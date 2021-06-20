高強度有氧讓你性慾大增，六種運動有效提升性生活品質

規律運動對健康有益已經是老生常談，因為運動不僅能降低慢性病的罹患率，還能夠提升性生活的品質，不少研究都指出，規律運動會降低男性勃起功能障礙的機率，也能降低女性性功能障礙的風險，除此之外，《性醫學雜誌》（The Journal of Sexual Medicine）的研究還發現，強度高的有氧運動，更能夠增進男女的性功能、性慾和耐力。

運動助性愛男女都有效

現代人多是坐式生活型態（Sedentarylifestyle），久坐少動會導致肥胖（Obesity）等各種身體健康問題，而且根據性醫學專家羅倫史翠雀兒（LaurenStreicher）表示：「不論男女，通常愈健康的人性功能愈好，因為幾乎所有的疾病，都會影響到正常人的性功能或性興奮的能力。」

而運動是男性天然的威爾鋼，這點應該沒人會懷疑，不過對於女性來說，則較少人談論，其實根據性治療師蘿拉博曼（LauraBerman）解釋：「任何有助於心血管功能的方式，都能有助於性愛的反應和感受，血流和血管愈健康，性興奮的反應就愈佳。」除此之外，博曼也提到，血流是女性性興奮或高潮的關鍵，充足的血流會增進性器的充血、刺激感和潤滑程度，對整體性生活當然大大加分，因此所有增進心血管健康的方法，都能有效為性愛加分，當然，有氧運動更是最佳方式之一。

六種運動提升性能力

有氧運動除了能提升力量、柔軟度和耐力之外，也能提升性生活品質，以下將為您介紹六個能夠幫助性愛的運動。

1. 凱格爾運動防早洩助高潮

此運動能鍛鍊骨盆底肌肉(Pelvic Floor Muscle)，除了能改善尿失禁問題，也能幫助女性緊實陰道，避免陰道鬆弛，達到更滿意的高潮，男性作凱格爾運動則能避免早洩的發生。

運動方式很簡單，想像主動暫停排尿的動作，用力緊縮骨盆底肌群（暫停排尿），持續3秒後，放鬆3秒，以此為1下，10下為1組，建議一天至少進行3組訓練。隨著肌肉力量增強，可以提升每次緊縮肌肉的時間，達到更好的訓練效果。

不過，有研究顯示，近半數的人動作都可能作錯，一般來說，女性如果將手指放入陰道，應該要有被拉起的感覺，而男性做對的話，則會有陰莖提起的感覺。

2. 重訓練肌肉也增性慾

重量訓練可以幫助增加肌肉量，且各部位所增加的肌肉和力量，都能增加性愛中的強度和耐力。除此之外，重訓也能夠促使身體分泌睪固酮（Testosterone），是讓男人有性慾的關鍵荷爾蒙。

3. 有氧運動練心肺

任何會讓您心率提高、感覺喘的運動，都能增進血流，對性生活很有幫助，例如：快走、飛輪或跑步等運動都很適合，如上述所提，有氧運動能提升血流量，不僅能夠降低男性勃起障礙的機率，也能提升女性的性興奮感。

4. 游泳促進血流人不老

學者發現，年紀約60歲且習慣游泳的人，他們的性生活都能像40歲一樣地活躍。此外，游泳除了增進血流外，也能加強耐力、改善柔軟度和力量，還能減輕壓力，幫助他們擁有更好的性生活，此外，減肥的效果也能防止性慾的降低，預防勃起功能障礙。

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5.ㄒ核心和腹部運動必練

幾乎任何運動都需使用到核心肌群，當然也包括了床上的運動，腹部和核心的肌肉更是在性愛中，最常被使用到的肌肉。棒式（Plank）、仰臥起坐、捲腹（Crunch）等，都是很好的動作。

6. 骨盆上推（Pelvic Thrust，又稱臀部上舉）

將雙腳、雙手、上背和頭貼地，將臀部上舉，停留2秒後放下，重複8~12次，總共3~4組，這個動作能鍛鍊到臀大肌、小腿、膕旁肌（大腿後側肌群），能提升整體的耐力和柔軟度，不論偏好傳統傳教士或女上男下的姿勢，這個動作都扮演了重要的角色。

以上運動除了在身體層面能有助於性生活，其實很重要的還有雕塑身形的效果，當身材更緊實、精壯時，人的自我意象或自信都會提高，更是理想性生活中不可或缺的一環。另外，雖然運動能提升性生活品質，不過，專家提醒，若是有性交疼痛等較嚴重問題建議先就醫尋求專業諮詢，評估是否需要治療，運動應作為保健的輔助方式，而非治療手段。

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Hello醫師並不提供醫療建議、診斷或治療

原文標題：提升性能力6運動學起來！有氧重訓讓你性慾大增

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