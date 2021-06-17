經濟與防疫兩難：泰國總理將全面重啟邊境，反對黨批「拿泰國人生命作賭注」

泰國處於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）第四波疫情中，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）16日表示，基於民生經濟考量，將在120天內逐步推動計畫，直到10月14日全面開放泰國邊境。帕拉育的新計劃引發醫界人士憂慮，認為疫情難以在四個月內控制下來，反對黨也批評此舉是「拿泰國人的生命作賭注。」

《中央社》報導，帕拉育16日傍晚透過電視演說發表重大政策，政府已經訂下目標，將在120天內全面開放泰國。帕拉育指出，他了解全面開放的風險，為了盡快恢復在過去一年受到影響的民生經濟與旅遊業，最重要的方式就是開放邊境和吸引遊客回歸，他認為現在是泰國人可以承擔這個風險的時刻。

帕拉育指出，在全面重啟的計畫下，旅遊逐步開放，泰國首波開放7月1日普吉島觀光，他將以普吉沙盒（Phuket Sandbox）模式做為旗艦計畫，若成功將推展至泰國其他重要旅遊城市。

根據計畫內容，來自中低風險國家且完整接種過疫苗的國際觀光客，自7月1日起入境普吉島免隔離。旅客若想離開普吉島去泰國他處，必須在島上待滿14天並檢測陰性。此外，旅客必須預約獲得泰國政府頒發安全和健康管理（Safety & Health Administration）標章的旅館，且在泰期間必須使用可以追蹤行程的手機應用程式。

《Thaienquirer》報導，泰國各類旅遊相關公司已經在Covid-19管制措施下掙扎求生超過一年，也成為帕拉育新計畫下立即受益的對象。股市分析者指出，新消息一出馬上使泰國機場公共有限公司（AOT）、中央廣場飯店有限公司（CENTEL）、中央零售（ CRC）等大型企業的股價受益。

金英證券 （Maybank Kim Eng）執行長對顧客說明，工業區開發地產營運者也可能是首波受惠者，例如泰國最大工業區開發商WHA Corporation。她指出，因為泰國重新開放邊境，許多中國投資人會湧入，並開始土地交易。

醫界憂心：疫苗接種、變種病毒

《Thaienquirer》報導，醫生們紛紛批評政府在120天內重新開放邊境的計畫。17日朱拉隆功大學醫學願教授提拉（Thira Woratanarat）在社群媒體發文指出，「在明知國內民眾尚未全面接種疫苗時重啟邊境，就像手邊沒有燈光去攀登漆黑山林。」

根據泰國衛生部免疫中心數據，截至15日，泰國6900萬人口中，有495萬人已至少接種第一劑疫苗。根據帕拉育16日說法，根據政府計畫和目前施打疫苗的速度，預計10月前，能夠為全國70%的人口（約5000萬人）接種至少1劑疫苗。

瑪希敦大學（Mahidol University）西里拉醫院（Siriraj Hospital）成員Nitipat Jiarakul也在17日於社群媒體發文表示，他很擔心第四波疫情，因為泰國政府尚未處理好在非法移民間爆發的疫情，「如果我們無法控制在非法移民間爆發的疫情，我很擔心第四波疫情無法抵擋。」

泰國藥物科學廳（Department of Medical Sciences) 16日指出，在未來兩到三個月間，最初在印度發現的Delta變種病毒（以下稱Delta變異株）將成為泰國主流病毒株。從6月開始開始篩檢Delta變異株，至今在泰國20個省份，發現496例感染Delta變異株的確診病例，當中有404例在曼谷。

泰國國會公共衛生委員會副主席Chalermchai Boonyaleepun17日於社群媒體發文表示，緬甸已經發現Delta、Alpha（最初在英國發現）和Kappa（最初在印度發現）三種變異株，這些病毒都在非法進入泰國的人身上檢測到。「如果各種新型變種有途徑進入泰國，會對我們達成群體免疫的目標帶來巨大的阻礙。」Chalermchai Boonyaleepun說，「這會影響到未來120天內重新開放邊境的計畫。」

《中央社》報導，泰國全國各地疫苗接種計劃順利進行，泰國目前核准了6種疫苗，截至16日為止，泰國已經簽下1億55萬劑疫苗的合約，足夠在今年達到原先設定的目標，而泰國政府在2022年會持續採購更多疫苗。

Photo Credit: 中央社 泰國7日開始啟動全國大規模2019冠狀病毒疾病疫苗施 打計畫，圖為7日在曼谷華馬室內體育場的接種情況。

反對黨：疫情仍嚴重

《泰國公視》報導，反對黨為泰黨（Pheu Thai Party）批評帕拉育的計畫是「拿泰國人的生命作賭注。」為泰黨發言人卡薩諾特（Arunee Kasayanont）17日受訪指出政府的目標將置泰國人於不必要的風險中，因為COVID-19疫情還在大範圍流行，而政府無力控制感染傳佈，國內每天都有2000到3000例本土病例，20到30例死亡病例，而且疫苗接種人口低於10％，比數個鄰國都低。

卡薩諾特表示，為泰黨不相信泰國政府能在120天內準備好重新開放，也不認為帕拉育能如他自己所言，在今年拿到1億55萬劑疫苗。卡薩諾特指出，除了變種變毒，也有痊癒病患再次感染的情形，總理應該以其他過早開放自由旅遊的國家為鑑。

《曼谷郵報》報導，公共衛生部17日公佈，單日新增2649例本土病例（來自61個省份）與23例境外移入病例，總共3129例。單日新增30例死亡病例，4651例康復病例。

泰國政府COVID-19疫情管制中心（CCSA） 發言人阿披莎邁（Apisamai Srirangson）在17日記者會說明，去世的30名患者年齡介於38歲到89歲，18名男性和12名女性，有2名是緬甸國民。這30名患者中，10人是被同事、鄰居或醫院裡其他患者感染，9人是被家人感染。

17日單日新增3129例中，曼谷佔1032例最多，接著是中部沙沒巴干府（ Samut Prakan ）390例。阿披莎邁指出，「疫情管制中心相當關注沙沒巴干府（ Samut Prakan ）情形，當地每天都有新的群聚感染。」沙沒巴干府17日發現兩起群聚感然，分別一家傢俱公司確診154例，以及服裝公司確診30例。

自4月1日第三波疫情算起新增的17萬8861例病例當中，有1461人死亡、14萬4890人已康復。從去年（2020）年疫情最初開始至今，累積20萬7724例確診病例中有17萬2316例已康復。

Photo Credit: 中央社 泰國總理帕拉育16日透過電視演講宣布泰國將在120天 內全面開放國境，他並舉台灣和新加坡為例，說明自己生產疫苗的重要性。 （泰國總理府提供）

經濟受創：旅遊業恐2026年才恢復

《經濟學人》報導，泰國觀光業過去20年來大幅進展，2019年為泰國帶來1兆9000億泰銖（約1兆6931億新台幣）收益，相當於GDP的18％。

《南華早報》報導，2020年泰國GDP萎縮6.1%，國際貨幣組織（IMF）因為經濟環境高度不確定性，預測泰國今年復甦力道仍弱，GDP增長2.6%。泰國工業聯合會（Federation of Thai Industries）、泰國商會（Thai Chamber of Commerce ）、泰國銀行公會（ Thai Bankers’ Association）本週發表聯合聲明則預測今年GDP增長應在0.5%到2%之間。

上週，泰國國會通過一項議案，政府將借貸160億美金（約4445億4080萬新台幣）協助公衛部門抗疫。議員們早先也批准一項45億美金（約1250億2710萬新台幣）的振興方案，包括撥現金和提供補助給中小企業（SMEs）。

泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）5月24日發布新聞稿，引述泰國旅遊局觀光市場研究中心（Tourism Marketing Research Center） 指出，泰國旅遊業可能要2026年才會恢復往日水準。泰國有超過700萬旅遊相關行業員工受到影響，他們一但被資遣很難在同一領域找到工作，可能需要轉換跑道。

委員會也對2021年泰國經濟社會展望預測指出三點：中小企業勞工面臨最嚴重的失業和工時縮減的情形，旅遊產業任職的員工將更常被資遣、職缺將不夠畢業生謀職。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒