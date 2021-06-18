從菲律賓採購疫苗的「三方合約」，看為何政府願與企業公私合作

文：江順楠（美國加州大學聖塔克魯茲分校社會學系博士候選人）

最近突然有許多關於菲律賓購買疫苗的新聞，尤其是菲律賓的「三方合約」—— 也就是菲律賓政府和菲律賓企業及藥廠一起簽合約。核心的問題是，私人企業究竟在採購疫苗時扮演的角色為何。

從結論來看，菲律賓政府要求要簽三方合約的考量，其實和台灣政府的考量是一致的。一方面，目前所有疫苗都是緊急許可，本來就是特定情況下的妥協，不是一般商業行為，當然需要政府背書；另外，如果疫苗有副作用，那麼也是政府需要負最終責任和提供後續醫療援助。

更具體來看，要拿菲律賓的經驗來給台灣參考，其實是完全不合適。因為兩個國家面臨的困難是截然不同的，菲律賓政府是自己沒有錢買疫苗，台灣政府是因為商業之外的因素無法達成合約。換句話說，如果真的需要私人企業在其中扮演角色，需要扮演的角色也應該是很不相同。

就菲律賓而言，政府一開始其實規定一定要中央政府購買疫苗，至今，也沒有開放地方政府買疫苗。不過，在3月底的時候，開放私人企業可以透過三方合約買疫苗給自己的員工施打，而且嚴禁買賣，然後也建議私人企業買的疫苗中，有一半捐給政府。（最近菲律賓政府已經取消了最後這個捐贈的建議）。這裡其實有一個例外，和中國藥廠購買的科興疫苗，出面簽約的就不是菲律賓政府，而是菲律賓的菲華商聯總會（FFCCCII）。

換句話說，菲律賓政府之所以同意私人企業加入買疫苗，是因為菲律賓政府沒有錢幫所有的國民買到足夠的疫苗，也因此，把這個責任轉嫁到私人企業身上。菲律賓的私人企業為了於公於私的原因，也樂意肩負起這個責任，有一些是特定企業出錢和政府合資買疫苗，另外也有上千家企業合資一起購買疫苗。也因此，如果從中文的相關新聞也可以發現，有一些菲律賓企業接洽購買的疫苗，例如莫德納，是比較昂貴的，這是菲律賓政府自己不會去買的，如果有也是透過COVAX獲得。

菲律賓的私人企業不是只有出錢買疫苗，他們是包辦了從運送、儲藏到疫苗施打的所有流程。事實上，目前所有菲律賓獲得的疫苗，包括政府的，都是一個私人公司在幫忙儲藏，之後私人企業購買的疫苗到貨時，也都是這些私人企業會負責施打疫苗的全程事宜，有意願讓自己的員工打疫苗的企業，就可以按照順序去打，通常這些企業也都會免費提供員工施打疫苗。即使是菲律賓政府自己購買的疫苗，也都是透過私人企業的協助展開更大規模的施打。就在最近，一些菲律賓企業和幾間大型私人醫療機構及百貨公司一起合作，建立大規模的疫苗施打體系，協助政府下一個階段的疫苗施打政策。同時，包括菲律賓的麥當勞等企業，也發起了一個倡議活動，希望能夠讓透過媒體和各種形式的教育來強化公眾打疫苗的信心，鼓勵民眾積極打疫苗。

Photo Credit：AP / 達志影像 2021年5月19日菲律賓馬尼拉，一名醫生帶著中國科興 COVID-19 疫苗，走到無法自己移動到接種中心的病患家中。

事實上，菲律賓企業在菲律賓防疫過程中，一直扮演著很重要的角色，從一開始的時候，就不斷捐助各種資源給政府。菲律賓政府和私人企業建立了一個公私合作的小組，叫做TASK FORCE T3，T3 指的是防疫的三個重點：檢驗（Test）、疫調（Trace）和治療藥物 （Treat）。可以發現，菲律賓企業在菲律賓防疫的過程中有很全面的參與。

從更大的層面來看，菲律賓這樣的公私合作，其實在全世界許多政府資源缺乏的國家中，都在以不同的形式展開。例如，世界銀行在5月4日時有一篇文章，標題是 Mobilizing the private sector for an equal and rapid COVID-19 vaccine rollout，基本上就是要鼓勵這些資源缺乏的國家，要善用私人企業和其他資源來幫助疫苗施打的推展。

但是，所有這些菲律賓私人企業肩負起的責任，如果是在台灣，我們根本不會想要企業幫忙做，因為我們預設台灣政府有能力可以做到，我們也期待我們的政府可以完成所有的這些事情，即使是私人企業的參與，在台灣往往是透過各種「國家隊」的形式，由政府來整合私人企業的力量。

回到文章最一開始的問題，如果有什麼事情是台灣政府可能做不到，但是或許私人企業可以做到的，應該就是迴避一些非商業因素的干擾。但是，到底私人企業要如何可以幫到這個忙，這絕不是借鏡菲律賓企業經驗可以知道的。

事實上，台灣和菲律賓在疫苗政策上，另一個很大的差異是，台灣政府（和台灣人）很「挑」疫苗。從目前各種官方和民間的討論看來，我們大概除了歐美國家研發的疫苗之外，其他國家的疫苗還沒有認真考慮過。相較之下，菲律賓政府目前已經核准了七個廠牌的疫苗，其中也包括中國、俄羅斯和印度的疫苗。但是這些疫苗，大多數的台灣人會考慮施打嗎？

市面上的疫苗中，如果扣掉這些「非歐美國家」的疫苗，就只剩下我們都熟悉的AZ、莫德納、BNT和嬌生，其中的前三家廠商，政府都已經直接聯繫過，有兩家也簽了約。剩下的嬌生，比較晚獲得許可，台灣政府也提到他們正在接洽中。

至於疫苗供貨短缺和延宕的問題，確實也不是只有台灣才發生。菲律賓私人企業買的AZ疫苗，原先也是預定7月就會到貨，不過最近最新的消息，也是延後到7月才會到貨，等於晚了一個月，這和台灣政府最新的預估，也是一致的。

如果菲律賓的疫苗採購和施打過程，有什麼是台灣可以借鏡以提前預防的，可能是3月至今衍生出的各種問題，包括假疫苗、黑市疫苗以及特權施打疫苗等等。希望台灣政府也能夠及早準備好以因應這些問題的出現。

本文獲《記疫》網站授權轉載，原文標題為<如何理解菲律賓疫苗採購「三方合約」中的企業角色>

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元