【專訪】「怪奇玩具總動員」負責人Jacky：專攻搞怪路線，50年以後看了依舊眼睛一亮

文：Chenjou（1988年出生台中，曾任《La Vie雜誌》資深採訪編輯，現於台北從事文字工作。主要撰寫當代藝術、設計、建築、生活類文章）

台北中山區晴光市場和雙城街夜市一直以平價美食遠近馳名，但你知道來這裡，除了吃好料，還可以買好玩的玩具嗎？位於雙城街17巷的「怪奇玩具總動員」（FUNNY TOY），專門販售來自全世界、讓大人也瘋狂的有趣玩意，保證給你滿滿的驚喜。

Photo Credit: Chenjou攝影 怪奇玩具總動員店內擺滿了各式有趣的玩具。

不怕搞怪怕無聊

「怪奇玩具總動員」開張於2019年夏天，負責人Jacky原先為日本代購，去許多稀奇玩具店聚集的大阪蒐羅好貨。一般大眾對日本模型的印象多和動漫相關，他卻認為動漫角色容易看膩，而且會隨作品當紅或者過時，因此更喜歡原創設計的小眾玩具，不一定是「人形」，各種具抽象感、奇形怪狀的創作他都能接受。

「我喜歡讓人眼睛一亮的東西，特別是帶點驚喜、惡搞的。因為生活太無聊了，越跳脫既定框架越好玩。」Jacky說。

由於代購有價格浮動和不透明的問題，他遂開設「怪奇玩具總動員」，從代購轉為代理。目前店內超過九成商品皆為代理販售，來源包括美、日、中、泰、台等各國，並且幫官方制定價格，不打折扣。

「眼光」＋「預購」＝百發百中

經營一間玩具選品店，最重要的是眼光，必須看準什麼產品對市場的味。所以Jacky最常做的事情，就是從瀏覽網站找尋世界各地的「潛力股」，一旦發現有魅力的作品，馬上去談進貨，對象則包括創作者個體戶和玩具公司都有。

他指出，近一、兩年，泰國有一股新的創作勢力崛起。例如「愛斯基摩三眼兔寶寶」（Baby Rabbit Eskimos），是由泰國塗鴉藝術家Alex Face和玩具公司Mighty Jaxx合作推出的潮玩，只生產200隻，Jacky就談下代理100隻，雖然要價好幾千塊，依然迅速銷售一空。

美國流行「翻玩」，也就是把大眾耳熟能詳的角色加入巧思並改造。像是同樣由Mighty Jaxx出產，洛杉磯創作者ABCNT構思的「愛麗絲垃圾仙境」（Alice In Wasteland），便令人印象深刻。失去笑容的愛麗絲疲憊地跌坐在垃圾堆裡，背後隱射的環保議題不言而喻。

另外像中國的設計玩具也很多元，日本則是精緻但代理的眉角很多，台灣則以可愛風最為盛行，不過Jacky對可愛風無感，反倒日前台灣玩具設計品牌Echoes Art Gallery推出的「貓怪哆啦」（Dicksney Land Freak Cat）讓他比較心動。

雖然對自己的眼光有信心，但超過九成的商品，都會先於網路上開預購。不以大量取勝，而是用一週主推一件玩具的速度，在網站「試水溫」後，再確定下訂的量。這樣最大的好處是避免進錯貨的風險，降低滯銷成本。

像刻意把店址選在雙城街而非台北的一級戰場東區，同樣是希望壓低成本。店面作為展示、面交的場地，不強求在店內大量販售。因為網路才是銷售主力，台灣消費者多從露天、蝦皮等管道購入，至於國外消費者則大部分由官網下訂。Jacky本身具備資訊工程師專業，可以自力架設官網和處理金流。

50年以後都吸睛

由於專攻搞怪路線，本以為男性顧客為多，沒想到不少女性也愛。客層則從16至42歲都有，相當廣泛。

問起店內經典的暢銷作為何？Jacky不假思索地說，結合公雞和哥吉拉造型的「哥雞拉」（FatLane ChickZilla）一直熱賣，算最具代表性的長紅商品。另外包括表情猙獰的「大便維尼熊」（Pooh Pooh Figure），現在熱銷到連盜版都猖獗、但當初是他最早引進台灣的「變臉娃娃」（Feisty Pets），以及近期的搶手貨「鴨鴨雪糕」，都是推出即銷售一空的產品，經常賣到只剩店內最後一件作展示。

Photo Credit: Chenjou攝影 變臉娃娃（Feisty Pets）能夠一秒變臉。

除此之外，店面一進門的右手邊，擺設微縮模型達人鄭鴻展的「垃圾場景組」，超寫實地還原台灣街巷的垃圾場景，讓人彷似走進當代藝術的空間。櫃檯上還放了一件尚未推出，由棉花、塑膠製作，可以開燈打亮的「原爆現場」，尺寸不大，煙霧的氣勢卻驚人，展現出普通玩具少有，發人深省的巧思。「50年以後看了依舊眼睛一亮。」他說。也再次表露了選擇玩具的獨到品味。

Photo Credit: Chenjou攝影 蘑菇雲燈具。

做一隻自己的玩具

據Jacky觀察，台灣的設計玩具市場因為「台北國際玩具創作大展」（TTF）的蓬勃，這四年發展非常快速，2018、2019年達到最高峰，現在則回歸穩定。他也留意到國內年輕一輩的玩具設計師人數增多，不過因為投入成本高，真要闖出一番天地，還得經過時間的考驗。

即便如此，Jacky卻也懷抱創作夢。「未來我想生產自己的玩具！」其實「怪奇玩具總動員」logo上那隻獨眼怪就是他繪製的。那是一隻可以變身成各種形狀的史萊姆，暗示這間店給人出其不易、風格萬千的感受。不論是品牌，或日後的創作，他都想像這隻史萊姆一樣，繼續帶來許多驚喜。

Photo Credit: Chenjou攝影

地址：台北市中山區雙城街17巷12號

電話：02-2598-1680

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈與其裝可愛，不如惡搞更有感──怪奇玩具總動員〉

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航