【LiTV 放暑假】小孩在家看什麼 ？2021 最熱門的兒童節目排行總整理 ！

暑假到了，小孩在家的時間變得更長，對父母來說，讓小孩看電視一直都是一種最好的殺時間方式。但如何讓孩子觀看電視的同時，又能從節目中學習到不同的知識，始終是父母的一大課題。

LiTV立視線上影視整理了2021年站上最多人觀看的熱門兒童作品，提供給家長一個參考，找到最適合家中小孩看的有趣又不失教育意義的兒童節目，讓父母和孩子能邊看電視邊培養另一種學習的樂趣。

育教於樂！有助於孩子學習的兒童節目

《超級變型卡車》

變形卡車卡爾在汽車城熱心解決擬人化汽車們的各種疑難雜症，在有趣可愛的劇情之間，潛移默化地讓孩子學習許多正確的觀念，諸如助人為快樂之本，或是汽車不能超速的正確交通知識。

《小兒子》

《小兒子》是由台灣知名文學作家駱以軍的同名散文作品改編，是一部台灣原創的動畫作品，獲得台灣金鐘獎最佳動畫節目的肯定，也在許多影展中獲得提名與得獎。以家庭親子動畫為主題的作品，透過溫馨而平凡的日常生活，敘述與家庭成員的溫暖故事。以「家人之間，親子之愛」作為核心，透過「親子共讀」的概念，作為動畫作品。整部故事的角色包含了作家駱爸鼻、內向卻正經的大兒子阿白、古靈精怪卻純真可愛的小兒子阿甯咕，以及美麗賢淑，有時卻會大爆發的媽媽，還有畫龍點睛的小狗端端，讓短短一集的故事有了特殊的魅力，是闔家觀賞的小品動畫，適合大人小孩一同觀賞，也能學習正確的親子相處方式。

《Super Wings第三季》

《Super Wing》是知名兒童卡通節目，也是YOYO長年熱播的節目。熱血的噴射飛機傑特，和他的夥伴們為世界各地的小朋友送包裹，並協助解決他們遇到的困難。

也因為杰特必須環遊世界，所以每集都會教導小朋友世界各國不同的打招呼方式、常用的單字，以及每個國家特有的習俗和生活方式，讓孩子在看卡通的過程裡，也能不出門知天下事！

各國製作的優良卡通！這些國際卡通你看過了嗎？

《PUI PUI 天竺鼠車車》

今年年初爆紅的《天竺鼠車車》，是用羊毛氈製作的日本原創電視定格動畫，獲得不同年齡層的廣泛支持。「PUI PUI」是天竺鼠車車的叫聲，一集只有 2~3 分鐘的天竺鼠車車，用可愛簡單的劇情，單線的敘說簡短有趣的故事，也因為劇情之間的連貫性不高，因此隨便點開一集，都可以得到樸實無華的快樂。

馬上看一集，讓一家老小都感受一下天竺鼠車車的魅力吧！

《家有汪星人》

蘿拉和他的寵物狗拍拍，以及貓咪虎迪，過著快樂而充滿冒險的日子。看起來文靜卻總是扮豬吃老虎，到處找麻煩的虎迪，以及勇敢又一臉厭世拯救虎迪的拍拍，時不時還要面對中二鄰居維特和大狗坦克找麻煩。

《家有汪星人》用幽默風趣的角度詮釋現代家庭和寵物之間的有趣故事，是一部老少咸宜的優良卡通。

《戰鬥陀螺 爆裂世代 G》

戰鬥陀螺系列身為亞洲知名的長青卡通，持續到近年也都依然是小男孩們最為瘋狂的卡通之一，在 G 這代中，熱血而正義的男孩虹龍武，帶著他的好夥伴超絕天龍，一路過關斬將，挑戰戰鬥陀螺的最高境地。一個述說夢想和熱血的故事，無論過了幾年，始終都可以讓男孩們投入其中，並為此感動吧！

讓待在家的小孩也能動起來！那些最有感染力的唱跳節目

《萌寶兒歌》

《萌寶兒歌》用可愛的動畫，搭配有趣而朗朗上口的歌詞，讓小孩們都可以跟著一起唱。

有趣的是，萌寶兒歌除了簡單易記的旋律之外，也都挑選了和孩子們生活相近的題材來撰寫歌詞，例如溜滑梯就在歌詞中說明要如何安全的溜滑梯，泡泡之歌則是用非常簡要而重複的歌詞，呈現吹泡泡的快樂，讓小孩可以輕鬆理解歌詞的意境，並進而享受其中。

《寶寶巴士 經典英文兒歌》

《寶寶巴士》用洗腦易記的經典旋律，搭配不同的主題，讓小孩在快樂聽歌的環境下，可以學習基礎的英文發音和單字、文法，在快樂聽歌的環境下，進而為孩子的英文能力打下良好的基礎。

《YOYO 點點名全系列》

在台灣已經播送超過 20 年的YOYO點點名系列，是台灣充滿代表性的帶動唱節目，除了會 在節目中教給小朋友諸多知識以外，也會由哥哥姐姐們帶著小朋友一起唱歌跳舞，更曾獲金鐘 獎入圍肯定，是台灣最受歡迎，也是最長壽的兒童唱跳節目。

LiTV立視線上影視，不只擁有豐富的戲劇、動漫、電影內容，還能收看多達400台的電視頻 道。更針對兒童的需求開設了「兒童專區」，收錄了諸多優質、有趣的兒童節目，可以滿足一 個家庭從爸爸媽媽到小孩的需求，堪稱市面上服務群眾最完整的OTT線上影音平台，更能搭配CTV連網電視設備在電視大螢幕上觀看。

目前LiTV推出年繳限時 888 方案，一年僅需 888 元（每月僅 74 元），即可無限收看站上超過 5 萬小時的影劇、動漫及兒童內容，優惠方案僅至 7/25 為止，趁暑假就給他買下去吧！

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