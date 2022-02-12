2022/02/12,
科學

地球也快要有自己的星環了！只是它由垃圾所組成

地球也快要有自己的星環了！只是它由垃圾所組成
Photo Credit: NASA

我們想讓你知道的是

「未來可能變得更糟糕，地球可能很快就會開始看起來像土星一樣。」猶他大學教授傑克．阿伯特說：「地球正朝著擁有自己的星環方向發展，只是它們是由垃圾所組成的。」

文：Chloe

地球看起來像土星

我們有一個巨大的太空垃圾問題，且隨著越來越多的企業以及政府，不斷向太空發射衛星、航天器、探測器，這個問題只會越來越嚴重。

雖然我們送入軌道的大部分物體，最終會被吸回地球大氣層燒毀，但還是有很多東西仍然存在。等到我們真正想出辦法才來解決這些太空垃圾，是非常危險的。猶他大學教授傑克．阿伯特（Jake Abbott）預測：「未來可能變得更糟糕，地球可能很快就會開始看起來像土星一樣。」他告訴外媒說：「地球正朝著擁有自己的星環方向發展，只是它們是由垃圾所組成的。」

大規模衛星群頻繁發射

根據歐洲航天局的數據可以發現，估計有1.7億塊直徑大於1毫米的太空碎片，已經在軌道上方，其中大約有67萬塊大於半英吋（約1.27公分）的太空垃圾物體。

隨著像SpaceX這樣的公司，無限制的發射他們的大規模衛星群，我們星球的軌道比以往任何時候都來的更繁忙，這意味著我們也面臨著更大的碰撞事件風險。

這類的威脅隨著人類太空活動的增加而與日俱增，除了已經在天上的幾千顆商用、軍用和科研衛星，更不用說今後幾年，還有數千枚將陸續升空的太空科技物體。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的數據顯示，目前地球軌道上的人造物質總量超過7600噸，美國空間監視網（SSN）也正在追蹤兩萬多件體積較大的殘骸碎片。太空碎片若有一天相撞就會引發一連串的撞擊，進而導致衛星運行軌道的完整性，即「凱斯勒效應」（Kessler Syndrome）

試圖利用磁鐵撲滅太空垃圾

目前科學家們正試圖找出如何解決這個問題的方法，傑克．阿伯特認為，撲滅太空垃圾的方法之一，可能是試圖利用磁鐵。

透過在機械臂末端旋轉一塊磁鐵，以產生被稱為「渦流」的特殊電流，這時單個太空垃圾碎片就可以被控制和減速。

正如傑克．阿伯特最近在《自然》雜誌上發表的一篇文章中所描述的那樣，研究人員告訴外媒：「我們基本上創造了人類世界之外的第一個願景，現在只是試著要解決它的一個小問題，我們得有計劃的建造和發射。」

參考資料

  • VICTOR TANGERMANN(2021,NOV 24).PROFESSOR SAYS EARTH IS FORMING SATURN-LIKE RINGS MADE OF SPACE JUNK. Futurism

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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