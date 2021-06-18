今日下午24萬劑莫德納疫苗將抵台，蔡英文願與郭台銘見面討論疫苗採購

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，針對購買疫苗問題，總統蔡英文不排除和郭台銘見面。另外他指出，今（18）日下午四點，將再有一批24萬劑莫德納疫苗抵達台灣，其有效期到今（2021）年12月15日。最後針對國內疫情五點說明，包含：1. 強化輕症監測與轉診效率；2. 回歸疫調、接觸者追蹤管理；3. 疑似感染死亡相驗程序；4. 地方政府指引、規範；5. 依序照冊施打、成立就近、機動疫苗站。

今日將有一批24萬劑疫苗抵達台灣

陳宗彥表示，指揮中心期盼協助促成郭台銘購買疫苗，總統蔡英文亦不排除和郭台銘見面，後續相關安排日後公布。另外，他說明今日下午四點將有一批24萬劑莫德納疫苗抵達台灣，疫苗有效期則是到今年12月15日。

最後針對施打對象調整，他指出外界建議的法醫和相驗檢察官，都已經列入施打對象名單之中，並就針對國內疫情說明以下五點：

一、地方政府強化輕症監測與轉診效率

國內社區傳播風險仍在，高風險縣市必須持續擘劃擴大社區篩檢之計畫。另建議，台北、新北地區，設置社區篩檢站時，考量民眾就醫的可近性，讓民眾更方便。而有零星案例的地方政府，加強接觸者的追蹤管理，藉以防堵疫情擴散。

二、地方政府回歸疫調、加強接觸者追蹤管理

地方政府必須持續強化輕症個案的健康監測與轉診的效率，針對弱勢與獨居長者，則要提供主動關懷。雖確診病例數持續緩降，但希望地方政府回歸疫調以及接觸者的追蹤管理，才能提早發現個案病情，降低個案死亡的狀況。

三、疑似感染死亡：行政相驗由醫師執行，司法相驗由法醫採檢

疑似感染死亡個案，現行法規適用並無問題，由台北、新北率先施行，疫情期間猝死個案皆以PCR進行檢測，後續PCR檢測執行，若是行政相驗由醫師來執行，司法相驗則由法醫來採檢，相關費用由防疫費用來支出。

四、提供地方政府規範、指引

提供地方政府相關疫情規範、指引，包含：診所辦理自費快篩、收治指引及收費標準。相關收費項目包含：檢驗方法、檢驗試劑、抗原快篩的採檢試劑、採驗人員等。

五、依序照冊施打、成立就近、機動疫苗站

施打疫苗對象要由指揮中心造冊的目標族群執行，就類別依序完成，縣市政府也應考量天氣炎熱，請安排在地診所或社區疫苗站，或者成立機動隊來服務民眾，避免長者舟車勞頓。

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核稿編輯：翁世航