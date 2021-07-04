2021/07/04,
健康

有助於預防抽筋的四種營養素與十大超級食物

有助於預防抽筋的四種營養素與十大超級食物
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我們想讓你知道的是

抽筋不是病，但痛起來要人命。該如何避免抽筋？除了運動前適度暖身、運動時量力而為，我們可以透過食物中補充豐富礦物質，進而預防抽筋。

肌肉抽筋常常疼痛難耐，雖然可能休息一陣子就會改善，但在運動或戶外活動時容易反覆發作，令人非常困擾。不過，經常抽筋是可以避免的，除了不要運動過度，營養補充更是關鍵，以下將介紹幫助預防抽筋的營養素和食物。

缺乏四種營養素容易抽筋

在介紹預防抽筋食物前，我們應先瞭解肌肉抽筋的原因。抽筋通常是突發性的，並且會持續一段時間。任何部位都可能發生抽筋，而最常見的抽筋部位就是腿部。而引發肌肉抽筋有許多可能，常見的原因包括：肌肉使用過度、代謝失調（Metabolicdisorders）、脫水、經痛等，除此之外，某些營養素的缺乏也可能導致容易抽筋，例如：鈉（Sodium）、鉀（Potassium）、鈣（Calcium）、鎂（Magnesium）。

10大超級食物防抽筋

除了運動前暖身，運動時量力而為，避免肌肉過度疲勞，飲食上我們也可以多加注意，因為缺乏以上四種營養素也容易讓肌肉抽筋，建議民眾應該要適時補充上述營養素，不過大家不需要特地購買營養補充品，因為許多天然食物都含有這些成分，以下介紹十種營養食物，幫助預防抽筋。

  1. 香蕉：講到預防抽筋，腦海多數人浮現的第一個食物，肯定是香蕉，因為除了含有高鉀外，香蕉還含有鎂和鈣，四種避免抽筋的營養素香蕉就有三種。再加上香蕉食用方便，不難想像為什麼提到抽筋，大家馬上就會聯想到它。
  2. 高品質澱粉類：如地瓜、馬鈴薯和南瓜，都富含鈣、鉀、鎂外。而地瓜的鈣含量還是香蕉的六倍，馬鈴薯和南瓜則含有大量的水分，能避免因脫水造成的抽筋。
  3. 酪梨：一顆酪梨的鉀含量高達975克，相當於香蕉和地瓜的兩倍，而鉀對於肌肉的運作相當重要，而且對心臟健康有益。
  4. 豆類：除了富含鎂，還是高纖食物，可以舒緩經痛、控制血糖，並且降低壞膽固醇（低密度脂蛋白，LDL）。
  5. 瓜類水果：哈密瓜、香瓜或木瓜等瓜類水果，都富含鎂、鈣、大量水分，還有少量的鈉。運動時會因為流汗，流失大量的鈉和水分，如果流失過多水分造成脫水，就很容易會抽筋，因此運動後吃一碗的哈密瓜是不錯的選擇。
  6. 牛奶：牛奶不僅含有豐富的鈣、鉀和鈉，也是補水的好方式，另外，牛奶的高蛋白質，還能幫助運動後肌肉的修復。
  7. 深綠色蔬菜：例如羽衣甘藍、菠菜或綠花椰菜等，都富含鈣和鎂，而且研究顯示，攝取高鈣食物還有預防經痛的效果。
  8. 柳橙汁：一杯（約250cc）柳橙汁含有約500毫克的鉀，及27克的鈣和鎂。
  9. 堅果、種子類：這類食物都富含鎂，有許多種的堅果和種子也富含鈣。
  10. 番茄或番茄汁：番茄富含水分和鉀，喝一杯（約250cc）番茄汁，就能攝取約15%的每日建議攝取量。
  • Hello醫師並不提供醫療建議、診斷或治療
  • 原文標題：預防抽筋不是只有香蕉！10種超級食物降低抽筋機率

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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