貓咪看完獸醫回家就和另一隻貓大打出手，該怎麼辦？

文：林瑋真獸醫師（會思考的狗行為獸醫團隊 The Thinking Dog VBT）

圖：獸醫老韓 Shawn Han

感謝獸醫老韓 Shawn Han學姊相挺生動的圖文

開工了、開工了！醫院大概從初三初四就接到很多尿不出來的貓，血尿的貓……看醫生已經是一種緊迫，但有時候看完醫生回家還要面對另一種緊迫。來，我們來認識一下什麼是「Feline Non-Recognition Aggression」，希望可以幫助貓咪們減少不必要的衝突。

貓咪看完醫生，回家就和另一隻貓大打出手？

最近遇到好多這樣的悲劇：貓咪看完醫生，回家後跟家中另一貓大打出手了。這是貓兒專屬的Feline Non-Recognition Aggression。

貓咪是仰賴氣味來維持彼此之間的互動與關係的動物，而Feline Non-Recognition Aggression的定義，是在同伴貓咪離開群體一段時間之後，再度返回群體時，因某些因素而無法立即被接納，導致雙方緊迫，甚至引發衝突。

就診這件事，我們要考慮到貓咪本身面臨的挑戰，會如何影響牠返家後會面臨的狀況。看醫生時的舟車勞頓、環境刺激，及因為生病、不舒服而降低對刺激的忍受，導致貓咪情緒緊繃，繼而可能釋放肛門腺，以及恐懼的費洛蒙。

貓咪帶著這些氣味返家時，可能會造成同伴貓咪一時無法清楚辨識牠是誰。當同伴貓咪想要靠近一點來取得更多氣味資訊時，這種近距離、雙方又情緒緊繃的狀況，一不小心就會擦槍走火。

又如果貓咪就醫時施打鎮靜劑或是經歷手術麻醉，不但氣味怪異，當個體的活動度受到影響時，牠們的動作及行為表現在同伴貓咪的眼裡，看起來更是奇怪。

圖片來源：獸醫老韓

獸醫教你出發前、就診當天、回家後該怎麼做

如何預防貓咪返家時，發生這種尷尬的事呢？

出發前：提前至少2－3天，可以開始居家空間使用費洛蒙產品。如果貓咪就診容易緊迫時，可以與獸醫師討論開立就診前用藥／情緒輔助產品，協助貓咪放鬆。

就診當天：可將貓咪常用的睡墊一起放在外出籠，或是用乾淨的毛巾、衣服擦拭貓咪的頭部，將氣味留在衣物上。回家前，將帶有氣味的毛巾將貓咪擦拭一下。

回家後：應提供獨立的房間讓貓咪好好休息，恢復情緒及活動力。期間可將家中其他的貓咪，引導去做其他活動（遊戲、互動等），避免牠們在隔離區的房門口過度關注。

圖片來源：獸醫老韓

圖片來源：獸醫老韓

此外，若家中其他貓咪在24小時內仍無法接納，應盡快尋求協助。若家中貓咪是一起就診，兩貓共用一籠時，有可能因為就醫的緊迫而引發衝突，因此仍建議就診時一貓一籠為佳。

不管是打預防針、年度健檢或是絕育手術，對貓咪來說，看醫生都是一件大事。緊張的情緒容易引發貓咪與同伴，或與主人互動上的衝突，因此預防勝於治療，幫忙注意這些小細節，可以避免不必要的悲劇喲。

本文經會思考的狗行為獸醫團隊 The Thinking Dog VBT、獸醫老韓 Shawn Han授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航