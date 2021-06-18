《納粹中國》與《卑賤的中國人》被查禁，再次印證香港已成為焚書坑儒之地

香港成了新的焚書坑儒之地

2021年5月，香港政府康樂及文化事務署（康文署）以違反《港區國安法》為由，將涉及六名作者的九本書從公共圖書館下架。

這六名作者中，除了香港本土的作者——2013年度的香港大學學生會學苑、民主黨前主席何俊仁、立法會前議員陳淑莊、「本土派」林匡正之外，非香港人只有我和旅居德國的作家廖亦武。廖亦武被禁的書為《這個帝國必須分裂》，我被禁的書有兩本，分別為《納粹中國》和《卑賤的中國人》。

中共設在香港的御用媒體《文匯報》發表了支持這一決定的報導，台灣媒體《聯合報》及屬於聯合報系、在北美發行的中文報紙《世界日報》都全文轉載該報導。該報導指出，多名香港政界和教育界人士贊同康文署的做法，建議康文署加緊檢視藏書，並在購入新書時做好把關。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，贊同康文署的做法，但認為署方太遲採取行動，並強調公共圖書館不應出現反中亂港、抹黑國家的書籍。工聯會立法會前議員王國興，歡迎康文署在公共圖書館進一步「消獨」，但認為目前仍有不少內容涉嫌違反《港區國安法》的書籍，希望署方必須徹底複檢任何散播反中亂港信息的館藏。

我聽到這個消息，感到莫名驚詫。不過，此事也說明我的書名非常準確，香港已經跟中國一樣淪為「納粹中國」，禁書、焚書是希特勒政權的拿手好戲；香港掌權者已經跟北京當局一樣淪為「卑賤的中國人」，他們因為奴役和洗腦可以達成長治久安、千秋萬代。

我的這兩本書只是對中國的社會、文化、政治等提出批評意見，並無任何鼓吹暴力、犯罪、恐怖主義的內容，當然不可能危害中國和香港的國家安全。十一年前，我寫的點名批評中國領導人的書《中國影帝溫家寶》還能在香港公開出版；十一年後，我在台灣出版的只是泛泛批判中國的一些醜陋現象的製品，卻在香港的公立圖書館下架，從這一對比，就可以看出香港的自由和法治崩壞到何種程度。

香港特區政府及其背後的北京當局，擁有數百萬軍隊、警察、特務、司法機構，居然害怕兩本台灣出版的書籍，可見習近平所說的「四個自信」其實是極度不自信。

一本書事小，自由精神事大。作為東方之珠的香港，自由是其重要的支點。1988年，劉曉波訪問香港時，感歎於香港的言論自由和新聞自由帶來人的創造力的極大發揮，而正是這些原則，才使得香港成為世界之都、成為金融和貿易中心。若香港失去了這些寶貴特徵，香港的經濟和民生也必將面臨滅頂之災。

2021年3月3日，國際人權監察組織「自由之家」公佈《2021年全球自由度調查報告》，香港自由度總評分再次下跌，其得分與中非尚比亞同分，比巴爾幹半島的波黑、科索沃、西非布吉納法索等還要低。「自由之家」報告形容，中國粗暴「輾過」香港民主體制，《港區國安法》令香港制度愈來愈接近中國。

相信此番禁書事件，將對明（2022）年香港自由度評分帶來相當負面的影響，明年香港的自由度將更接近墊底的中國。

近年來我在台灣出版的著作，大部分中資控制的香港主流書店都不販售，只能在香港一些小的獨立書店看到。香港讀者要讀到我的書已非常不容易。下一步，香港政府的控制會愈來愈嚴厲，我們不能低估共產黨及其附庸林鄭之邪惡。

我祈盼香港讀者在還有最後一絲自由的時刻，按照香港政府的禁書名單，多多購買禁書，通過讀書讓自己免於被中共洗腦，通過讀書保存反抗的精神和火種。

Photo Credit: AP / 達志影像

為什麼批評溫家寶的文章被號稱反共的網站「河蟹」？

就在香港政府將我的書從香港的公共圖書館下架的同一天，某北美的號稱「傳播真理、追求自由」、「向世界講述真實的中國，向中國報導真實的世界，做高品質中文媒體，為推動中國實現民主憲政鼓與呼」的反共網站，悄然將我的文章〈從新一輪的溫家寶熱看魯迅說的奴在心者〉撤下。這是我從十三歲開始發表文章以來，第一次遇到這種發稿之後又被撤稿的離奇事件。

極有諷刺意味的是，該網站在將我的文章撤下的同一天，還轉載了香港《蘋果日報》報導香港政府將我的書從公共圖書館下架的新聞——他們這樣做，絲毫沒有違和感，絲毫沒有感到他們自己的做法跟香港政府的做法異曲同工。

當我發去電郵詢問時，編輯告知，是創辦人的決定，希望我能「理解」。視言論自由如生命一樣寶貴的我，當然不能「理解」這種荒唐的做法——口口聲聲說反共，但其做法卻跟共產黨如出一轍，這既是我此前批評過的反共者與共產黨「精神同構」的這一富於中國特色的怪現狀。

這位創辦人，是一名過去在中國經商、其部分財產被中共地方官員侵吞的商人，逃亡美國之後創辦網站矢志反共。此前，她多次邀約我會面，殷勤約稿。我告知，我的文章非常尖銳；她則回應說，來稿不拒。誰知，不到半年時間，她就暴露出「反共不反溫」的真面目，不能接受批評溫家寶和批評溫家寶粉絲的文章。

該網站發表了多篇歌頌溫家寶的文章，卻不能容納一篇不同意見，直接採取封殺異見的做法（或許我的文章中點名或不點名批評的某些人，向他們施加了壓力），這種一言堂，不就是另一種共產黨嗎？

對於中國國內和海外華語圈中的新一輪溫家寶熱，人權律師陳建剛評論說：「拜溫者的一個觀點是『溫相對於習是好的』，胡溫暗中迫害的人是以萬數的，習公開迫害的人是以十萬數的，但如果因此而拜胡溫，你們的和理非是因為胡溫沒有砍到你們，而你們又足夠冷血到完全漠視別人的鮮血與生命，不能感知他人的苦難。」

一位網友則如此評論說：「這個世界裡面，總是有一班願意跪著做人的『向心奴』！自己跪著，卻去指責別人站著說話，也要強拉別人也跪下！真是無恥沒底線！」

我只是文章被封殺，沒有更多損失。比我更不幸的是中國「美團網」創辦人、億萬富豪王興。王興有一天心血來潮，在社群媒體上引述唐朝詩人章碣的一首詩：「竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居，坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。」王興不是別有用心、有暗諷「今上」的豹子膽的「反賊」，他解釋說其本意是：草根出身的劉邦、項羽，居然可以打敗武裝到牙齒的大秦皇朝，說明「最危險的對手，往往都不是預料中的那一個！」他以此告誡旗下員工，要有危機感。

沒想到，王興順手拈來的古詩正好勒到虎鬚，導致那位喜歡秀書單卻從不讀書的「當代秦始皇」龍顏大怒。於是，美團遭到調查，股價重挫，形同腰斬，王興的數十億財富一夜之間灰飛煙滅。

在當年白色恐怖的台灣，作家楊逵因一篇六百字的《和平宣言》被判刑十二年；劉曉波也是因為一篇五千字的《零八憲章》被判刑十一年。與他們相比，王興引用一首古詩也是「一字千金」，堪稱今日之《世說新語》。他縱有金山銀山，其言論自由卻不到我的百分之一。我沒有財富被中共捏在手中，從來都挺直脊樑，是就說是，非就說非。

我的遭遇只是書和文章被下架，被下架反倒成了我的光榮，讓更多讀者讀我的書和文章。這裡不發表我的文章，我就拿到那裡去發表；公共圖書館下架我的書，讀者立即掏錢購買，將台灣博客來網站這兩本書都買斷貨。我要謝謝那些封殺我的政權、媒體和人物，他們都是我的免費宣傳員。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航