【司法院線上影展】《島國殺人紀事1》：若棄守無罪推定原則，司法公平性將蕩然無存

文：宋家瑋

第一次看《島國殺人紀事1》是高中懵懂的時候，當時蘇建和、劉秉郎、莊林勳案件都仍然在進行當中，第一次觀影後那種背脊發涼，腦袋像似被重擊後的昏眩感，再次觀看發現似乎還殘留在意識當中。

蔡崇隆導演是法律系畢業，走上一條非常規法律人的道路，先從平面記者開始再轉往電視新聞媒體，後來成為紀錄片工作者。雖然不知道法學教育對導演的影響，但當年看《島國殺人紀事1》時，對於蔡導演以主觀鏡頭帶出直擊且逼人的提問，那種對正義、公平的急迫追求，讓我留下深刻的印象。

駭人命案的背後

若是看檢察官的起訴內容，大略是認為劉秉郎、莊林勳、蘇建和與軍人王文孝、王文忠兄弟（王文孝已執行死刑）於1991年3月24日凌晨3時許，以吳銘漢夫妻之住宅為行竊對象，由王文忠在外把風，蘇建和、莊林勳、劉秉郎即分持王文孝提供之開山刀、警棍、水果刀侵入；王文孝則在吳宅廚房內取持菜刀一把，侵入臥室，搜得現款6千餘元、金戒指4枚，並輪姦葉女。

王文孝恐事後被認出，提議殺人滅口，四人分別持刀砍吳銘漢共砍殺42刀、葉女被砍殺37刀。四人又在吳宅浴室內清洗身體、刀器，王文孝清理指紋等犯罪證據，將菜刀放回原處；劉秉郎則將葉女之衣褲穿妥以掩飾曾遭姦淫，開山刀、水果刀由蘇建和持往基隆港丟棄，血衣各自丟棄。所得現款朋分花用，金戒指則由王文孝自行典當得款使用。至1991年8月13日經警循線查獲，扣得前揭警棍並搜獲吳宅鑰匙一串及贓款24元。

從檢察官起訴的犯罪內容，這是一件多麼駭人聽聞的案件，但跟著導演對卷證資料的仔細研究與提問之後，不免也會對這件案件產生不少疑惑。產生疑問的時候，最好的第一步就是直接看判決，司法院法學資料檢索系統中判決都是公開的，大家若對該案件有興趣，可以上網查看判決。

無罪推定的兩難

由臺灣高等法院100年矚再更（三）字第1號刑事判決中，對於被告自白、科學證據之審查標準、李昌鈺博士犯罪現場重建鑑定報告（如刀傷部分，也說明刀傷數並非砍殺次數）、相關物證的證明力等都有詳細說明。

不過，回到最根本的「無罪推定原則」之落實，無罪推定原則是普世人權的基本內涵，其精神是：被告及犯罪嫌疑人依法受有罪之判決前，應視為無罪。

雖說從事司法實務工作之後，看到被害人、被害人家屬，在某些個案也是會有如許宗力大法官在釋字第670號解釋協同意見書寫下的感觸：「無罪推定不正是這樣一個常常令法官必須帶著遺憾、帶著對犯罪被害人難以交代的重擔、帶著真相永難釐清的無力感，而做出無罪判決的原則？有時無罪推定導致個案中的遺憾如此之深，常使我們忘記這個案子之所以要錯放，乃是為了不願在其他案子中錯殺。」

然而，無罪推定原則是司法實務工作者最基本的圭臬，若棄守無罪推定原則，司法制度公平性就蕩然無存了。

小結

本案刑事案件部分從1991年開始歷經偵查、起訴、判決、更審、非常上訴、再審等來回擺盪，到2012年8月31日，本案在臺灣高等法院更三審宣判，高等法院判決被告蘇建和、劉秉郎、莊林勳等三人無罪，依刑事妥速審判法規定，不能再上訴。

走出高院時候，他們好像才真的取得無罪之身，那天的陽光是自由的。記得宣判當天，高院法庭擠得水洩不通，站在門外聽到「無罪」二字，至今仍在耳邊轟隆轟隆的響著。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航