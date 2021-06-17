2021/06/17,
國際

紀念美國解放奴隸，參眾兩院無異議通過6/19「六月節」為第12個聯邦假日

紀念美國解放奴隸，參眾兩院無異議通過6/19「六月節」為第12個聯邦假日
Photo Credit：AP / TPG Images

我們想讓你知道的是

美國聯邦參眾議院以壓倒性票數通過，訂定「六月節」為聯邦假日。「六月節」是記念美國結束奴隸結束的日子，非裔美國人社群一直都有在慶祝這個節日，但多數美國人仍對這個日子所知甚少。

（中央社）美國聯邦眾議院今天以壓倒性票數通過，訂定「六月節」（Juneteenth）為聯邦假日。在這之前，紀念美國結束奴隸制度的「六月節」一直是非官方假日。

法新社報導，法案昨天在聯邦參議院無異議過關，今天眾院又以415票對14票通過，現在將遞交總統拜登簽署。

美國大多數的州視「六月節」為假日，甚至正式紀念這個節日，但國會通過法案後，「六月節」將成為第12個聯邦假日，也是38年來第一個新增的聯邦假日。

美國過去一年出現許多種族不公義的狀況，讓民間重新浮現紀念「六月節」的聲音。

民主黨籍聯邦眾議員傑克森李（Sheila Jackson-Lee）今天形容奴隸制度是「美國的原罪」，「六月節對非裔美國人很重要，對美國人也將變得重要，因為我們也是美國人，而這個節日代表自由」。

六月節的由來：德州25萬黑人獲得自由

根據《紐約時報》報導，六月節也被稱為解放日（Emancipation Day）或黑人獨立日（Black Independence Day），這個節日是為了慶祝聯邦將軍戈登・葛蘭傑 （Gordon Granger）在1865年的6月19日，通知德州加爾維斯頓（Galveston）被奴役的非裔美國人，美國的內戰已經結束，而他們獲得了自由。「六月節」的英文「Juneteenth」就是「六月」（June）和「十九日」（Nineteenth）的混成詞。

然而，在那之前，林肯總統早在1862年9月22日就公布了《解放奴隸宣言》（Emancipation Proclamation），並於1863年1月1日生效。

為何德州加爾維斯頓的奴隸直到1865年才被解放呢？根據「國立非裔美國人歷史文化博物館」（National Museum of African American History and Culture）的記載，在《解放奴隸宣言》生效時，仍處於南方邦聯控制下的區域並沒有受到影響。因此，直到1865年6月19日，2000名聯邦軍人才抵達德州，依照行政命令，讓當時該州超過25萬名被奴役的黑人獲得自由。

過半美國人竟不太了解「六月節」

「國立非裔美國人歷史文化博物館」稱「六月節」是美國的第二個獨立日，並指出非裔美國人社群一直都有在慶祝這個節日，但多數美國人仍對這個日子所知甚少。

根據《紐約時報》的報導，蓋洛普（Gallup）公司的調查發現，超過六成的美國人對「六月節」只有一點點了解、甚至一無所知。

相對的，調查機構也指出，有37%的受訪者對這個日子有「很多」或「一些」了解，相較往年可能有所增加，這也反映出在2020年反對種族主義和警察暴行的抗議活動之後，人們對此的意識正在提升。

根據這項調查，僅有35％美國人支持將「六月節」定為聯邦假日，但也只有四分之一的美國人反對這項作法。無論如何，美國聯邦參眾議院已經通過這項決議，待拜登簽署過後，「六月節」就會成為美國聯邦假日。

（中央社）眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示：「這天讓我們想起一段殘酷與不公義的歷史，也提醒我們有責任要為所有人建立進步的未來並實現平等的理念，那是美國的遺產，也是美國的希望。」

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新聞來源：

責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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