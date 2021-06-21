《西貢解放日報》：為何越南官方唯一允許發行的華文報，是用繁體字出版？

文：曾偉林（南洋誌）

以目前世界上中文使用比率來看，除了台灣、香港與澳門，大多數有華人居住的國家、地區都是用簡體字比較多。在東南亞地區，中文使用率最高的馬來西亞，也是以簡體字為主。

但在越南，華人只占不到1%的東南亞國家，你會看到繁體字與簡體字共同存在的現象。在越南會講中文的人，有不少人是能看懂和使用中文繁體字與簡體字。越南官方所發行的新聞刊物裡面，也是有包含著繁體中文和簡體中文。

越南唯一一份官方允許發行的華文報紙，是超過四十年歷史的《西貢解放日報》，該報用繁體字來撰寫新聞。而另外一家官方媒體，越南通訊社的中文版（只有線上版），則是用簡體字。如讀者有興趣了解新聞內容，請點選文中連結。

那為什麼在越南這個華人只占小數的東南亞國家，會存在這樣有趣的現象？我們來看看越南近代的華文教學的脈絡，以及《西貢解放日報》華文版的歷史背景，會部分解答到上述的問題。

Photo Credit：曾偉林 華文報紙《西貢解放日報》

華文教學在越南的近代發展

越南在1975年以前，南北越還沒完全統一的時候，華人在南越都是以經商為主，可說是掌握了南越的經濟命脈。目前，在胡志明市的最大批發市場之一Cho Lon，就是當時南越華人的經商之地，該市場到目前仍是集中最多華人居住與經商的地方。

1973年以前，南越60家最大的企業裡就有42家由華人經營，此外華人開設7家銀行，占了當時南越約80%的資金交易。因為華人當時相對富有且具有權力，故華文學校在南越發展不錯。當時華文學校的老師從小受的教育是中華民國的教育，加上當時南越政府與蔣中正的關係相當友好，所以在華文學校的教材都是使用中華民國的教材，因此理所當然是用繁體字來教學。

越南在1975年完全統一之後，南越的華人帶著自己的資產奔跑到世界各地，多數到美國、澳洲、加拿大等。北越政府接管南越後，全面實施社會主義政策，留下來的華人也無法繼續經商，而華文學校也開始沒落，有很長一段時間華文學校沒辦法運作授課。

到1986年越南確定改革開放（Đổi Mới）之後，大批的海外華人從國外回來投資，台灣的企業也開始在南越落廠。華文學校也因此復活，華文學校所聘請的老師裡面，很多都是受過中華民國教育的老師，而教材也是沿用以前的教材，所以他們還是以繁體字教學為主。

一直到中國崛起，不再沿用鄧小平「韜光養晦」理念的時代，中文開始在全球風靡。中國在越南加強投資，因此越南人想要學習中文的意願變高，越南各大大學開辦中文課程。但可想而知，這些課程不是用中華民國的教材，而是使用北京大學所出版的國際漢語教學教材為主，所以都是以簡體字教學。

由於上述的歷史背景，在越南華文教學一直沿用著繁體中文與簡體中文併行的教學模式。因此，那些曾經在華文學校上過中文課、並隨後繼續在越南大學所開設的中文課程進修的學生，多半可以無礙地使用繁體字與簡體字。

Photo Credit: iStock 一名在閱讀《西貢解放日報》的越南老先生

為什麼《西貢解放日報》會有華文版，而且是用繁體字？

根據阮氏秋姮、張裕亮（2005）的研究指出，華文報紙《西貢解放日報》前身是由「華運組織」在1965年所創。「華運組織」則是由越南的華僑，為了抵抗日本而在1930年組織起來的一個組織，一開始的名稱為「救國總會」，之後才改名成「華運組織」。

在越南全國統一之後，河內透過媒體「大內宣」，當時所刊登的新聞有70%的內容都是政黨理念的宣傳。基於華人在越南南方仍是不可忽略的勢力，越南政府也為了強化對在越華人的內宣，允許華文報紙的發行，並把當時「華運組織」的刊物併入越南共產黨創刊的《西貢解放日報》，成為現在的《華文西貢解放日報》，也成了越南全國統一之後到目前唯一一份華文報紙。越南南方的華人都是使用繁體字為主，因此《華文西貢解放日報》這四十多年的華文版也就都維持使用繁體字，就算目前的網路版也是如此。而因應目前簡體中文者使用者明顯較多，一般越南新聞平台的中文版用的是簡體字。

華文在越南有著漫長的發展過程，經過戰爭的洗禮也能保留著百年的歷史價值，這不是一件容易的事。字體、語言除了是溝通的工具，也是一段段歷史記憶的主載體，這也提醒我們，任何一種文字與語言，都值得人類保護與傳承。

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒