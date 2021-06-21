2021/06/21,
社會

【法律小教室】因疫情拒絕回台開庭，就會被裁判離婚嗎？

【法律小教室】因疫情拒絕回台開庭，就會被裁判離婚嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

因為疫情緣故拒絕開庭，就會因此遭法院認定沒有維持婚姻意願，進而裁判離婚嗎？因為疫情無法到庭時，我們該怎麼辦？

文：賴佩霞律師（恆安法律事務所、《家事事件法》授課老師）

根據報導，陸籍劉姓女子嫁來台後，與卓姓丈夫感情不睦，前（2019）年6月大吵後飛回娘家至今不歸，卓因此訴請離婚。經查劉曾具狀要求因疫情延後開庭，院方還特地函詢衛福部。去年8月疫情緩和，劉身為陸配經居家檢疫可入境，法院為此延後庭期但她仍不到，認定劉無維繫婚姻意願，判准離婚，可上訴。

不回來開庭，就會被裁判離婚嗎？

看到這則新聞，老實說，心中是有點震驚的。因為去年年初全球疫情遍地開花後，庭期被疫情耽擱的情形，確實存在。但因為疫情緣故拒絕回台開庭，就會因此遭法院認定沒有維持婚姻意願，進而裁判離婚嗎？

事實上，原判決除了說明劉女未應訊的舉動，可證明其主觀上已無繼續維持婚姻的意願外，原告還有傳喚母親出庭作證說明劉女離台前，雙方相處已多有爭執的情形（參考桃園地院108年度婚字第446號家事判決）。

因此，在原告主張雙方婚姻已存有破綻的情形下，依《民法》第1052條第2項請求法院裁判雙方離婚（關於《民法》第1052條的解釋及應用，可參考這篇文章），加上被告並未積極返台參與訴訟的舉動，才形成了法院認定雙方婚姻已生破綻，主要是因為可歸責劉女的事由導致。並非單純因為劉女拒絕回台應訊，就導致遭法院裁判離婚的下場。

目前法院開庭的情形

台灣疫情從今年5月15日開始進入另一個嚴格的管制階段。不僅宣布雙北防疫升為三級，司法院也在5月18日迅速公布，自5月19日起，除了具時效性（如被告在押、宣示判決）、緊急性（如強制處分、證據保全事件）、必要性（其他認有即時處理必要）案件，全國法院暫緩開庭。

以家事案件來說，目前恐怕大概只有暫時處分緊急保護令的情形，才會按原訂的庭期時間開庭。其他如請求裁判離婚、改定子女親權、夫妻剩餘財產分配及監護宣告等常見的家事案件類型，恐怕都得等到解除疫情的三級警戒而定。

因為疫情無法到庭時，我該怎麼辦？

依《家事事件法》第13條規定，家事案件開庭時，原則上是需要由當事人到場進行的。

倘若因疫情的關係，無法到庭應訊（例如：人在國外或依法需進行隔離等），除了可以檢附相關證明文件向案件繫屬法院具狀請假聲請改定庭期再行審理外，建議也可以委任代理人出庭，或另以書狀就案件表示意見。以免單純不到庭，又未對案件表示意見，而像本件被告劉女一樣遭法院做出不利認定。

假設三級警戒延長，除了對經濟產生衝擊，在一般民眾生活受影響的同時，預計與給付費用相關的家事案件（如給付未成年子女及父母扶養費）、離婚訴訟及家暴案件等，恐怕也將產生另一波的高峰。面對疫情，將來家事案件該如何進行，可否全面以視訊方式進行調解及審理，恐怕司法相關單位也需即早因應。

延伸閱讀

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。