本土新增175例、死亡19例，疑似接種後死亡案例，莊人祥：因果尚待釐清

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增175例COVID-19本土病例，確診個案中新增19例死亡。

新增175例本土病例、19例死亡

指揮中心表示，今日新增的175例本土病例，為100例男性、75例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月3日至6月16日。個案分佈以新北市87例最多，其次為台北市34例，苗栗縣31例，新竹縣10例，桃園市7例，花蓮縣、基隆市及台中市各2例。其中雙北地區以外縣市54例中，53例為已知感染源、1例關聯不明，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增19例死亡個案，共計為男性11位、女性8位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月8日至6月12日，確診日介於5月15日至6月14日，死亡日介於6月8日至6月15日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月15日累計公布12042位確診個案中，已有6731人解除隔離，解隔離人數達確診人數55.9%。國內從去年疫情開始到現在，75歲以上的確診者死亡比例是22.7%。

副指揮官陳宗彥指出，苗栗縣的31例之中，有30例是從晶圓專案第一次全面篩檢後，所匡列密切接觸者篩出。另外，新竹縣的10例則是長照機構的住民和相關人員。

醫療應變組副組長羅一鈞後續也補充，目前長照、護理相關照護機構累積有83家出現確診，其中確診者有67位是工作人員、207位是非工作人員、165位受到影響在隔離。此外，不只是新竹，在這一週家戶感染的趨勢稍微下降的同時，機構、醫院感染相對而言還是有在發生。

疑似接種後死亡，莊人祥：「因果尚待釐清」

針對疑似接種後死亡的案例，發言人莊人祥指出，今日新增9例疑似AZ疫苗接種後死亡的通報，加上先前的2例總共11例。這11例的年齡最高為97歲，除了之前有1例50幾歲外，大多數都是80幾歲。大規模疫苗接種初期，不管是英國、日本還是韓國，如果是年紀大的長者優先接種，因為該族群有潛在疾病，因此通常疫苗接種後死亡的數量就會增加。

目前的11例都由司法相驗解剖，有1案先前在記者會說過，是動脈阻塞性的心血管疾病加上急性心肌梗塞，另外1例昨天剛解剖完，是動脈硬化的心血管疾病，解剖後發現有3條動脈堵塞，跟潛在的病史比較相關。

莊人祥強調，疫苗接種後死亡雖有時序性的相關，但因果相關後續還要再做釐清，目前沒有看到是由疫苗造成的死亡。未來針對這些個案，家屬若有任何疑義，也可以申請預防接種受害救濟，指揮中心也都會盡力協助。

有記者提問，在發生疑似接種後死亡後，是否考慮讓老人接種莫德納疫苗？指揮中心回應，目前各國在施打各類疫苗都有發生類似問題，因此長者不管是施打哪個廠牌，結果都可能類似。對此，要特別注意的是，在疫苗施打的過程中，如何請醫師評估長者身體情況，再做進一步接種。

羅一鈞在記者會中也強烈呼籲，在COVID-19高齡的死亡率特別高，且疫苗接種可以預防重症跟死亡的情況下，慢性病的病人都應盡快接種疫苗，接種後死亡目前皆尚未釐清相關的因果關係，不要因此就卻步不去施打疫苗。

至於AZ疫苗接種後血栓的狀況，莊人祥在記者會中表示，目前國內有通報5位出現血栓問題，包含30幾歲男性、40幾歲女性及50幾歲男性，3個都已經確認，另外2名包含30幾歲女性及40幾歲女性，目前都還在審查。就英國打第一劑疫苗的經驗來看，血栓發生率是百萬分之十四點二，加拿大是百萬分之十五，德國是百萬分之十一點六。

免疫橋接國際怎麼看？

在記者會中，媒體也針對食藥署10日公布國產疫苗緊急使用授權（EUA）審查標準中，「免疫橋接」的療效評估方式作出提問，對此，莊人祥指出，日前食藥署為了了解國際的作法，主動和國外法規單位接洽，包括美國FDA、歐盟跟日本。

我國FDA在5月20日有以電郵方式詢問美國FDA，在5月22號的回覆中，美國FDA表示目前還在討論免疫橋接的可行性，因此官方的立場是暫無定論，所以沒有辦法明確的回答。在5月26日，世界衛生組織（WHO）有針對疫苗用免疫橋接的方式進行療效評估做討論，其中，美國FDA的態度比較保守，但韓國和英國都表示可以接受，歐盟則提出在一定條件下可接受。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航