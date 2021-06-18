2021/06/18,
政治

《蘋果》今日出紙50萬份「大家要頂住」，《環時》：不排除完全關閉

《蘋果》今日出紙50萬份「大家要頂住」，《環時》：不排除完全關閉
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今次被捕的5人，除了都有《蘋果》的編採身份外，更有3人直接參與日常的編採工作，若長期被拘押，相信對《蘋果》的日常運作有很大影響。

壹傳媒及《蘋果日報》5名高層昨（17）日被警方國安處拘捕，涉嫌違反《港區國安法》中的「串謀勾結外國或境外勢力」。《蘋果》大樓昨日也遭搜查數小時，到下午才能解封，數十部電腦被警方撿走，當中涉及新聞材料。《蘋果》昨日已揚言今日「如常出版」，並加量印刷至50萬份，今凌晨部份報攤有港人排隊等候買《蘋果》，有市民直言若買報紙都犯法，「就拉埋我啦」。多個西方國家都對事件表示關注，並呼籲盡快放人，而中國官媒《環時》則刊文指「『不能排除』報社關閉」。

《蘋果日報》今日刊登的頭版題為「國安警搜《蘋果》拘五人　撿44硬碟新聞材料　張劍虹：大家要頂住」，提及警方昨日以涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全罪名，拘捕壹傳媒及《蘋果》5名高層，又派500人搜查蘋果大樓，撿取涉及新聞材料的最少44部電腦主機及硬碟，警方又凍結《蘋果》3間公司合共1,800萬港元資產。被捕的壹傳媒行政總裁張劍虹被警方帶離辦公室前叮囑員工：「大家要頂住！」

報導指，因警方撿走《蘋果》員工的電腦，有員工要帶自己的電腦回公司工作，在警方搜查期間，部份記者則轉移到印刷廠繼續報導。警方最終約在下午1時解封。

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《蘋果》昨晚特別請各大傳媒到辦公室拍攝「埋版」的情況，包括執行總編輯林文宗作最後檢查、蘋果印刷廠印刷報章、運送報章等情況。

今日凌晨有部份報攤出現市民等買《蘋果》的情況，不少人均表態這是自己唯一能做的。有在旺角的報攤今早致電《蘋果》發行要求加紙3000份，也有報攤要到5000份，報導指不少人買10份、100份，甚至一千份，有市民擔心售罄買不到，也有人擔心《蘋果》不能再經營，「驚今日唔買唔知仲有冇機會可以買」。有市民預期《蘋果》早晚會被港府取締，但認為只要一日仍有紙出，都會支持。

對於保安局局長李家超昨日曾言，市民買《蘋果》是否犯法需視乎其意圖，《眾新聞》訪問一名年逾50的陳小姐指不擔心，「我犯法，拉我啊！」她又說買一份報紙都要拉的話，街上很多人可以讓警方拘捕。

《立場新聞》報導，有居於北美的港人發起幫助當地人集體購買《蘋果》，更指不希望只是「三分鐘熱度」，正籌劃今後繼續每日購買，並每月集運寄送北美，以省郵費。

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昨日被捕的5名壹傳媒及《蘋果》高層，包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、動新聞平台總監張志偉，警方國安處高級警司李桂華表示，他們涉嫌串謀其他人呼籲外國或組織對中國及香港特區政府實施制裁。他表示，國安處調查發現，2019年至今，《蘋果日報》實體報紙及網上，有數十篇文章涉嫌呼籲外國及其他組織制裁中國及特區政府。被捕人士包括《蘋果日報》公司董事、東主、出版人及編輯等。

至今（18）日下午1時，5人已被捕近30小時，仍未被釋放。根據過往情況，若警方直接將被捕人帶上庭落案起訴《國安法》，被告將很難獲得保釋，有機會一直拘押至再提堂。今次被捕的5人，除了都有《蘋果》的編採身份外，更有3人直接參與日常的編採工作，若長期被拘押，相信對《蘋果》的日常運作有很大影響。另外，港府引《國安法》凍結《蘋果》資金，《蘋果》向員工支薪、營運都受阻。

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《蘋果日報》副社長陳沛敏（穿黃外套者）被押離蘋果大樓。

中國官媒《環時》英文版今日則發表題為「蘋果日報 5 名高層涉國案法被捕 『不能排除』報社關閉 (Five executives of Apple Daily arrested on national security charges, shutdown of paper 'can't be ruled out')」的文章，引述「法律專家」指《蘋果日報》最壞的情況可以是完全關閉，「儘管有些法律專家指，蘋果日報的營運或會面臨嚴重困難，但不能排除完全關閉的可能性。 (While some legal experts said the operations of Apple Daily may face grave difficulties, the possibility of a complete shutdown can't be ruled out)」，但文中沒有指該法律專家是誰。

而《環時》的文章也有引述民建聯大律師、香港法學交流基金會主席馬恩國指，《蘋果日報》或許沒有足夠資金繼續營運，又稱銷售《蘋果》的便利店和報攤，以及《蘋果》網站的網頁寄存服務商，應就他們提供銷售平台、持續支持該報的做法會否違法，尋求法律意見。

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而在西方，美國強烈譴責香港警方以涉嫌違反國安法為由，拘捕2名《蘋果日報》管理層及3名新聞工作者並突擊搜查《蘋果日報》大樓，認為這種打壓香港獨立傳媒機構的行動是出於「政治動機」。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）要求立即釋放被捕人，並呼籲港府停止針對傳媒，警告此舉會損害香港作為國際都會的聲譽。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）也在Twitter表示：「今日香港突擊搜查《蘋果日報》及作出拘捕，表明北京正利用《國家安全法》針對異見聲音，而不是處理公共安全問題。新聞自由是中國在《中英聯合聲明》中承諾保護的權利之一，應該得到尊重。」

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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