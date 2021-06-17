2021/06/17,
藝文

燃燒的向日葵：黃色交響曲，梵高生命的讚歌

燃燒的向日葵：黃色交響曲，梵高生命的讚歌
Photo Credit: Van Gogh, The Yellow House, 1888

我們想讓你知道的是

梵高要用「向日葵」裝飾黃色小屋，迎接高更。我們在梵高和西奧的書信得知，他本來打算繪畫十二幅向日葵，形容整組畫將是「藍色和黃色的交響曲」。他畫下第四幅時，高更到來，讚賞這些作品的成熟。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

「我正在努力作畫，起勁得像馬賽人吃魚羹一樣；要是你知道我是在畫幾幅大向日葵，就不會奇怪了。我手頭正畫著三幅油畫……第三幅是畫十二朵花與蕾插在一隻黃瓶裡（三十號大小）。所以這一幅是淺色襯著淺色，希望是最好的一幅。也許我不止畫這麼一幅。既然我盼望跟高更同住在自己的畫室裡，我就要把畫室裝潢起來。除了大向日葵，什麼都不要……這計劃要是能實現，就會有十二幅木板畫。整組畫將是藍色和黃色的交響曲。每天早晨我都乘日出就動筆，因為向日葵謝的很快，所以要做到一氣喝成。」

——梵高致西奧的書信

梵高畢生旅居不同地方，有兩處特別重要，一是巴黎，二是亞爾。

在巴黎，梵高見識印象派畫家，挑戰傳統繪畫、色彩的定義，他開始嘗試繪畫不同色彩鮮豔的花卉，最後遇上了摯愛向日葵。最初，梵高先以兩朵、四朵的向日葵為題材，平躺在地，剪短了花莖的姿態，鮮豔亮麗。畫家高更，讚賞、肯定他的向日葵，互相交換作品，成為他日後繪畫多幅向日葵的契機之一。

1888年，梵高認定了亞爾為其歸宿，他打算組織「南方畫室」（Studio of the South），建立藝術家的應許之地，梵高內心的家鄉。首先，他邀請高更同住，但高更此時為財所困，相比梵高的南方畫室，他更重視其弟西奧的資助，最終成為兩人翻臉的導火線。

梵高的精神亢奮，對這黃色房屋，充滿憧憬，加上志同道合的高更同住，想像南方畫室能招徠更多畫家，生命的熱情燃燒至高峰。

一系列的「向日葵」畫作，因而誕生。梵高要用「向日葵」裝飾黃色小屋，迎接高更。我們在梵高和西奧的書信得知，他本來打算繪畫十二幅向日葵，形容整組畫將是「藍色和黃色的交響曲」。他畫下第四幅時，高更到來，讚賞這些作品的成熟。

向日葵系列的構圖都很一致，梵高都有重複多畫相同構圖的向日葵。這些畫作的分別在於，不同的背景色彩，和向日葵花數量。孔雀藍與明黃的背景，大都配搭黃色桌面、土黃的陶器，單色系背景凸顯主題。

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圖片由作者提供
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圖片由作者提供
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圖片由作者提供

葵花插在陶罐內形態各異，從中心向外飛張，有彎曲的花莖、堅挺的花芯、盛開的花瓣，表現生命的綻放與凋零。

看似相同的向日葵花，經梵高精心安排前後位置，深淺交錯，形態各異，每朵都呈現不同的情感和角色，獨特又如此地相同，前面的激烈襯在一片淡檸檬黃背景，如此動人，把向日葵和黃色表現得淋漓盡致。

葵花中央的厚塗堆疊，反覆疊出葵花籽的厚度和細密，有如浮雕。花莖、花瓣多用硬直筆觸，刻畫鮮明剪影，如頑強的生命力。

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圖片由作者提供
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圖片由作者提供

整幅向日葵從鮮黃到土棕色，以厚塗、堆疊、勾描等不同技巧，交錯營造出縱深感，甚至在頂部加上木條以增加畫布的整體空間感，讓頂部不再局促。單純色調中產生變化豐富的質感，引領出顏色的律動，梵高確實演奏出一首動人的黃色交響曲。

向日葵會追光拜日，如同梵高追隨信仰與藝術一樣，不止是在畫向日葵，亦是畫太陽、畫自己、畫信仰。

梵高用向日葵表達出最純粹的熱情和愛，如此燦爛的花，熾熱的黃色，展現出太陽般的耀目，宣洩著梵高對生命的激動，是梵高譜寫給世人生命的讚歌。

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Photo Credit: Paul Gauguin, The Painter of Sunflowers, 1888

可惜，梵高與高更二人藝術理念的差異過大，不歡而散，黃色小屋的美夢破碎。這次嚴重打擊，令鮮黃的向日葵，在梵高的餘生消失。

而現在，由於作品中的鉻黃被陽光長時間照射變得焦黑，梵高的向日葵隨著時間流逝而脫色，有如花朵落地風乾，以不一樣的方式仍然綻放。

友人在梵高去世後，都帶著向日葵參加他的葬禮。正如梵高所希望的，向日葵成了他的代名詞。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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