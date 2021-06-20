旅美媽媽的居家防疫心得：刻意安排儀式性活動，讓生活保有小確幸

文：媽桑的觀賤時刻

清楚記得台灣時間5月15日上午10:45，一場指揮中心的記者會，就像一把利刃把全體台灣人的生活一分為二。前者是日日歌舞昇平，後者是分分如履薄冰。轉眼間，雙北商圈空空蕩蕩，萬華地區成了眾矢之的。從這一天起，整個島國用著一種很不尋常的方式「動了」起來，疫情還是來到了台灣。

疫情警戒直上三級，幾度在四級邊緣，台灣上上下下從企業到個人，好像一下子都慌了手腳。於是去（2020）年剛落幕的囤物資大隊又充斥在各大賣場，消毒類用品、口罩也在一天內在各網站通路售罄，當時整個社會氛圍壟罩在一種說不上來的惶惶不安。

記者會結束後的第一個上學上班日，就幫幼稚園的兒子先請了兩天假，沒想到這兩天之後就一路來到了六月，但心境上相較起去年全球疫情剛爆發時，顯得平靜許多。這個時候也開始陸續接到不少美國的朋友詢問：「所以，你的下一步打算是什麼？要回來嗎？」身為一個去年在美國已經被「專業訓練」過的居家防疫者，倒是有一些生活心得可以分享。

既然短時間內無法扭轉情勢，那就試著和平共處，寧願做長期抗戰的心理準備，備而不用，也不要心存僥倖，漸漸就會發現習慣之後，很多恐懼和不安都是自己想像而來的。

一、食

（一）支持店家：雖然說自己煮食是比較新鮮安全，但為了讓在地商家能在遭受疫情衝擊後，還能繼續維持營運，適度的消費，是支持他們生計最直接的方法。

（二）宅配為先：為了減少外出感染機率，許多日常用品與生鮮食物都已經提供送貨到家服務，大部分也有滿額免運的優惠。微調過去的消費習慣，方能共體時艱。

（三）合理備糧：在假新聞充斥的日常，首先要判斷消息來源，不當的囤積食物只是浪費，平日不會吃的也不用為了買而買，買了你也不會吃。許多人去年買的罐頭、泡麵、衛生紙甚至還沒用完。

二、衣

（一）沐浴更衣：雖然長時間在家，每天洗澡和換洗衣服是必要的。如果平時是一週洗一次衣服，建議疫情期間可縮短為三天就洗滌一次；如果當日有家人外出，返家後可以立刻換掉外出服，並集中反面清洗。

（二）脫掉睡衣：如果是在家工作者，建立自己的上班儀式感之一，就是脫掉睡衣換上business casual（商務休閒）的工作服，也能馬上切換心情，進入工作模式。我建議至少可以準備一件西裝外套，在視訊會議時套上，也能讓自己看起來更專業。

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三、住

（一）重擬作息：一旦全面開放在家工作和上課後，一家大小幾乎都會在同一個屋簷下24小時形影不離，所以不論家裡是幾代同堂，都要重新擬定生活作息表，把三餐點心供餐時間和睡眠、洗澡、工作、休閒等的界線區分出來，要求家人們盡量遵守配合，否則很容易相互影響，讓生活品質更惡化。

（二）家庭裝修：在家時間多了，住的舒適程度也會幫助家人們更願意留在家裡。花一點預算把家裡整理一下，換個地毯或牆壁顏色、家具換位置擺放、汰舊換新室內軟件、園藝種植、差一盆花、點上精油等，都會有耳目一新的感受。

（三）包裹消毒：收到的包裹、郵件、外送（包含食物）在收到後，建議都先用酒精噴灑在外包裝，至少停留15秒後再拆封。若是不急著使用的用品，我會在消毒後先放到車庫（或屋外）靜待一日後再打開，裡頭的內容物也會一一用消毒品擦拭。如果寄送單據有留存需要，可以先拍照，之後再使用，並避免用酒精噴灑，因為酒精會破壞感熱紙，讓字體消失。

四、行

（一）減少出門：台灣因為地小人稠、便利性極佳，很多人都習慣天天外出解決民生問題，疫情期間可以提醒自己除非必要（例如：工作、醫療等），能倚賴網路解決的（如：網路銀行、業務諮詢、購物行為等）都盡量讓E化代勞，也盡量以虛擬貨幣替代現金。

（二）不搭公眾運輸：公共運輸相對風險較大，政府也提倡避免不必要的城市移動；必要時請用以自家交通工具為第一選擇，並嚴守兩人以上全程戴口罩。

五、育

（一）線上課程：家中有學童者，應該都是以線上教學為主，美國去年因此平板電腦、筆電及周邊影音設備大缺貨。這部分可以試著和親朋好友借用或購買二手堪用設備。我個人認為目前的線上課程通常是一個學校、父母、孩子三輸的狀況，但也一方面希望孩子繼續正常的教育，另一方面要接受可能會功課更多、可能會效果不如己意、父母一定會更累。但是，請告訴自己這只是暫時的，大家都在努力中。

（二）完全負責：孩子的教育畢竟對父母來說責無旁貸，學齡前幼童可以自行選擇上課或不上課，父母若因為工作無法照顧幼童必須送到幼稚園，就請信任校方會盡最大努力保護孩子；若父母決定自行在家上課，線上課程的效果可能不如實體課，不足處父母還是得自行補強。若父母決定不繳費停課在家，那就要先計劃好照顧者的角色，不論是長輩或是保母都要有至少2~3個月的準備。一旦決定後就請放寬心，不要和別人比較也不要覺得不公平，只有你自己最清楚家庭和孩子的狀況。

（三）親子互動：孩子在家時間多，於是需要適時添置「體力殺手」，可以考慮各種適齡的桌遊、跳床、空氣足球、充氣溜滑梯、吊槓等，或是各種練習本、手工藝材料、科學遊戲、動力沙。也可以帶著孩子備菜做料理、打果汁、一起參與家事。刻意安排儀式性活動。像是：每天的共讀時間、每晚臨睡前的談心、每週三晚上的電影之夜、每週五讓孩子準備晚餐等。

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六、樂

（一）線上happy hour：和同事、好朋友來場線上聚會吧！選擇習慣的通訊軟體，準備好自己的飲料上線。我自己上次和台美兩地的閨蜜的聚會持續了4個多小時，下線後體力透支但精神飽滿。媽媽們也可以幫孩子約好其他平日來往的同學，讓孩子們也來一場，他們的反應會出乎我們意料。

（二）自備被單：美國去年待疫情較緩和後，我們曾嘗試出門weekend getaway（輕旅行），選擇一個開車3~5小時的景點入住當地飯店或Airbnb（民宿）。帶上自己的全套床單、被單、枕頭套，套到房間的床舖上，一進房間就會用消毒用品把浴室、地板所有硬體都清理過一次，入住期間也不使用room service（到房服務），自己把垃圾帶出丟棄，把餐點都帶回房間食用。

飯店業那時大部分也實施「自清政策」，包含房間用奇偶數分次開放，使用過的房間也在清潔消毒後，至少三天才會再接待下一組客人；餐廳停止內用，連早餐都僅提供外帶服務；泳池和其他公共設施採預約登記制，房客事先預約使用時段，使用後整體消毒，才又放行下一組預約客，並嚴格實施人流管制。

七、心態調整

（一）試圖轉念：放下抱怨和指責，不必然就是哪個環節有了破口，所以才讓疫情益發嚴重。台灣人已經很幸運，能較其他國家多享受了一年的歡樂時光，而地球村時代沒有人是局外人。

（二）尊重不同：長時間與家人相處摩擦難免，真的受不了時，就讓自己先抽離到家中其他空間，像是出門走有，轉換心情後再回來。在外遇到非同溫層時，多想想此刻共同的敵人是病毒，唯有先度過眼前才有以後。

（三）放過彼此：孩子在家和長輩為了打發時間，難免使用3C情況會比平常更嚴重，討論出彼此都願意遵守的使用默契，多一點彈性。視訊會議時看到同事的隱私或聽到的雜音，請相信都是無意流出，勿當笑柄一直傳送轉發。

（四）放下偏見：各行各業都有不為人知的苦衷，大家都想早日恢復正常。扣除掉蓄意挑戰權威的害群之馬之外，放下有色眼鏡，如果在外看見脫下口罩飲食的民眾，告訴自己，他可能只是這一小段時間這麼做。不必急著拿起手機蒐證，讓自己情緒穩定，也給可能的誤解一個餘地。

（五）分工合作：夫妻兩人劃分工作和陪伴孩子的時間。例如：白天以先生工作為主，孩子有狀況時，老婆優先處理；下班後，請先生張羅孩子用晚餐、洗澡、上床、睡覺等，讓媽媽有機會處理自己的工作。等孩子入睡後，允許給自己和對方一個me time（私人時間），小酌、閱讀或聽音樂放鬆心情。

適時共享，盡好本分

疫情期間因為不鼓勵甚至被規定不能隨意外出，我很幸運，鄰居就是好朋友，也因為彼此都信任對方的生活習慣，所以在孩子停課停學期間，還能share nanny（共享保母）並且分擔照顧責任（一週3天在她家，2天在我家），如此一來還能保有少數正常工作的天數和喘息時間，也能彼此分享菜餚（一次開伙多煮一點、彼此分享，就能減少進廚房的時數）。

細數這些看似微乎其微的日常，都不是什麼深奧的學理，我們靠著碰撞學習到了一點經驗，而這些彼此交換的經驗，也讓去年在美國經歷過震撼教育的我們生存了下來。你心中最想問的那個問題，相信大家都有一樣的疑問，在恐懼之前我們都一樣怯懦無知，唯有確實完成應盡的本分，才能迎來你我都想要的結果──回歸正常。

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本文經NEX 媒體實驗室授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航