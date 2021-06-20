【專訪】「匠鬼」玩具設計師Scotty：我在台灣是bad student，到了國外變best student

文：Chenjou（1988年出生台中，曾任《La Vie雜誌》資深採訪編輯，現於台北從事文字工作。主要撰寫當代藝術、設計、建築、生活類文章）

頂著惡鬼般的猙獰面孔，卻保有慈祥的內心，這是「匠鬼」（Demoncraft），與玩具品牌「DemonCraft」同名的角色，也是該品牌創始者兼玩具設計師Scotty最知名的代表作。

他在可愛風盛行的玩具市場中，推出包括「匠鬼」在內、一系列結合妖怪形象的原創角色，不僅藉此傳遞自己的理念，也吸引了一票死忠粉絲，是國內近年擁有高人氣的年輕玩具設計師代表人物。

Photo Credit: CCC創作集提供

台灣的bad student，國外的best student

Scotty從小熱愛雕刻，喜歡捏麵人，對於物體的立體形象以及3D空間的敏銳度很高。沒有錢買機器人，他可以自己做一隻簡易版的出來玩。但這樣的能力，在升學主義至上的台灣不受重視，他對讀書興致缺缺，因課業壓力飽受挫折。直到國中畢業時，父母不忍心埋沒他對藝術的喜好，在家族出國渡假的最後一天，母親突然說只幫他買了單程票，以後留在國外唸書吧。

「她（母親）說，我把你推下去了，你在大海裡要自己學會游泳，一定要畢業才可以給我回來！」回憶當時宛如電影般的分離場景，Scotty依舊難掩激動。就這樣，他在美國一待11年，一面向室友苦練英文，一面在加州藝術學院（California Institute of the Arts）學習Game Art，終於在畢業時榮獲學校頒發的最高榮譽「傑出學生獎」。「在台灣是bad student，在國外是best student。」他感慨地說。

好不容易重拾信心，未料2012年學成歸國後求職四處碰壁。當時女兒甫出生，養家的重擔逼得他喘不過氣。直到某次快走投無路，約母親在火鍋店談心到幾乎淚崩時，意外接到專作玩具代工的香港公司TOYZEROPLUS老闆的合作邀約，才結束了這段暗黑的摸索期。對方很欣賞Scotty放在網路上的作品集，希望找他製作3D模型，Scotty遂正式踏足玩具產業。

喜歡和人類一樣，有愛有恨的妖怪

起初Scotty協助設計公司的產品，後來在老闆的鼓勵之下，他開始創作角色。2017年，Scotty和TOYZEROPLUS帶著「匠鬼」在泰國玩具展（TTE）初登場，立即受到熱烈好評，「DemonCraft」也應運而生，成為公司旗下的新銳子品牌。

Scotty一直很喜歡帶神祕感的歷史，例如埃及或羅馬，而日本的歷史和妖怪更是他的最愛。「匠鬼」便是以日本妖怪青鬼和赤鬼的樣貌發展出來的角色：他原先是一位普通的工匠，女兒卻被妖怪捉走當祭品，一怒之下和惡魔簽約並交換靈魂，變成擁有恐怖面孔、力量強大的鬼神化身。

Scotty通常會先創造角色，再撰寫故事，讓他們尋找夥伴並和敵人熱烈戰鬥。這種不顧一切的奮力拚搏，多少投射了Scotty自己的個性，以及身為父親，疼惜女兒的心情。他塑造的其它妖怪角色，包括為了救小女孩而被附身的「牛鬼武士」、為保護村民而犧牲手臂的「天狗大師」、以及戴上面具掩飾懦弱的「般若男孩」，各個都有自己的苦衷，卻也因此更像「人」。

「我會一直去思考，為什麼妖怪長這樣子？大家覺得妖怪很可怕，但不管是我創作出來的，或日本歷史記載的，每一隻都有故事，就像人一樣。我希望像這樣的小眾角色能夠站出來，大家開心做自己，一起盡情玩樂。」

把關細節，做出珍品級的玩具

熱血劇情可以很天馬行空，但面對生產玩具的流程，卻一點也馬虎不得。除了主持「DemonCraft」以外，也身兼TOYZEROPLUS生產經理的Scotty，分享玩具生產的祕辛：

首先是尺寸，他認為既然是玩具，可以「玩」很重要，因此會設定成約15公分高、適合掌中把玩的大小，也便於攜帶。另外，也盡量安排可拆組的細節，例如「匠鬼」的頭蓋可以拆卸，手臂可以轉動等，增加玩賞時的趣味性。

其次是材質。像「DemonCraft」一類的設計玩具品牌，大多使用藝術軟膠（sofubi）製作產品。相較於開模時間長、適合大量生產上萬件的ABS塑料，藝術軟膠開模時間短，常用於講究手工、小量製作的玩具精品。

Scotty更會特別選用日本和韓國生產的藝術軟膠，品質較佳；若為中國產製，雖然便宜，卻易有臭味，不在考慮之列。不過，選用藝術軟膠也有相對應的挑戰，例如組裝的開口一定要維持水平，因此前期設計，必須仔細考量如何拆解玩具（又稱「分件」），既能滿足組裝的結構需求，視覺上也不顯突兀。

Photo Credit: DemonCraft提供 Scotty仔細檢查分件。

至於製造現場，最花時間的是模具。TOYZEROPLUS的工廠位於深圳，Scotty必須反覆前往勘驗，和師傅們溝通、修正，確保模具的細節100％正確。生產時，是把軟膠灌入模具中，成型後再夾出，但夾的過程會再變型，必須加熱使之回型，這道工序最考驗師傅們的手藝。最後的步驟是上色，維持素體最省事，也方便端詳製作的工藝細節，因而許多老收藏家專門入手素色玩具。

顏色越複雜，必須製作越多道分層上色時用於遮色的油膜，成本也越高；另外耗時也越久，包括靜置乾燥，以及若遇天氣潮濕，漆不易附著，就變成霧面而非光亮的表面，每一到步驟都是成敗關鍵。

整體而言，從設計到出貨大約三個月，通常一件玩具開模會製作25～30隻，扣除約20％的不良品後，再從中選出最好的20隻成為商品。銷售期則抓半年至一年，依據市場反應再考慮是否增產。但以「匠鬼」和他的妖怪夥伴們而言，由於產量稀少，往往供不應求。

Photo Credit: Chenjou攝影

專業是武器，讓你勇敢前進

「創作是我人生中最重要的武器，出社會就像上戰場，你要有十足把握才能跟人打仗。」講到自己的工作，Scotty沒有天真爛漫地說「美夢成真」，而是用一種賭上人生的嚴肅口吻，把每次的成果形容為「決勝負」。如此務實的態度，不僅來自過去在國外受的紮實訓練，也源於設計到生產都親身參與的甘苦經驗。

但苦也苦過來了。這條路越走越寬廣，隨著近年設計玩具市場的蓬勃，現在幾乎每季都有展會要參加，原本隸屬於TOYZEROPLUS的「DemonCraft」，因為風格獨特又受歡迎，目前也轉為獨立行銷。

Scotty每天十點上班，處理模具和3D雕刻的工作，下午四點到七點專心創作。雖然忙碌，卻很踏實。畢竟還有什麼能比從事最愛的工作更有成就感的事呢？Scotty和「匠鬼」的奮鬥之旅，才剛剛開始而已。

Photo Credit: DemonCraft提供 Scotty的工作側拍。

Scotty的快問快答！

Q：拿到別人的玩具，會先觀察哪些地方？

A：型態，還有他怎麼分件。分件是否破壞本身的設計，藏線能否藏得好，顯示你對這件玩具的研究有多深入。

Q：欣賞的玩具設計師？

A：阿鬼，本名是劉宇桓，我都稱他台灣版的竹谷隆之。阿鬼的設計很獵奇但很精細，又有創意，重點是他非常年輕，讓我jealous（笑）。

Q：平常創作使用的工具？

A：Wacom數位板加上ZBrush。我習慣3D思考，所以不用手繪直接在電腦上畫。

Q：目前創作最卡關的地方？

A：我所有角色其實都在同一個故事裡，「匠鬼」為了救女兒，一路認識很多夥伴。但現在寫到第11話都在打鬥，還在思考後續怎麼寫。

Q：和工廠師傅溝通的祕訣？

A：他們都很有本事，但你一定要在現場盯，越洋溝通會很想死。另外他們原本不知道我也是設計師，知道「匠鬼」是我設計的以後，都主動幫我做得超級棒。

Q：下一個想挑戰的角色？

A：想做一隻大型的海坊主，那是一個龍和龜結合的造型，龜殼打開裡面有一座城堡。很複雜但想試試看。

Q：DemonCraft的未來規劃？

A：玩具呈現理念，之後再結合服裝、鞋子、配件等商品，向潮牌的方向發展。重點是要夠酷、有個性。

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈點燃妖怪魂，為自己打一場勝仗──專訪玩具設計師Scotty〉

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航