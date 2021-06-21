醫護人員接種單劑莫德納疫苗後，感染COVID-19的發生率有多高？

議題背景（感謝國衛院劉家齊副研究員提供研究摘要）

今（2021）年6月16日台北時間23:00，國際期刊《美國醫學會期刊》網路開放版（JAMA Network Open）刊登了一篇研究報告。此研究以隨機臨床試驗方式，分析美國VA波士頓醫療照護系統（VA Boston Healthcare System，VABHS）中4,028位醫護人員，評估「接種疫苗」與「未接種疫苗」的醫護人員感染SARS-CoV-2的風險。有3,367（83.6%）位在研究期間接種疫苗，661（16.4%）位則未接種疫苗。

藉由RT-PCR檢測，在107位感染SARS-CoV-2的醫護人員中，有39位已接種疫苗，而餘68位則未接種疫苗。分析結果顯示「接種一劑mRNA-1273疫苗」與「減少接種8天後的感染」有關聯性，這些在真實世界（real-world）的結果與BNT162b2疫苗（另一種mRNA疫苗）結果一致，皆反應出接種單劑的mRNA疫苗在降低感染風險的有效性（ref.1）。

研究文獻

Kalpana Gupta.,et al（2021）。 “Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Health Care Workers Aftera Single Dose of mRNA-1273 Vaccine”，JAMA Netw Open.4（6）：e2116416。

研究指出，確診醫護人員大多數為有症狀感染（75例），而透過常規監測發現的比例約有7例（6.5%）。在感染SARS-CoV-2的醫護人員中，「接種疫苗組」和「未接種疫苗組」的醫護人員，在年齡、性別、種族、護理人員比例與臨床表現方面並沒有顯著差異。另外，以風險模式計算下，接種後第一天計算疫苗有效性50.3%，接種後第八天為77.5%，接種後第15天95.0%。一起來看看專家對這篇研究的看法。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌

2021年6月15日

1. 這個研究為什麼重要？

過去在人體三期試驗顯示打一劑莫德納疫苗14天後，打疫苗的人和打安慰劑的人保護力出現差異，就是兩週後才有保護力。但在此現實世界的資料顯示提早到八天就有77.5%的效果，兩週時可高達95.0%。比原先試驗的數據更好，更顯出疫苗預防感染的有效性，大家更應該去施打疫苗避免感染。

2. 這個研究有什麼推論的限制嗎？

感染情況還受到當時當地流行的情況影響，所以換個時空背景，數據上會有所不同。當然若是流行的新冠肺炎病毒種類改變，而萬一此疫苗產生的抗體對該變種病毒的辨識能力降低，保護力也可能跟著下降。

3. 我們該如何理解如何正確地理解這個研究？

這報告是莫德納疫苗的結果，顯示此疫苗在一週多一點就能產生很好的保護力。其他疫苗的效果會有所不同，數據不能拿來套用。不過台灣目前有的AZ疫苗也顯示不錯的保護力。

國家衛生研究院感染症與疫苗研究所副研究員劉家齊

2021年6月15日

1. 這個研究為什麼重要？

這項研究表明醫護人員在接種第一劑mRNA-1273（Moderna）疫苗後，醫護人員感染SARS-CoV-2與發病率之關聯性。醫護人員為第一線高風險的人員，接種疫苗能減少感染SARS-CoV-2之風險。由於疫苗接種第一劑後，間隔28天後才接種第二劑，在這期間內醫護人員仍處於感染SARS-CoV-2之風險。這項研究證明了醫護人員接種mRNA-1273疫苗第一劑後，感染SARS-CoV-2的風險開始減少。

2. 這個研究有什麼推論的限制嗎？

此研究的局限性包括觀察設計、單個中心的參與者數量較少以及無法調整的混淆特徵。因此，結果可能無法推廣到具有不同人口特徵的其他環境。

3. 我們該如何理解如何正確地理解這個研究？

研究推估醫護人員在接種第一劑接種後，第8天出現顯著的保護能力，接種後第15天出現較完善的保護能力。這項研究顯示施打單劑mRNA-1273疫苗後，推估需要至少8天讓人類免疫系統去產生對抗SARS-CoV-2之免疫反應。

馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧

2021年6月15日

1. 這個研究為什麼重要？

當疫苗只有固定數量的時候，是要優先讓更多人先接種一劑疫苗，還是讓人優先完成兩劑疫苗的接種時程？第一種作法，可能令人擔心只接種一劑疫苗，無法達到足夠的保護力；至於第二種作法，則會讓更多的人，暴露在無疫苗保護的情況。這篇研究發現，其實莫德納mRNA-1273疫苗只要接種一劑後8-42天已經可以達到77.5%的保護力，若統計接種後15-42天的保護力則可高達95%。

2. 這個研究有什麼推論的限制嗎？

由於此研究是回溯性研究，無法得知當初打疫苗順序的決策，誰先打，誰後打，或許這會干擾到研究結果的解讀。另外確診人數不夠多，因此研究者刻意挑選有利的訊息釋出，其實最好的表現方式應該是7天內，8-14天，15-21天…依此類推。但病人數不足，或許是他無法漂亮呈現數據的原因之一。

3. 我們該如何理解如何正確地理解這個研究？

莫德納疫苗打完一劑的第8天之後，就有一定的保護力，但依然要做好個人防護，而且42天之後保護力還剩多少，這篇研究並沒有辦法給答案。

國家衛生研究院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師齊嘉鈺

2021年6月16日

1. 這個研究為什麼重要？

在去年12月底，mRNA-1273疫苗的第三期臨床試驗期中報告發表在新英格蘭醫學期刊[2]，結果顯示，在接受完二劑疫苗14天後，對有症狀的感染保護力達到94.1%。但是，因為之前臨床試驗中接種完第一劑後14天內的感染人數很少，所以在這一段期間疫苗有多少保護力並不清楚。

2. 這個研究有什麼推論的限制嗎？

該研究的局限性包括屬於觀察性研究設計、資料僅來自單一中心的資料庫、樣本數少等。因此，結果可能無法推廣到具有不同人口特徵的其他環境。另外，研究對象包括臨床及非臨床工作的醫療人員，但是二者暴露於感染的風險並不一樣，分析時並未分別討論；在研究期間疫情嚴峻，所以仍未接種疫苗的醫療人員是因資源不足？風險較低？或是其他原因，可能會干擾分析結果。最後，研究的結果主要只觀察單一劑mRNA-1273疫苗的短期影響。疫苗對變種病毒的保護力也無法得知。

3. 我們該如何理解如何正確地理解這個研究？

依照之前第三期臨床試驗的結果，接種疫苗後必須經過一段時間，大約是2週左右，才能產生保護力。本研究提供了接種第一劑疫苗後早期保護力變化的數據。結果證實，剛剛接種完疫苗的一週內保護力明顯低於一週後，直到接種完第一劑的二週後保護力就能達到最好的效果。

另外，本研究結果並非鼓勵僅接種一劑疫苗即可。

參考資料

本文經新興科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航