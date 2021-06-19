2021/06/19,
國際

【圖輯】過度肥胖恐怕活不過18歲，墨西哥青少年深陷垃圾食物誘惑與糖尿病危機

【圖輯】過度肥胖恐怕活不過18歲，墨西哥青少年深陷垃圾食物誘惑與糖尿病危機
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

墨西哥的死亡率資料顯示，截至6月15日，超過23萬人死於COVID-19，其中大約45％患有高血壓、37％患有糖尿病、22％患有肥胖症。高熱量的誘惑無處不在。

墨西哥女孩丹妮拉（Daniela，化名）11歲時，一位醫生告訴她，她頂多只能再活六、七年。當時她的體重是75公斤，大約是同齡女孩建議維持體重的兩倍之多，而她被診斷有輕微心臟病。

那約莫是兩年前，她仍然記得當時胸口的疼痛；後來她也發現罹患糖尿病。「醫生告訴我會死，我甚至無法活過18歲。」住在墨西哥首都郊區的丹妮拉，今年已14歲，體重81公斤。

她說：「我沒有減肥，反而增加了更多的體重。」

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丹妮拉一天攝取熱量6600卡路里的食物｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

丹妮拉是過去12年中，在墨西哥醫院「Hospital Infantil de Mexico Federico Gomez」接受醫生、營養學家和心理學家治療的約150名青少年之一。

由於他們幾乎都是未成年人，照片與個資都未公開，不然他們很可能會遭受外界的批評與攻擊，因此包括丹妮拉在內的受訪者都採用化名。

墨西哥一直努力限制向兒童銷售垃圾食品，並對含糖飲料課徵消費稅，但國民罹患糖尿病的問題仍在惡化。

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Photo Credit: AP / 達志影像

在兩年內，墨西哥患病人口比例上升了整整一個百分點，達到10.3％，這是世界上最高的比例之一。十多年來不良的飲食習慣，開始反映在政府的統計資料中。

北卡羅來納大學教堂山分校「Gillings全球公共衛生學院」的帕布金（Barry Popkin）教授說：這是一顆糖尿病定時炸彈，尤其她最近還研究了糖尿病與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的關係。

在疫情期間，這個問題已經變得緊迫起來。

帕布金說，研究顯示與營養代謝有關的疾病，例如肥胖症、糖尿病、高血壓等，都增加了墨西哥COVID-19的死亡率，導致該國是世界上死亡率最高的國家之一。

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Photo Credit: AP / 達志影像

墨西哥的死亡率資料顯示，截至6月15日，超過23萬人死於COVID-19，其中大約45％患有高血壓、37％患有糖尿病、22％患有肥胖症。

高熱量的誘惑無處不在。丹妮拉母親在街角開了間小店，那裡提供的食物包括汽水、薯片和蛋糕。

丹妮拉的母親安潔莉卡（Angelica）說，她每天都在為她唯一女兒的性命在擔憂，擔心到她們都去接受心理醫生的治療。

「這太痛苦了，她的病情都沒有好轉，持續在惡化。」安潔莉卡說。

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Photo Credit: AP / 達志影像

墨西哥政府2018年的調查顯示，超過80％的墨西哥人每天喝軟性飲料。超過一半的青少年每天吃零食、糖果或甜點。

兒童醫院的營養學家薩爾加多（Betzabe Salgado）表示，加工食品中的成分「在某種程度上使人上癮」，因為這讓食品更加可口。

墨西哥一半以上的成年人並沒有正職工作。薩爾加多說，由於父母的收入往往低於每天7美元的最低工資，加上工作時間很長，所以沒有時間或金錢，替孩子準備營養的餐點。

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普里西亞一天吃下約5200卡路里熱量的食物｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

在16歲的時候，普里西亞（Pricila）做了切除部分胃部的手術，以減輕體重。因為15歲時，她發現自己的體重是113公斤，與她爸爸差不多。

當時，她平均一天要攝入5200卡路里的熱量。罹患代謝疾病的普里西亞說，即使有運動和營養計畫，她的減重也遲遲未見下降，這使她把手術列入考量。

「當我想減肥時，誘惑卻無處不在。」現在普里西亞18歲了，體重則是83公斤。

「這真是一個不可思議的事情，尤其我已經習慣了吃一堆垃圾食物和糖果。」

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卡洛斯吃的食物一天熱量約是5850卡路里｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

卡洛斯（Carlos）16歲時的體重是137公斤，是標準體重的兩倍多。今（2021）年1月，卡洛斯的COVID-19檢測呈陽性，並在醫院住了一個月，其中大部分時間待在兒科重症加護病房。

卡洛斯現在17歲，他和丹妮拉、普里西亞一起參加同一個體重控制計畫。他說當學校的壓力加大時，就開始暴飲暴食。他數度嘗試改變飲食習慣，卻總是失敗——他平均天會攝取熱量達5850卡路里的食物。

卡洛斯說：「我後來意識到，如果不做出改變，我將永遠是這樣：我永遠不會成熟、真正擁有這個身體。」

「有時候我的身體告訴我『該攝取些糖分了』，但我依然說不。」

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Photo Credit: AP / 達志影像

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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