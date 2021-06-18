全球經濟復甦強勁，台灣電子五哥陷缺料風暴，訂單爆滿、營收卻下滑

美國疫情趨緩逐漸解封，經濟開始復甦，消費市場需求越來越強勁，外界預期電子代工大廠營收將會全面攀高，不料卻因「缺料」問題，導致貨出不去，形成一種訂單爆滿，營收下滑的窘境。外媒指出，這樣的情況下，亮麗的經濟成長數據，卻無法讓電子大廠轉換成實際營收，甚至導致市場上商品因缺貨漲價，變相發生通貨膨脹。專家則認為，可以再觀察終端客戶是否買單，後續是否轉嫁給消費者，產生負面的經濟效應。

電子代工廠訂單爆炸 營收卻下滑

因為受到疫情影響，遠距上班、教學成為新常態，宅經濟發威全球消費市場需求強勁，已經使得電子代工廠供貨不及，又因為缺貨櫃，關鍵電子零組件遲遲送不進廠區，導致爆單卻無法出貨的窘境。

其中又以電子代工五哥：廣達、緯創、仁寶、和碩以及英業達，面臨到的挑戰最大。從2021年5月營收來看，廣達營收為新台幣850.5億元，月增0.3%，年減8.9%；仁寶5月營收則是為新台幣802.02億元，較上月下滑10.2%，去年同期也下滑8.5%。

英業達公布2021年5月合併營收達新台幣 353.37 億元，月減 7.48%、年減 23.28%；緯創5月合併營為新台幣609.74億元，亦月減一成，並較去年同期下滑19.04%。

最後則是電子代工大廠和碩，公布5月營收903.2億元，月減2.9%、年減20.85%。

據《經濟日報》報導，廣達已經是全球筆電代工廠龍頭，料源掌握的狀況優於同業，但卻是唯一五月營收小幅月增的筆電代工廠，其餘電子代工廠都面臨訂單爆量，營收卻下滑的問題。廣達公司就此表示缺料影響出貨，營收動能持續受阻。

另外仁寶則表示，主要產品：處理器（CPU）、面板、電源IC等零組件缺料缺口，高達15%至20%。另因Chromebook需要用到的8吋晶圓廠產能吃緊，而菲律賓、東南亞等地近來疫情嚴重，影響當地半導體封裝業務，零組件供應整體大受衝擊。

供應鏈前面訂單未清 後面追加單又積

《路透社》報導，美國超過一半的成年人已全面接種COVID-19疫苗，政府開始取消相關的企業限制，以及大規模的財務政策，同時正在刺激整體經濟的需求。

The Institute for Supply Management（ISM）調查顯示，公司及其供應商不斷增加產能來滿足強大的需求，但是交貨時間卻不斷延誤。

這種大規模物料的短缺，反而進一步帶動整體產業鍊的價格上漲。另一方面運輸上的困難也繼續干擾製造業，這樣兩難的情況，成為目前無法解決的困境。

ISM調查指出，由於零組件短缺，誘發短期停工進一步限制了製造業的生產的能力，也迫使工人的薪資受到影響。

《路透社》報導，原先疫情期間未完成的工作，已經堆積如山，又不斷累積新的業務下，加重原材料不足和勞動力短缺的問題，反而成為一種惡性循環。

經濟學家Sarah House認為，對於企業來說，看到千載難逢的需求激增，但是卻因為缺乏零件，無法充分出貨的工廠來說，這一定令人非常憤怒。而美國上個月各廠已經逐漸放緩招募工人的速度，未來可能會影響美國5月份就業人口的數據。

《關鍵評論網》訪談台經院產經資料庫總監劉佩真表示，由於疫情導致晶片荒，加上航空運送晶片的成本上升，確實可能使電子商品價格會有調整，不過可以再觀察終端客戶是否買單，後續是否轉嫁給消費者的狀況。

她指出，目前就台積電的說法，半導體整體成熟製程（7nm以上）還是供不應求，必須要到2022年才能夠真正緩解，而先進製程（7nm及以下）則必須要到2023年後，才有可能調整完成。

劉佩真表示，由於這種情況對於許多下游廠商來說是一種壓力，而三星為了能夠排解這種缺料的問題，日前已經和聯電進行協議，盼能包下未來幾年內的產能，才不會陷入無法出貨的困境。未來民眾也要持續觀察缺料停工的狀況，評估是否對經濟產生更多負面效應。

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核稿編輯：翁世航