2021/06/19,
社會

台鐵「觀光號」首航60週年：第一批裝設冷氣的高級客車，掀起寶島旅遊風潮

台鐵「觀光號」首航60週年：第一批裝設冷氣的高級客車，掀起寶島旅遊風潮
Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供

我們想讓你知道的是

觀光號列車的內裝相當高級，有寬敞坐臥兩用椅，兩旁有13個下降式一公尺高的車窗，車窗採用雙層玻璃以隔熱。車廂內有服務人員提供報紙、手巾、販售鐵路便當等服務，旅途中也供應免費的現沖綠茶、紅茶、香片，另外餐車還提供現作的餐點，民眾可以在此享用。

台灣四面環海，山川秀麗，有高山、丘陵、平原、湖泊、河川、縱谷等不同的自然美景。民國40年代後期，政府為讓國人與外國觀光客認識寶島之美，致力推展觀光旅遊事業，台灣鐵路管理局順勢推出觀光號列車，掀起一股風潮。現在，就讓我們透過國家檔案，一同瞭解觀光號列車的發展歷程。

民國（以下同）40年代後期，政府為賺取外匯，促進經濟繁榮，增進台灣的國際形象，試圖發展觀光旅遊事業與國際接軌，陸續推行「遠東觀光年」、「觀光事業4年計畫」。當時台灣鐵路管理局（簡稱鐵路局）為配合政府觀光政策，提升服務品質，開始推出「觀光號」列車。

觀光號共有三種車型，第一種是49年從日本原裝進口的22輛35SP32750型客車，以及三輛35D32750型餐車，於51年加裝冷暖氣調節裝置，是鐵路局首度裝設空調的列車，52年8月1日正式啟用，為了提供冷氣服務，必須另加掛自製的電源車；第二種是52年委託唐榮鐵工廠利用原有車輛，加裝冷氣改造而成的35SP32720型；第三種是56年由鐵路局台北機廠自行製造的35SP32800型，計有20輛。

起初，觀光號的外部塗裝為藍底白條，後來改為紅底白條。車頭牽引機是深藍色R20型柴電機車，這是向世界銀行申請貸款而購入的車款。當時，車頭掛有列車名牌蔚為風潮，觀光號列車名牌是藍底淡綠色台灣標誌，再加上法文BIENVENUE（歡迎），列車名牌以外文標誌懸掛更是一大特色（圖1）。

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Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供
圖1：觀光號列車穿過一片綠油油的稻田

觀光號列車的內裝相當高級，有寬敞坐臥兩用椅，兩旁有13個下降式一公尺高的車窗，車窗採用雙層玻璃以隔熱。車廂內有服務人員提供報紙、手巾、販售鐵路便當等服務，旅途中也供應免費的現沖綠茶、紅茶、香片，另外餐車還提供現作的餐點，民眾可以在此享用（圖2）。

50年6月19日上午9時，觀光號列車首度從台北開出時，搶搭的人潮盛況空前，車票早被搶購一空。觀光號剛行駛營運時，票價是普通車每公里單價再加計1.5倍，從台北至高雄的票價約149元，後來加裝冷氣後票價為普通車每公里單價再加計1.68倍，台北至高雄票價約186元，成為當時票價最昂貴的車種。即便如此，觀光號客車設備舒適又有宜人的冷氣，仍受到許多民眾的青睞。

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Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供
圖2：觀光號列車提供之服務

觀光號除了是民眾長途旅遊的第一選擇，也是每當社會人士參加重要表揚、前方有功將士返台休假、公務人員洽公視察、僑胞返台接待、日本旅行團至台觀光、公司行號員工旅行、外僑學校學生往返的首選，經常班班客滿。由於觀光號受到各界喜愛，自然也成為國內外拍攝影片的場景之一。

隨著時代的轉變，鐵路局為了縮短北高列車行進時間，55年引進不鏽鋼輕量化型半對號列車「光華號」，主打輕量化，沒有裝設冷氣，座位也偏窄，但因重量輕盈可飆出時速110公里，從台北到高雄只需要4小時45分，比觀光號6小時15分節省不少時間，因而吸引許多觀光號原本的商務客源。

59年，鐵路局引進新一代冷氣客車「莒光號」，其內裝、服務勝過觀光號。另隨著國民所得提高，民眾對火車內裝設備與速度要求標準愈來愈高，讓觀光號競爭的優勢大不如前。66年起，鐵路局簡化列車車種，決定汰換已行駛10多年的觀光號。汰換過程並非是直接淘汰報廢，而是分批將車體交由唐榮鐵工廠改造成莒光號車廂，繼續提供營運服務。67年4月25日，觀光號從台北站開出最後一班列車後，曾經是台灣帶有國際化色彩以及是第一批裝設冷氣的高級客車，自此淡出台灣鐵路的運輸舞台。

110年適逢交通部規劃的「鐵道觀光年」，也是觀光號首航60週年紀念，國家鐵道博物館籌備處現也著手進行柴電機車的修復作業，考究與恢復觀光號原本列車名牌樣貌。在疫情肆虐當下，有興趣的朋友可以先透過國家檔案資訊網檢索、查詢，從一頁頁國家檔案中，一同回顧觀光號奔馳的英姿。

參考資料

  1. 洪致文，《台灣鐵道印象》，台北：南天書局，民87。
  2. 洪致文，《台鐵全車輛 : 莒光號客車含坐臥兩用車、客廳車、觀光號客車、總統花車》，台北：洪致文，民107。
  3. 邱炳翰，〈寶島觀光：台灣旅遊業的進展〉，《檔案樂活情報》，159（民109年9月16日）。（民110年3月6日檢索）。
  4. 中華旅行社，〈台鐵的觀光號快車〉，《中國一周》，台北：中國新聞，民50，585期，頁15。
  5. 蘇昭旭，〈觀光號的故事——台灣最早的冷氣高級客車〉，《台灣月刊》，台中： 台灣省政府新聞處，民91，237期，頁60-61。

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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