全球化專業分工不再，英特爾將設立「晶圓代工廠」，劍指台積電

英特爾（Intel）執行長Pat Gelsinger出席《CNBC》舉辦的Evolve會議表示，半導體業未來10年將會不斷成長，而英特爾的「晶圓代工廠」計劃將於今（2021）年年底前宣布落腳在美國或歐洲。台經院產經資料庫總監劉佩真指出，全球化專業分工的時代已經改變，過去由成本為主要考量的戰略，轉變為以國家利益為優先的態勢越來越底定，未來台積電將在地緣政治中，取得平衡結合各國的科技所長，才能獲得最大利益。

半導體未來10年不斷成長 英特爾將設立「晶圓代工廠」

昨日在《CNBC》舉辦的Evolve會議上，高通（Qualcomm）執行長Cristiano Amon與英特爾（Intel）執行長Pat Gelsinger，一起出席本次會議。

會議中，Pat Gelsinger指出，英特爾為了取得半導體產業的優勢，計劃斥資200億美元在亞利桑那州建立一家晶片製造廠，強調半導體業未來10年將會不斷成長。

Pat Gelsinger說明，就算目前全球晶圓短缺狀況解除，英特爾目前擘劃新廠所生產的晶片，依然能夠取得優勢，並且滿足未來強勁的半導體需求。

會議中，Pat Gelsinger談到，除了生產自家晶片外，也進一步提及替他人晶圓代工的計劃，強調英特爾將在今年年底前宣布，這座晶圓代工廠將落腳在美國還是歐洲。

另一方面，高通公司執行長Cristiano Amon談到，雖然英特爾和高通是競爭對手，但是兩家半導體公司仍可以在其他領域合作，例如：高通所製造連接到5G網路的晶圓，以及英特爾主要製造提供基礎計算能力的中央處理器。

同時，兩家公司也在密切關注，競爭對手輝達（NVIDIA）以400億美元從軟銀手中收購Arm（半導體設計公司）的交易。

《CNBC》報導，Arm技術對高通公司尤其重要，因為此技術將影響到5G智慧手機的低功耗微處理器，這關鍵技術決定了運算效率。

若輝達（NVIDIA）和Arm的這筆交易成功，將使許多半導體公司開始擔心，未來若要使用這種低功耗微處理器，則必須從競爭對手那申請智慧財產權的許可，否則在歐洲將面臨被制衡的挑戰。

全球化分工不再 半導體業成為國家戰略產業

《關鍵評論網》訪談台經院產經資料庫總監劉佩真表示，過去英特爾也曾重啟晶圓代工的業務，但因沒什麼客戶，且不堪虧損後，退出晶圓代工市場。

不過，劉佩真強調，這幾年半導體產業將會變得不太一樣，在川普政府之前，半導體業多以全球化專業分工的模式進行，降低人力成本達到集團最大利益，因此在供應鏈分配上，先進國家皆尋找工資低廉的區域進行佈局。

但自從川普政府後，半導體、稀土等成為戰略物資的態勢已經很明顯，到了疫情後拜登政府上台，更是確立了這種走向。

劉佩真說，本次英特爾宣稱要設立晶圓代工廠，某種程度上，是受到美國政府鞭策和支持，也可以想像，未來各家半導體公司，如美光（Micron）、格羅方德（GlobalFoundries）等，都有可能加入到以國家為主的戰略之中。

劉佩真強調，就台灣來說，台積電無論是先進製程還是成熟製程，都位於領先地位，因此面對英特爾的競爭和整體情勢轉變，並不需要過度害怕。

另一方面，由於英特爾的半導體製程還是可能受到遞延，目前仍然必須委託台積電幫忙代工。她說，各家公司若是搶不到台積電的代工產能，才會尋求第二順位的代工廠，因此無論如何台積電仍然具有優勢。

劉佩真說明，未來半導體製造，不會再是誰比誰便宜的模式，而是各國開始打造完整的本土供應鏈，透過各種科技合作、產業互補等方式進行策略聯盟。

她表示，日後各國將會邀請半導體產業中，無論是材料還是製造的領導廠商，到各國當地設廠。台積電就是最明顯的例子，也正是因為地緣政治的壓力，所以台積電必須回應各國訴求，在此同時也應該利用關係槓桿，試圖結合他國技術強項，一起合作才能發揮出更大的效益。

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核稿編輯：翁世航