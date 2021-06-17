國民黨民調：52％民眾支持普發現金1萬，行政院：至少需2000億預算，目前未規劃

國民黨今（17）日早上召開記者會，公布由智庫所做的民調結果，52%民眾認同在野黨提出要發給每人現金1萬元的主張，41.6%的民眾不認同，表示為了避免眾多「紓困孤兒」在這波疫情陷入困境，應該效法國外的紓困發現金給民眾；不過行政院則再次重申目前未考慮，並指發現金需要至少2000億，需考量國家財政，還是要把錢花在刀口上。

至於各界提出目前紓困的相關問題，包括非典型就業的勞工申請紓困不容易、紓困貸款的門檻過高、是否針對民生用電減免夏季電價等，行政院表示，紓困會持續滾動式檢討，將搜集各方意見後由國發會統整，預計下週提出精進方案。

國民黨以各國為例，要求全民發1萬並不過分

國民黨今天公布最新民調，52%民眾認同「因應疫情，在野黨提出要發給每人現金新台幣1萬元」的主張，41.6%民眾不認同。文傳會主委王育敏說，先救急、救命度過疫情衝擊下的短期變故，才是人民所需。

國民黨的民調結果顯示，56.1%的民眾認同過去的系列紓困方案涵蓋層面不足，往往都只有照顧到特定的族群，但有30.5%的民眾不認同；52%民眾認同在野黨提出要發給每人現金1萬元的主張，41.6%的民眾不認同。

王育敏表示，這次紓困4.0花了總預算2600億元，個人紓困約為730萬人次，涵蓋率為31.06%，但包括部分自營作業者、打工族、臨時工等非典型就業勞工、代課或兼職老師等成為「紓困孤兒」，無法獲得及時的救助。政府不應只是坐在辦公室美化數字，應多傾聽人民心聲，不該再漠視這群「紓困孤兒」。

王育敏也說，民眾支持國民黨提出的普發現金主張，立法院目前正在進行紓困4.0預算案的協商，政府與民進黨立法院黨團應該要聽進人民的聲音，接受國民黨團提出的政策主張，立刻發放全民現金1萬元，讓民眾度過這次疫情難關。

與會的國民黨智庫副執行長黃心華說，普發現金1萬元支出幅度只占GDP的1.2%（GDP約21兆，1.2%約2500億），相較香港、日本、澳門、美國等國，這是最低的水準，因此普發1萬元現金的訴求，他認為並不為過。

Photo Credit: 國民黨提供

國民黨這份民調是由國家政策研究基金會委託全國公信力民意調查公司辦理，於今年6月7日至6月9日以訪員電話訪問方式，成功訪問1080個樣本，以單純隨機抽樣方式（SRS）估計抽樣誤差，在95%的信心水準下，其最大誤差應不超過正負2.98個百分點。

另外國民黨前主席朱立倫也在臉書主張，防疫振興特別預算，如果後續再追加，最高可達8400億，其中3分之1（約2800億）用於「廣發每人1萬元」，他認為是可行的方法，其他的3分之2用於精準明確救急紓困，並加強弱勢勞工的補貼。

朱立倫說，疫情下人人都受害，紓困方案要及時，設下各種條件永遠都會有需要的人領不到，普發現金就是最救急且「廣而公平」處理方式。

行政院：須考慮國家財務負擔，暫時沒有相關規劃

行政院長蘇貞昌日前就已經對此訴求多次解釋，強調這次紓困是「救急救窮」，要把錢花在刀口上，因此不會用普發現金的方式。

發言人羅秉成今天在院會後記者會時則再次表示，各界對於廣發現金，有人建議1人1萬，有人建議1人2萬4000元，這樣算起來大概還需要2000億到5000億的預算，必須考量國家的財政負擔，現階段未規劃普發現金。

至於是否評估取消6月或6到9月夏季電價、放寬紓困資格認定等各黨團的建議，羅秉成說，各部會都有搜集意見，並積極討論，如果評估合乎法令和經費，蘇貞昌都有只是要應從寬從速、加大加碼進行；後續由國發會彙整為紓困4.0精進方案後，預計下週統一對外說明。

羅秉成也說明，紓困4.0自4日起發放各類現金紓困，羅秉成表示，截至16日為止，已發放705億元，444萬人受惠。

而正在審查紓困4.0預算的立法院，也為此議題導致協商數度陷入僵局。國民黨立委林為洲提案，指目前紓困補助有大部分民眾領不到補助，因此要求行政院等相關部會，應參考其他先進國家，直接發放予我國國人每人1萬元紓困現金。

對此，民進黨團總召柯建銘、書記長羅致政均重申，若每人發放1萬元，就要花費2351億元，認為錢應用在刀口上。

紓困4.0預算原本希望力拼18日三讀通過，17日進入第二輪黨團協商，原本剩下大約100多案待處理，但國民黨團昨天不滿執政黨多數案子都把「要求」改為「建請」，認為黨團協商恐怕淪為「立委替民進黨背書」；昨天下午祭出「案海戰」，一口氣提出300多個提案，包括要求疫苗要到位、全民要快篩、染疫要國賠、國產疫苗必須通過三期試驗才能打、紓困全民普發現金1萬元等多項訴求。

也就是說，只剩下今天1天的時間，要處理500多件提案，一直到下午約4點還在處理第50案，進度並不快，衛福部長陳時中也因此今天並未出席疫情指揮中心記者會，整天都在立法院黨團協商。國民黨立委賴士葆表示，「開到晚上12點也可以」。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航