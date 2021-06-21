【法律小教室】因疫情拒絕回台開庭，就會被裁判離婚嗎？

文：賴佩霞律師（恆安法律事務所、《家事事件法》授課老師）

根據報導，陸籍劉姓女子嫁來台後，與卓姓丈夫感情不睦，前（2019）年6月大吵後飛回娘家至今不歸，卓因此訴請離婚。經查劉曾具狀要求因疫情延後開庭，院方還特地函詢衛福部。去年8月疫情緩和，劉身為陸配經居家檢疫可入境，法院為此延後庭期但她仍不到，認定劉無維繫婚姻意願，判准離婚，可上訴。

不回來開庭，就會被裁判離婚嗎？

看到這則新聞，老實說，心中是有點震驚的。因為去年年初全球疫情遍地開花後，庭期被疫情耽擱的情形，確實存在。但因為疫情緣故拒絕回台開庭，就會因此遭法院認定沒有維持婚姻意願，進而裁判離婚嗎？

事實上，原判決除了說明劉女未應訊的舉動，可證明其主觀上已無繼續維持婚姻的意願外，原告還有傳喚母親出庭作證說明劉女離台前，雙方相處已多有爭執的情形（參考桃園地院108年度婚字第446號家事判決）。

因此，在原告主張雙方婚姻已存有破綻的情形下，依《民法》第1052條第2項請求法院裁判雙方離婚（關於《民法》第1052條的解釋及應用，可參考這篇文章），加上被告並未積極返台參與訴訟的舉動，才形成了法院認定雙方婚姻已生破綻，主要是因為可歸責劉女的事由導致。並非單純因為劉女拒絕回台應訊，就導致遭法院裁判離婚的下場。

目前法院開庭的情形

台灣疫情從今年5月15日開始進入另一個嚴格的管制階段。不僅宣布雙北防疫升為三級，司法院也在5月18日迅速公布，自5月19日起，除了具時效性（如被告在押、宣示判決）、緊急性（如強制處分、證據保全事件）、必要性（其他認有即時處理必要）案件，全國法院暫緩開庭。

以家事案件來說，目前恐怕大概只有暫時處分或緊急保護令的情形，才會按原訂的庭期時間開庭。其他如請求裁判離婚、改定子女親權、夫妻剩餘財產分配及監護宣告等常見的家事案件類型，恐怕都得等到解除疫情的三級警戒而定。

因為疫情無法到庭時，我該怎麼辦？

依《家事事件法》第13條規定，家事案件開庭時，原則上是需要由當事人到場進行的。

倘若因疫情的關係，無法到庭應訊（例如：人在國外或依法需進行隔離等），除了可以檢附相關證明文件向案件繫屬法院具狀請假，聲請改定庭期再行審理外，建議也可以委任代理人出庭，或另以書狀就案件表示意見。以免單純不到庭，又未對案件表示意見，而像本件被告劉女一樣遭法院做出不利認定。

假設三級警戒延長，除了對經濟產生衝擊，在一般民眾生活受影響的同時，預計與給付費用相關的家事案件（如給付未成年子女及父母扶養費）、離婚訴訟及家暴案件等，恐怕也將產生另一波的高峰。面對疫情，將來家事案件該如何進行，可否全面以視訊方式進行調解及審理，恐怕司法相關單位也需即早因應。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航