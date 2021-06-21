2021/06/21,
藝文

【司法院線上影展】《島國殺人紀事2》：「盧正案」槍決後，程序正義的叩問始終在心中敲盪

【司法院線上影展】《島國殺人紀事2》：「盧正案」槍決後，程序正義的叩問始終在心中敲盪
Photo Credit: Giloo紀實影音提供

我們想讓你知道的是

盧正案的證據中，始終無法迴避的是關於被告自白的解讀。對於盧正案中自白取得、自白與事實是否相符這類議題已談得很多，但過往到現在我一直在意的是：我們是否仍停留在原地而沒有向前進？

文：王子榮

曾經震驚社會的「盧正案」，透過蔡崇隆導演的鏡頭，紀錄了案件的始末及盧正遭到槍決後的點點滴滴。

踏入法界的觀影人如我，盧正案發生在我求學於法律的路途中，從忙著法條背誦、應付國家考，直到坐上法檯斷人是非，社會上的重大刑案一件又一件，盧正案逐漸淹沒在眾多新聞報導中，彷彿如前世今生般的遙遠。然而，過去的不是忘記，也不是害怕想起，透過鏡頭回看，程序正義的叩問始終在心中敲盪。

「無罪」的罪人

盧正案在維基百科上是這樣記載的：「盧正案又被稱為詹春子命案，台南婦人詹春子遭人勒斃且以膠帶捆綁，一個月後警方逮捕與她相熟的友人前保安警察盧正，盧正於2000年6月29日被依擄人勒贖罪判決死刑，同年8月10日再審遭駁回，法務部長陳定南批准下於同年9月7日晚間8點20分在法務部矯正署臺南看守所被槍決。盧正稱自白係遭警方刑求的產物，使前保安警察盧正的家人對此案的判決無法信服，認為是一起司法冤案」。

於是乎，在說起冤案的時候，盧正案似乎是無法迴避的司法命題，不過隨著2000年的行刑槍響，我們注定找不到答案，最後的真相也石沈大海。

沒有一位審判者會存心想要冤枉一個好人，決定一個案件的對錯，從來是心中天秤的左右為難。

審判者只有透過證據告訴我們到底真相是什麼，又或者是該透過哪些證據才能達到事實本來面目的彼端。那麼這就表示沒有冤案了嗎？答案我卻遲遲不能說出口。

這幾年隨著更多鑑識科技的日新月異，又或者隨著放寬了再審的門檻，使得許多案件得以有重新檢視的機會，也有許多案件重見天日，過往的罪人獲得了無罪的結果，成了無罪的罪人。

程序正義的曙光

在盧正案的證據中，始終無法迴避的是關於被告自白的解讀。對於盧正案中自白取得、自白與事實是否相符這類議題已談得很多，但過往到現在我一直在意的是：我們是否仍停留在原地而沒有向前進？

不可諱言，自白在證據法上一直占有極為重要之地位，過往甚至稱為「證據之王」。但隨著時代的演進，司法實務對於「自白」的比重也越來越降低對被告自白的依賴程度，而是著重在於補強證據的判斷，被告的自白跟檢察官的舉證責任必須脫鉤。在動動手指就能搜尋判決的時代，即便有很多案件被告已經自白，但在補強證據不足下，已經看得到很多無罪判決。

這也是我一直強調的，不會有一個審判者想要去冤枉一個好人，讓人含冤莫白，將會是日日夜夜纏繞心頭的陰霾。

另一個還是制度上的改變，最重要的還是《刑事訴訟法》第420條第1項第6款：「因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者」，將過往再審[1]的窄門打開。

同時，針對再審制度也啟動更進一步的程序保障，諸如受律師扶助權、卷證資訊獲知權、蒞庭陳述意見權。透過制度上的完備，讓特殊救濟程序能露出曙光，照亮案件未被注意到的幽微之處。

備註

[1]再審是針對原判決所憑之證物已證明其為偽造或變造者、原判決所憑之證言、鑑定或通譯已證明其為虛偽者、受有罪判決之人，已證明其係被誣告者、原判決所憑之通常法院或特別法院之裁判已經確定裁判變更者。

Giloo紀實影音 Ｘ 司法院線上影展

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。