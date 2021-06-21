【司法院線上影展】《島國殺人紀事2》：「盧正案」槍決後，程序正義的叩問始終在心中敲盪

文：王子榮

曾經震驚社會的「盧正案」，透過蔡崇隆導演的鏡頭，紀錄了案件的始末及盧正遭到槍決後的點點滴滴。

踏入法界的觀影人如我，盧正案發生在我求學於法律的路途中，從忙著法條背誦、應付國家考，直到坐上法檯斷人是非，社會上的重大刑案一件又一件，盧正案逐漸淹沒在眾多新聞報導中，彷彿如前世今生般的遙遠。然而，過去的不是忘記，也不是害怕想起，透過鏡頭回看，程序正義的叩問始終在心中敲盪。

「無罪」的罪人

盧正案在維基百科上是這樣記載的：「盧正案又被稱為詹春子命案，台南婦人詹春子遭人勒斃且以膠帶捆綁，一個月後警方逮捕與她相熟的友人前保安警察盧正，盧正於2000年6月29日被依擄人勒贖罪判決死刑，同年8月10日再審遭駁回，法務部長陳定南批准下於同年9月7日晚間8點20分在法務部矯正署臺南看守所被槍決。盧正稱自白係遭警方刑求的產物，使前保安警察盧正的家人對此案的判決無法信服，認為是一起司法冤案」。

於是乎，在說起冤案的時候，盧正案似乎是無法迴避的司法命題，不過隨著2000年的行刑槍響，我們注定找不到答案，最後的真相也石沈大海。

沒有一位審判者會存心想要冤枉一個好人，決定一個案件的對錯，從來是心中天秤的左右為難。

審判者只有透過證據告訴我們到底真相是什麼，又或者是該透過哪些證據才能達到事實本來面目的彼端。那麼這就表示沒有冤案了嗎？答案我卻遲遲不能說出口。

這幾年隨著更多鑑識科技的日新月異，又或者隨著放寬了再審的門檻，使得許多案件得以有重新檢視的機會，也有許多案件重見天日，過往的罪人獲得了無罪的結果，成了無罪的罪人。

程序正義的曙光

在盧正案的證據中，始終無法迴避的是關於被告自白的解讀。對於盧正案中自白取得、自白與事實是否相符這類議題已談得很多，但過往到現在我一直在意的是：我們是否仍停留在原地而沒有向前進？

不可諱言，自白在證據法上一直占有極為重要之地位，過往甚至稱為「證據之王」。但隨著時代的演進，司法實務對於「自白」的比重也越來越降低對被告自白的依賴程度，而是著重在於補強證據的判斷，被告的自白跟檢察官的舉證責任必須脫鉤。在動動手指就能搜尋判決的時代，即便有很多案件被告已經自白，但在補強證據不足下，已經看得到很多無罪判決。

這也是我一直強調的，不會有一個審判者想要去冤枉一個好人，讓人含冤莫白，將會是日日夜夜纏繞心頭的陰霾。

另一個還是制度上的改變，最重要的還是《刑事訴訟法》第420條第1項第6款：「因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者」，將過往再審[1]的窄門打開。

同時，針對再審制度也啟動更進一步的程序保障，諸如受律師扶助權、卷證資訊獲知權、蒞庭陳述意見權。透過制度上的完備，讓特殊救濟程序能露出曙光，照亮案件未被注意到的幽微之處。

備註

[1]再審是針對原判決所憑之證物已證明其為偽造或變造者、原判決所憑之證言、鑑定或通譯已證明其為虛偽者、受有罪判決之人，已證明其係被誣告者、原判決所憑之通常法院或特別法院之裁判已經確定裁判變更者。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航