【劇評】《鹿角男孩》：充滿童心的尋母之旅，輕柔地碰觸疫情、種族、人性等當代社會多重考驗

文：癮君子 Movie Addict

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輕盈、歡快且富童趣的冒險之作

微小的病菌，鑽入生活的孔洞，夾帶著病痛與恐懼，一步步拉近死亡的距離，甚者，把人逼向崩解的懸崖邊，不是喪失人性，就是喪失生命的殘酷二選一。至此，疫情帶來的不只社交距離，還在人心之間，矗立起一道道高牆，所謂信任，早就因應末日的造訪，遠走天邊；而恐慌，則因應死亡的綻放，漫步到世界各角，石化人群的善意，促使人變成一尊尊提線木偶，被不理性的情緒牽著走。

《鹿角男孩》，甫上線Netflix就獲得不少關注，背景設定於疫情末日，對照於全球處境，著實讓人備感熟悉。不過，影集能收獲佳績，不只因為背景與現實相符，更也因為角色與情節的討喜。聚斂來講，即使作品仍有呈現出人性的灰暗面，分寸卻抓得剛剛好，不會過於沉重，甚至能點燃了些許的曙光，擊退防疫帶來的苦悶。

或許，在悶壞的防疫日常中，我們正需要這樣的作品，能夠光影並述，在看似無邊的黑影中，為人投放一點光芒，就算微小、孱弱，飄逸的火光彷彿也能掀起漣漪，帶來一波波的希望與感動。藉此，就算回到現實，疫情的終點還好遠好遠，《鹿角男孩》仍舊撥開了一點烏雲，讓陽光通透進來，幫助觀眾暫時忘卻疫情之下的種種辛酸。

Photo Credit: Netflix

有關療癒性這一點，必須大力讚賞主演的小男孩，Christian Convery，他運用靈活的眼睛，生動的表情，營造出專屬於小動物的純樸與憨傻，不管是嗜吃甜食、輕易信任他人、好動或是好問，任何一舉一動都惹人憐愛。自此，就算格斯（主角）因為不成熟而犯錯，觀眾還是會因為笨拙與可愛而莞爾或心軟，甚至還會不自覺期待，他又要說出什麼樣的童言童語。

以此來說，相較於原作的灰暗，劇組打造出全然不同的風格，將敘事焦點從看盡人性的血淚成長，調整成歡鬧有趣的冒險物語。當然，這是一個巨大的調整，不會人人都滿意，若是喜歡原作，或是企求人性灰暗的側重，必然會失望。不過，承前所言，在壞消息已經夠多的此時此刻，我們多少已經厭倦了日子的烏暗。

回到故事上，許多人認為主角過於幼稚，但這其實合情合理，從小到大，他與父親獨自在森林離群索居，就像是溫室裡的花朵，總是向陽而生，自然無法理解人性的多樣與複雜；對於世界，格斯更通以全好全壞的觀點來看，或許太過單純，但生長的背景讓他情有可原，也令人難以苛責。

再者，許多時候，單純也是最能帶來力量的泉源，讓人得以前進，並且保持著人性。其中，最讓人印象深刻的，無疑就是格斯脫口說出的那一句──你們選擇放棄相信，不代表我也要──簡單且有力，另外兩個旅伴，小熊與大個子，頓時之間啞口無言。確實，即使嘴上說著相信，但實際上，我們都害怕著受傷，為了自我保護，下意識地蜷縮自己，不要跨步，就不會跌倒，卻沒想過這個駐留，會錯失多少可能與風景。

換言之，就算小熊跟大個子擁有更多經驗與技巧，但也因此喪失了許多人性的璀璨，不管是信任、盼望或是還能欣賞美好的雙眼。為此，表面上，好像是他們單方在保護或說教導格斯，但實際上，兩人也因格斯的純真，找回遺落的人性光明面。換言之，格斯的出現，就像生命的響鐘，讓人不因疫情的洗禮，就放棄真善美的追逐，而這也導引他們更像是個人，而非殘暴且自私的禽獸。

擁擠著黑暗的世界，需要一點奢侈的光點。

Photo Credit: Netflix

末日之下的私刑正義與世代間隙

相較於其他末世影集，比如《陰屍路》、《未來總動員》或是《末日孤艦》，《鹿角男孩》花了較少的篇幅著墨於人性的貪婪、自私與爭鬥，但這不代表影集缺乏了衝突與碰撞，其中有關世代之間的敵對，則是它放置於末世之中，想要觸及論述的議題。

世代的對立，依照影集的描繪，可能包含兩種不同層次，第一層，顯而易見就是半人的存在所導致；第二層，則是社會崩解過程，年輕人對於成年人的不信任與憤怒。

先以半人來說，做為生命的嶄新樣貌，對部分人來說，毛髮叢生的軀體，太過特別，再加上疫情如野火一般擴散，燒不停的焦躁，急需出口，看似異種的半人，正好成了代罪羔羊。令人難過，代表獨特性的非人樣貌，正好賦予人類物化他們的合理藉口，不過這也讓劇軸延伸出種族仇恨的討論，甚至讓人聯想到納粹醜化猶太人的作為。

由此可知，不管半人是地球自然而生的防禦手段，或是實驗奇蹟，都被舊人用來滿足私慾，當作沙包一般虐待，以確保自我不因末日而失重、失衡。很遺憾，就算暴力讓人嚐到控制感的甜頭，卻無法解決根本問題，疫情依然故我，繼續吞噬一條條人命。

拉到現實層面來看，在全球頻傳的攻擊事件上，亞裔無疑就像半人，只因樣貌不同、族群差異，即被概括成導致災禍的罪人。為此，這也不禁讓人省思，扛著正義大旗的群眾，撥開皮囊之後，是否也混雜了一些，只為自己而想的衣冠禽獸，意即影集所述的偽善者，運用審判來包裝暴力，可包裝的再好，腐敗的臭味依然會流竄出來，所謂審判不過就是私刑，缺乏公平正義，甚至比純粹的罪犯，更令人作嘔。

Photo Credit: Netflix

故此，社區住民這條支線，讓人特別反感，他們不願沾染鮮血，卻以看似神聖的大義理由，活活燒死感染者，彷彿中古歐洲獵巫的再次復甦；這也不禁讓人感慨，原來不管是虛構的影劇設定，又或是現實世界，超脫人類想像的疫情狂潮，都會再次掀起不理性的獵巫圍剿。或許，疫情帶來的挑戰，一直以來都不只侷限於生命的留存，還包含人性道德的堅守。

若說真有上帝，或是冥冥之中的力量存在，疫情就一顆試金石，再再考驗著人的良善與底線，遺憾的是，這場漫長的試煉中，《鹿角男孩》內的人類失敗了。然現實中的我們，還未走向谷底，即使不夠團結，還是有許多人，不願向惡意低頭，就算疫情再頑劣，這一群人都願意相信，攙扶彼此，才是走到終點的關鍵。

接著說回世代分裂，青年會對中壯群體感到憤怒與不信任，就跟現實世界一樣，青年群體相信，都是因為過去之人未能考量到未來，不斷掏空地球，才會引發末日危機。不過，更讓青年不滿的，其實還包含危機發生時，沒有試圖挽救這一點，意即剩下的成人組成燒殺擄掠的行列，還自詡為「最後人類」的希望。

為此，小熊做為青年群體的代表，痛恨大個子所屬的中壯群體，認為他們都是自私、貪婪、封閉且缺乏同理心的惡人。畢竟，她們就像孤兒一般，出生沒多久，就被世界背叛，不只沒有父母，還被遺棄在沒有未來的未來。

前人種惡，後人受苦。

Photo Credit: Netflix

鹿角的蛻變，以及其運載的心靈意象

若聚焦於三人小組，格斯、小熊與大個子，猶如前文梳理，各自都背負著生命議題，三人的相遇，除了互相陪伴、保護之外，也都紛紛因為這段關係還有旅途，獲得成長與補償的機會，而這正是《鹿角男孩》的迷人之處，不只利用末日災害來渲染刺激，也透過劇軸的推展，帶出角色的蛻變，甚至在埋下許多隱喻彩蛋供人挖掘。

先以蛻變來說，過去十幾年的成長經歷，與世隔絕的生活，讓格斯就像是溫室之花，美麗卻脆弱，不堪折枝。也因此，即使純真是他最大的力量，走入真實世界之後，還是得學會接納醜陋，某些美好就只存在虛構的童話裡。然而，這不是要他拋棄自我的美好，而是他得要明白，不是每個人都跟自己一樣美好，不同的人，就有不同的善惡光譜。藉此，他才能謹記父親交付的勇氣與良善，保持人性，卻也保護自己。

另外，小熊與大個子則像供放觀眾期待的化身，就如我們被格斯的笑容拯救，他們同樣也從格斯的身上獲得救贖，才會不斷掙扎，闡述殘酷的事實的必要性，一拖再拖，一方面不知道如何開口，另一方面也擔心，不小心折傷了這朵難得的玫瑰。畢竟，在這煙硝四起的長夜中，格斯的存在，彷彿高掛頭頂的皎潔長月，無法點亮全世界，卻能灑落光點，為人開闢出遠行的路徑。

Photo Credit: Netflix

說來有趣，不論東西文化，鹿都有類似的隱喻意涵，神聖、智慧、指引、靈性、力量或是希望。許多神話故事，也都有鹿的身影，如希臘神話的月神阿提密斯，坐騎即是以鹿為代表，具有引導的內涵；在北歐，雄鹿則象徵豐饒與美滿，連民間傳說，聖誕老人都以麋鹿為標誌；華人文化的鹿則因諧音而有福祿之意，並以長壽、權力或天下為延伸；在日本信仰中，著名的奈良鹿則被視為神明的使者，受人尊崇。

當然，鹿的品種百百種，上述文化指涉的形象輪廓，也不全然都一致，有些是壯碩的公鹿，有些則是靈巧的幼鹿。不過，可以確信不論東西文化，「鹿」都具有豐沛的象徵，並都鑲嵌著正面、正向的價值精神。扣回影集，上述內涵，正巧契合格斯的出生背景與個性，天真、浪漫且做為半人的先驅而存在，擁有改變世界局勢的關鍵基因，或是如同引路人一般，為走失人性的迷途羔羊，指點明路。

倘若結合其他影視作品來看，比如《哈利波特》，哈利的護法正好就是公鹿，銀亮且挺拔，同樣蘊含了力量與守護。再來，日本著名動畫《魔法公主》，山獸神的形象也是以公鹿為輪廓，並代表了主宰與賦予，甚者，狂妄之人企圖砍下山神之首這一點，恰巧能對比到《鹿角男孩》──格斯蘊含著超脫人類想像的力量，帶來新生，但又讓人聯想到死亡，意即蔓延全球的疫疾。

就此來說，不管是文化脈絡或影劇對照，關於鹿，都能一再挖掘到雷同的象徵意涵，而這不只是湊巧，更也是人類發展史上，文化匯流出的集體結晶。為此，《鹿角男孩》的行為舉止不會是隨意為之，即便不是劇組或作者於意識層面的企圖，也反應了文化脈絡之中，集體潛意識上，鹿之於人的意象。

整體而言，鹿的個性纖細溫和，代表靈性的指引，蘊含守護的精神，但強壯的鹿角與四肢，卻內藏了強大的生命韌性，猶如本文反覆強調的，鹿的象徵，總結了劇中人物的發展命題，意即透過旅途，找回生命的定向。

心之所向，就是迷途者該前進的方向。

結語

《鹿角男孩》融合了各種元素，飽含著疫情、種族、人性與成長的身影，並且拿捏著適當的比例，不會過鹹或是過甜，這讓影集不單只是頗具童心的尋母之旅，更還輕柔地碰觸了當代社會的多重考驗，就算這讓作品好似一台拼裝車，卻富有馬力能長跑，擴散話題到不同年齡或群體。

就此，筆者衷心期盼第二季的發展，並且期許劇組能夠保持光影共存的特色，繼續為人帶來省思與歡笑。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航