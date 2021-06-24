《神邏輯》：「我沒錯，都是別人有問題」的謬誤，如何對付一本正經的胡說八道？

文：楊牧之

我沒錯，都是別人有問題

「你看這道題這樣做對不對？」

「第二個步驟不對。」

「肯定是你的錯了，我這是照著答案寫的。」

曾經在某個大學老師的臉書上看到過這樣一段話：

教過很多學生，按理說老師應該對學生抱著一視同仁的心態。但是每年總會有那麼一、兩個學習成績很好，人品卻讓人無法直視的「高材生」。每每遇到這樣的學生，心中總是免不了遺憾，感慨又是一個高壓教育機制下，製造出來的學習機器。 他們在成長的重要階段，只顧著學習各門學科的知識，過於重視死記硬背的東西，忘記了融會貫通，推己及人，沒有將任何學到的新思想、新感悟融會到自己的靈魂之中。 無論是政治學上的思想道德，還是歷史上的經驗教訓，在他們的世界觀中，都是單純的知識。在他們的心裡，這些知識只有一個作用，就是用來幫助他們考上頂尖大學。

這段話，一度被很多青年學生收藏在自己的日誌中。甚至，身邊有好幾個朋友，經常會拿出這段話，唸上幾遍，激勵自己，反省自己。其實這位老師，表達給大家的觀點很簡單，那就是不能成為一個讀死書的書呆子，要學以致用，將書中的理想抱負、人生道理，和自我認知有序結合起來。

好學生畢竟是少部分，很多求學時成績不是特別優秀的學生，在求學的過程中，反倒更懂得注重個體意識的發展。這群人，經過不斷的磨練和思索，更容易成為社會上的棟梁之才。而那些令人遺憾的，只會死讀的好學生，以及不務正業貪玩的學生，則大部分走向了大眾心理學上提到的兩個極端：一個是極端的自負，目空一切，一個是極端的懶散渾渾噩噩。

這兩類人，經常會對一些再普通不過的事情發出一些很奇特的言論。下面舉兩個典型案例：

小雨是第一實驗中學成績最好的學生，每次月考都是年級第一。國二下學期時，班上來了一個轉學生小雪，小雪不僅人長得漂亮，據說還曾經連續好幾年都是縣市奧數比賽的冠軍，並且在以前的學校，也一直都是年級第一。小雨和小雪，就像是王見王，兩人暗自的較上了勁。

期末考前的這段日子，班上的氣氛尤其緊張。某天，小雪在做一道奧數題時，一直想不起來正確的解法，便拿去問小雨。小雨碰巧做過這道題，雖然和小雪是競爭的關係，但小雨還是認真的給小雪講解了這道題的正確做法。

誰知，小雨剛說完這道題的大致思路，小雪就想起來了這道題的做法。等到她聽完小雨提出的和自己印象中不一致的演算法後，毫不猶豫的說道：「這道題，妳說的不對，應該是這樣的……。」

小雨對於小雪堅持否定自己的演算法，表示難以理解。她覺得一道題的解答方法有很多種，標準答案只是其中的一種，最後獲得的結果都是一樣的前提下，不同的方法怎麼能夠被認為是錯的呢？

國外有一部著名的影片叫做《年輕氣盛》（Youth），裡面講的是兩個知識和閱歷很豐富的藝術家，在退休之後，居住在奢華的五星級酒店逍遙度日，因為不服老，所以去美豔女郎最多的游泳池游泳，展現自己的腹肌，並且還想干涉、操縱兒女的人生。他們堅持自己摸索出來的生活之道，想要自己的子女也遵循，並試圖讓他們相信，這是唯一正確的道路。

直到兒女婚姻破裂，事業發生危機，對他們發出歇斯底里質疑後，兩個人才終於意識到自己曾經的獨斷。每個人都有各自不同的生活，並不是一個簡單的經驗之談就能過好的。

這一節要討論的神邏輯，和電影的名字《年輕氣盛》這四個字十分的貼合。即主要來源於人的自負情緒，而產生的主觀獨斷，話語者對自己的這種判斷充滿了自信，認為其具有絕對的權威用來指導別人的行動。事實上，這種判斷大部分情況下，只適合話語者自己，無法經過大範圍的檢驗，是自負的精神產物。

自負，在心理學上的解釋是：個人對自我能力、自我容貌、自我行為等的認知都具有良好的優越感，那些缺點都被自動忽視，從而在將自己和他人進行比較時，往往會覺得自己是完美無瑕的，而別人都是有問題的。

這種自我感覺異常優越的心理暗示，在話語者向別人詢問、求助之前就已經產生，並且在其內心世界就有決斷權威。這時話語者需要的其實是對自己內心決斷的附和聲，這不僅能滿足他們內心的虛榮，同時讓他們對自己的判斷更加有信心。

但接收者的反應往往和話語者的期待不同。所以話語者聽到的大都是反對的、認真的意見。忠言逆耳，由於這些話並不是他們所期待的，所以當聽到這些話語時，話語者的潛意識裡會迅速發起反駁，由自負情緒主導下的神邏輯話語迅速發聲，搶占最後的主動權。

西方關於人對自我能力的認知，以及對日後生活的發展有什麼影響的實驗中，得出了這樣的結論：當人的自我認知感強烈、自信，人便會美麗大方、神采飛揚、充滿了活力。這和中國所說的相由心生有異曲同工之妙。

艾倫．葛林斯潘（Alan Greenspan）曾經說過：「思想體系是一個概念框架，它是人們處理現實問題的方法。每個人都有一個，你也一定有。為了生存，你需要有一個思想體系。」

相信自己的能力是應該的，但是在自我相信的同時，也要有客觀的正確的思想體系，不斷的在自我辯證和對客觀事物的辯證中發展完善。

神邏輯謬誤——訴諸難以置信（個人懷疑）

因為自己不明白或者知識水準不夠，就認為一個事物可能是假的。

一些很複雜的概念，比如生物進化等需要一些基本的理解和知識。有些人因為不理解這些複雜的概念，而覺得這些東西是錯誤的。

例子：小紅指著一塊石頭說：「你說進化論是真的，那你讓這一塊石頭進化成人給我看看。」

神邏輯經典對話

為什麼同一個老師教出來的學生，成績差那麼多？

小明因為考了年級倒數第一，被班導叫去罵。

班主任：「你說說，你這是第幾次考倒數了？」

小明：「……。」

班主任：「你再說說，都是同一個老師教的，怎麼小麗都對了，你卻能全寫錯？」

小明和小七在同一間補習班上課，兩個人考試的成績發下來之後，小明的媽媽質問小明：「你這道題怎麼會算錯？花那多錢上補習班補習，都學到哪去了？」

小明：「對不起，下次不會了。」

小明的媽媽：「對不起有用的話，我還送你去上補習班幹嘛？聽說人家小七又考了滿分？」

小明：「是的。」

小明的媽媽：「上同一個補習班，怎麼人家成績越來越好，你的成績卻那麼差？」

小明：「老師說我跟小七的底子不一樣，所以……。」

小明的媽媽：「所以我才把你送去跟他同一間補習班，結果你看看你，學成什麼樣子了，真是浪費了我一番心血。」

小天喜歡畫畫，不喜歡音樂，但因為小天的媽媽是個歌唱家，所以從很小的時候，小天就開始接受各種歌唱訓練。然而，因為興趣的原因，在唱歌方面，小天再也無法提升。

小天媽媽：「你說說你，那麼好的環境、那麼好的老師，你怎麼就不知道珍惜？你知不知道媽媽以前要學唱歌多難？為了生你，放棄了大好的事業，犧牲了多少，你對得起我嗎？」

小天：「我又沒有要你犧牲……。」

小天媽媽：「你還頂嘴。你存心要氣死我是不是？」

你穿得那麼暴露，不就是在勾引別人嗎？

一則少女被強姦的新聞上了熱搜，無數鍵盤俠在下面留言，有的同情、有的憤怒、有的甚至發出了這樣的言論：

鍵盤俠A：「這女的說自己喝醉了不記得過程，那怎麼證明自己不是自願的呢？」

鍵盤俠B：「就是，穿成這樣，還喝醉酒。晚上亂跑，不出事才怪。」

鍵盤俠C：「這種女人就是欠教訓，看她以後還敢不敢。」

前男友劈腿，小白痛心放手。過了一段時間後，前男友跑來苦苦糾纏，述說著自己現在的生活不美滿，懷念和她在一起的日子。

小白不信浪子回頭那一套，果斷的拒絕了他，前男友卻糾纏不清，威脅利誘各種手段逼迫她搭理自己。

有一天，前男友的現任女友找到了她，不由分說就痛打一頓，說她是狐狸精勾引自己男朋友。

小白：「我跟他早已經分了，是他一直不肯放過我。」

現任：「一個巴掌拍不響，別以為我好騙。」

小丁覺得有人跟蹤自己，經過幾次觀察之後，終於發現那個人就是隔壁棟的鄰居。報警之後，停止了一陣子，但是沒多久，他又開始跟蹤自己。

沒辦法，小丁只好去找社區的管理員，管理員大媽聽了之後，對小丁說道：「小姐妳還沒交男朋友吧？我看那男孩子挺不錯的，人家也是喜歡妳才跟蹤妳，沒安壞心思，不然妳早就出事了是不是？聽大媽一句勸，實在不行妳就跟他談個戀愛，反正妳也老大不小了！」

小丁：「……。」

大媽：「別以為我不知道妳也想談戀愛，不然何必天天打扮得花枝招展的，妳這樣子不就是為了勾搭那些男的嗎？」

小丁怒搬家。

最近有一則新聞很紅大家都在討論：某某公司高層在飛機上非禮一個女孩，女孩下了飛機立刻報警，這件事也迅速發酵，被大家熱議。

不少人都開始議論，很多人都同情女孩的遭遇，可是隔天，輿論的走向就開始變了。因為有人肉搜出女孩的身分，某網路直播平臺主播，平時的形象非常性感。

圍觀群眾A：「我就說她怎麼那麼眼熟，就是那個網路直播主嘛。」

圍觀群眾B：「呵呵，一開始還以為是什麼好鳥，沒想到是個直播主。炒作，肯定又是炒作。」

圍觀群眾C：「就是啊，她自己平時就那作風，別人能不非禮她嘛？再說了，一個巴掌拍不響，蒼蠅不叮無縫蛋，誰主動還說不定呢！」

書籍介紹

本文摘錄自《神邏輯：不講道理的人總能講出一番道理，你如何對付這一本正經的胡說八道？更該學學神邏輯回懟脫困》，任性出版

作者：楊牧之

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「人如果不是你撞的，你為什麼要救她？肯定就是你。」

「全班那麼多人，他不打別人，就只打你？一定是你先招惹了他。」

「你知不知道你遲到1分鐘，全班40個人，等於浪費了大家一節課的時間！」

「她會跟那個又禿又矮的男人一起，一定是愛他的錢！」

這些出現在生活中的神邏輯對話，你一定很熟悉。

「神邏輯」是什麼？

就是近乎狡辯但又在情理之中，讓人瞠目結舌，無言以對。

說白了，就是沒道理卻又講得一番道理，是在一本正經的胡說八道，

看似無害其實在帶風向。

在現實生活中，每個人都會被人用神邏輯「懟」你。

遇到這群人，我們該如何應對與回擊？

很簡單，跟他們一樣，一本正經的胡說八道。

當然，偶爾也得用神邏輯「堵」住對方的歪理。

作者楊牧之是邏輯學和社會心理學著名學者，

書中他以常發生在我們身邊、隨處可見的邏輯謬誤為例，

解析這些被廣泛傳播奉為真理，似是而非的觀念到底是什麼神邏輯，

我們又該怎麼突破盲點，回懟脫困。

總以為對方別有居心之典型陰謀論

「如果這件事跟你沒有關係，你為何要幫她？」

「她一定是為了錢，才跟那個又禿又矮的男人在一起。」

目的論、陰謀論者，多以消極、陰暗的思想曲解別人的論點，

甚至憑空創造別人的觀點，

所以聽到這種話時先想想：這是事實還是個人評論？

你問理由，他卻給你藉口

「聽說你上次的比賽得了第二？」

「嗯，要不是那天我拉肚子，第一肯定是我的。」

這種人對自身能力十分驕傲卻又害怕失敗，常會給自己找藉口。

你問他任何事情，他都會透過貶低別人來宣揚自我。

小心，不要被他們的貶抑影響你的自信。因為他們是故意的。

不檢討自己，反而先指點別人

「你賺這麼多，居然才捐這麼一點！」

「你這麼有錢，連5萬元都不肯借我！」

這種有錢就該借、沒捐就沒愛心的評論，就是關聯謬誤中的「罪惡關聯」，

他會避免跟你正面討論，反而從負面印象詆毀你。

最常見於各種用來討伐明星或公眾人物的論壇，

小心，不要被這種人穿了小鞋、帶了風向。

不講道理的人為何怎麽說都有理？

該怎麼見招拆招，和這群不講道理的人講理？

你得學學神邏輯回懟脫困。

Photo Credit: 任性出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九