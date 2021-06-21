美國聯準會上調通膨與經濟預期，利率點陣圖顯示2023年將升息兩碼
我們想讓你知道的是
美國聯準會於6 月 17日的 利率決策會議中釋放 2023 年可能升息的訊號，這會影響美元、美債以及市場中、長期資金流動性嗎？
台灣時間6/17（四）凌晨2時，美國聯準會召開利率決策會議，決議基準利率的目標區間維持在0至0.25%。聲明稿強調，施打疫苗的進展已降低了美國COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）散播對經濟的衝擊、希望讓通膨率適度超過2%、維持每個月持續購買1200億債卷的前瞻指引。
但從「利率點陣圖顯示2023年中位數上調、經濟前景預測不確定性、風險權重圖表通膨持續上升」的角度來看，若2021年下半年的經濟發展依循聯準會長期目標規劃，目前的委員寬鬆貨幣政策或將加速轉向。M平方以五大重點解析如下：
一、FOMC6月聲明稿：維持經濟前景不確定性風險及每月購債
- 維持行動承諾不變：聯準會致力在這充滿挑戰的時期，使用其全部工具來支持美國經濟，並促進「充分就業」和「價格穩定」的雙重使命。
- COVID－19疫苗施打進展大幅降低疫情對經濟衝擊，但經濟前景仍具有不確定性：聲明稿新增疫苗施打降低疫情傳播及經濟衝擊的論述，並維持經濟活動、就業指標進一步轉強（turned up>strengthened）的措辭，強調經濟前景仍面臨風險，復甦的進程取決於COVID－19疫情發展。
- 允許通膨在一段時間內，超過2%目標（平均通膨目標）：有鑑於通膨率已持續地低於平均通膨目標，委員會希望讓通膨率適度超過2%一段時間，不過長期而言，委員會希望長期通膨率可錨定在2%的目標。
- 兩大目標：「維持低利率至充分就業」、「通膨率2%」：委員會預期維持寬鬆貨幣政策立場，直到「充分就業」和「價格穩定」雙重使命達成。同時決定保持基準利率的目標區間在0至0.25%，並認為這兩個目標是適當的。
- 明確購債規模為1200億購債規模，並新增前瞻指引，購買至聯準會雙重使命有實質進展為止 ：聯準會於聲明稿承諾每月購買800億美債、400億MBS，直到Fed雙重使命就業最大化及通膨價格穩定，有實質的進展為止。
二、利率點陣圖及經濟預測圖表，透露寬鬆態度將於未來逐漸轉向
從本（2021）年6月利率點陣圖中，我們可以發現2022、2023年分別有三位、六位委員上調利率，2023年中位數更是一次性上調目標區間到0.5至0.75%。透露在近期經濟持續復甦、通膨顯著回升情況下，已經有更多委員的寬鬆態度出現轉向。
M平方提醒，這代表下半年寬鬆貨幣政策工具退場速度可能加快，然而聯準會仍將循序漸進的退出每月購債後，才會開始討論升息時點的提前。
另外，觀察本次SEP委員經濟前景預測不確定性、風險加權圖表來看，同樣可以發現多數委員維持GDP、失業率仍有不確定性的看法，風險權重與3月變化不大，不過通膨則出現大幅上升的狀況，顯示今年以來GDP、失業率發展與委員看法接近，但通膨明顯超出委員的預測。我們整理兩張圖表如下：
- FedSEP經濟預測不確定性圖表
目前多數委員認為GDP、失業率、通膨預測不確定性維持高檔，透露短期寬鬆貨幣政策的持續。
- FedSEP經濟預測風險權重圖表
目前委員認為GDP、失業率風險權重穩定持平零軸，但通膨大幅上升，留意下半年通膨發展及政策加速轉向風險。
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本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此
責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航