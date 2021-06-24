《意志鍛鍊》：你有多強的意願去擁抱逆境？如何每天執行令人討厭的事？

文：布蘭特．格里森（Brent Gleeson）

【心理模型】

練習討人厭的事物

如果懂得如何使用壓力和焦慮，它們可能是很好用的工具，如果你選擇要使用它們。由於所有媒體和醫療機構都關注壓力的負面影響，因此很容易得出結論：我們需要盡量避免無可救藥的糟糕。 以上適用於身體和情緒上的壓力和焦慮。

許多該領域專業的心理學家也抱持同樣看法，但我有不同的看法。追求無壓力的生活通常會導致更多的壓力，問題變得更加複雜，我們無法面對最大的挑戰時，我們將永遠無法克服。擴展舒適圈也是如此，我們選擇追求的挑戰和痛苦。如果大衛沒有加入空軍，他可能永遠不會成為海豹部隊的一員。如果他沒有成為海豹部 隊成員，那麼他絕對不會開始進行 383公里的瘋狂又悲慘的比賽 （並不適合所有人）。他將無法體驗為了有意義的事受苦而來的快樂——支援我們的戰士、激勵全世界的人。在那平庸的舒適圈裡他會感到安全、憂鬱和過重。

想想個人和專業獲得實質成長的時候，或者你表現最好的時候，像是完成比賽、創業或拯救陷入困境的公司、錄取菁英學校、得到理想的工作、撫養孩子。這些經歷中，是什麼激勵、刺激你的成長、學習和進步？我很樂意打賭那些時刻總是伴隨著些許壓力、痛苦和掙扎。

行為心理學家阿莉亞．庫倫姆（Alia Crum）和湯瑪斯．庫倫姆（Thomas Crum）利用與企業決策者、海豹部隊幹員、學生、職業運動員合作及研究，研發出三步驟模型，用於面對壓力和駕馭源自壓力的創造力，也能減少壓力帶來的負面影響。

該模型很簡單，請見下列敘述：

步驟一：看見壓力

我們通常只會因為那些我們重視的事情產生壓力，表示我們在 乎。當我們可以辨識出壓力時，排解壓力的解決方案就變得清晰明 朗了。例如，在我感到壓力過大或感受到些微焦慮的日子，我會問 我的妻子，我到底為什麼壓力這麼大？她不一定要回答這個問題。雖然她這樣做了，但她總是對的。這是我找出可能的根本原因並加 以識別的一種方法。通常，這不是我最初的想法，並且與實際消耗 我的思想完全無關。

加州大學洛杉磯分校的馬修．李柏曼（Matthew Lieberman） 進行的神經科學研究顯示，只要意識到壓力和逆境，大腦的反應性 就會從自動和反應中心轉移到更自覺和更仔細的中心。例如，與患有 PTSD 的退伍軍人一起工作的治療師會使用脫敏方法，這種方144 意志鍛鍊：10個磨練鋼鐵心智、永保巔峰的海豹部隊戰勝心法 法可以找到造成創傷的根本原因，這通常是非常具體的事件。這使 當事人可以確認，看到它並最終經過它。

步驟二：掌控壓力

如前文所述，我們通常只對我們重視的事情感到壓力。有了這樣的認知可以宣揚我一直提倡的正向積極性，因為打從內心深處我 們很清楚，生活中真正重要的事情並不容易達成。

作為海豹部隊家庭基金會的董事會成員，我經常向潛在的捐助者導覽BUD/S培訓設施。一位參加者向協助導覽的海豹教練問了一個很好的問題：「祕訣是什麼？你們如何讓普通人，經過培訓成 為可以戰勝無盡逆境的菁英戰士？」而答案比問題還要好。

「在海豹部隊訓練中，教練幹部設計的情境比真正的戰鬥來得更高壓、更混亂、更隨機，因此團隊可以學習在最艱苦的環境中振 奮士氣。當培訓的壓力似乎難以承受時，我們可以掌控它，知道這就是我們最終選擇要做的事——成為海豹成員並在任何情況下都能 戰勝。」

基本上，我們每天都會做一些令人討厭的事情，我們讓舒適圈變大了。

步驟三：利用壓力

儘管壓力常常讓人感覺很像要死了，但人體的壓力反應目的並 非要殺死我們。事實上，壓力反應的漸進目標是幫助身心增強功 能，幫助我們成長並滿足所面臨的需求。路易士知道，如果他想成 為世界上跑最快的人，痛苦、壓力和磨難將是通往勝利的正常途 徑。如果他想在酷刑和飢餓中倖存下來，就必須使盡洪荒之力。

儘管壓力反應有時會產生負面影響，但在許多情況下，壓力激素確實會誘導生長並將化學物質釋放到體內，從而重建細胞、合成蛋白質並增強免疫力，從而使身體變得更健壯。研究人員將這種效應稱為生理茁壯（physiological thriving），任何運動員、退役軍人或戰俘營倖存者都知道它帶來的好處。如同我們在前面討論過的， 這全都與看事情的角度有關。將焦慮的敘述轉變為興奮和機會，可以提高任何任務或目標的表現。

如何每天執行令人討厭的事

我們大多數人很難做到像大衛、路易士、世界級運動員、頂尖學者和音樂家、太空人以及屢獲殊榮的牛仔競技表演者。根據我們的價值觀和目標，非凡的人生對所有人來說都有著不同的定義。我們必須先定義什麼是成功的結果，然後回過頭來設計錯綜複雜的路 徑網絡，這些路徑網絡將會帶領我們實現成功預言。

挑戰在於，我們經常從事與我們的熱情、目的、價值觀或目標沒有真正關聯的活動。挑戰在於，執行令人討厭的事，而這件事是對的。人們選擇無法圓夢的工作；維持一段只會帶來痛苦的感情；懷恨只會造成更多無意義的痛苦；遵循其他人定義的路徑，這些路徑通常有不少人走過；沒來由地陷入仇恨行為；因為懶惰和誘惑而分心，放棄健身目標；在事情變困難的時候放棄。

那麼，如何每天做正確又令人討厭的事以克服逆境，超越自我，活出精彩的人生呢？讓我們從這裡開始做起。我們將會在提到你的個人任務計畫和執行策略時應用此方法。

列出前20個個人與職涯目標：這應該是兩個不同的清單，要記住的是，這兩個重點領域將如何互相影響。沒有什麼真的是工作與生活的平衡，只有將工作與生活融為一體。列出20個目標聽起來很困難，但我們還是要做。

將上面的清單精簡為5到6個目標：完成第一個步驟後，我要請你刪掉14到15個目標。你沒看錯。只考慮對你真正有意義的目標，思考你的熱情，你的人生的真正目的，你的價值觀。哪些目標會讓你每天早上跳下床準備大幹一場？哪些目標可能會對他人產生正面影響？目標以外的事物都會使人分心。

規劃達成每項目標必做的行動：列出5到6個具體的行動（暫且不用擔心這些行動的時限性）。思考每一個行動，並找出讓你不舒服的因素。又，如我之前提到的，具有最大滿足感、最有意義的目標也擁有讓人畏懼的一面。

開始練習做你討厭的事：好的，現在你有5或6個個人和職涯目標，每個目標都有一兩個屬於它們的煩事。做一個清單，將其放在書桌或任何經常可見的地方。抓住任何機會練習、練習、練習。如果你想參加鐵人賽，但是不諳水性，那麼你應該要開始游泳。

所謂的練習是什麼意思？海豹部隊可以說是在我們所屬的領域中表現最佳的。然而，我們不斷練習、演習、心理演練、行動和匯報，一遍又一遍。普羅大眾可能會認為海豹部隊時常在海外駐軍， 但我們實際上用了75％的時間進行受訓，另外25％的時間我們備戰。在備戰時期，除去我們打仗、吃飯和睡覺的時間，我們也在訓練——每一天都處在不斷進步的狀態。

在我加入海軍之前，早就開始為BUD/S 進行嚴格培訓之時，我喪失了長程游泳和跑步的耐力。我曾經是一名大學運動員，但在美國公司工作僅僅一年，就使我失去了耐力。我苦於長跑，常落後與我一起訓練的夥伴，那真讓我很氣餒。在大學泳池的前幾回合比賽，只是游了100公尺就好像越過英吉利海峽，我好幾年沒參加游泳比賽了。我距離準備好參加BUD/S入學測試還很遙遠。除了研 究和設計一種非常具體的訓練方式（這些都花了很長時間）之外， 我的誓言很簡單：每次鍛鍊期間或結束後嘔吐，每次都會突破極限。

我知道這聽起來有點愚蠢、有點野蠻，但確實有效。我很清楚除非讓自己受苦，否則我永遠也不會做好準備，取得短期和長期必要的強壯與耐力。我計畫將健身從我的關注列表中刪除，而嘔吐是 唯一的方法，這是我可以控制的。有一天，我在大學賽道訓練。突然間，奧運金牌短跑選手麥可．詹森（Michael Johnson）出現了，場上只有我和詹森。假如我那天下午吐了很多，我不會因為他是世 界上跑最快的男人這件事而受打擊！

如果您的個人目標之一與健身有關，我建議您創建自己的不幸之輪，其中包含練習和例行程序，目的是在關鍵領域（您知道，您最討厭的領域）進行培訓。我的職業目標之一是通過在各個級別上增強領導能力來轉變人員和組織。這意味著我必須不斷學習和實踐領導力的藝術和科學。我最討厭的事情之一是對話困難。在字面上的戰場上，我迅速地聽到槍聲。但是，在我目前的個人和職業生活中，我努力避免衝突。應對挑戰和艱難對話對於有效的領導至關重要。因此，我指出要練習、練習、練習。每次都變得容易一些。

軍事領導人每天都會做出艱難的決定。這需要一些認真的習慣。尤其是當這些決定使他們自己的團隊成員受到傷害時。不幸的是，這些領導者有很多練習的機會。關鍵是，最終，一旦您明確定義了目標，就知道阻礙您前進的道路。問題是，您想征服那些目標有多糟糕？

你有多強的意願去擁抱逆境？

好極了，然後呢？

現在就是開始練習拓展舒適圈的藝術的絕佳時機。沒有持續執行，就不可能拓展舒適圈。隨著時間推進，不僅會發現不適感消失，而且會開始享受你過去總是厭惡的活動和障礙。接著，你建立一個新的清單，並果敢執行。

當我們不願接受那些阻擋我們成功的挑戰時，我們會將自己埋沒在平庸之中。因此，使用本章的模型可以使你更快速達到更高層次的心理韌性。

書籍介紹

本文摘錄自《意志鍛鍊：10個磨練鋼鐵心智、邁向巔峰的海豹部隊戰勝心法》，墨刻出版

作者：布蘭特．格里森（Brent Gleeson）

譯者：曾文彥

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亞馬遜4.7顆星評價！

海豹部隊心理韌性的3大關鍵：

視困境為挑戰、對人生目標承諾、專注可控制事物！

世界上沒有其他品格可以取代堅毅。

「天賦」不能──有才幹卻不成功的人比比皆是；

「天才」不能──被埋沒的天才處處可聞；

「教育」不能──世界充斥著受過教育卻被社會遺棄的人。

唯有堅毅和決心可以使人出類拔萃。



這本書的終極目的是為了讓人們了解是什麼能驅使我們在逆境中成長，我們如何培養心理韌性？每個人天生擁有的心理韌性會有多寡不同嗎？我們該如何讓心理韌性的收入大於支出？心理韌性會隨著時間自然而然學會嗎？還是我們需要特別訓練這項能力？

這一切的解答很簡單：心理韌性就像我們的肌肉，你可以藉由專注、決心，加上這本書，強韌你的心智，去克服任何障礙，達成目標，稱霸戰場，活出精彩的人生。

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九