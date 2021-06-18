郭台銘喊話蔡英文：盼取得「代表政府的採購權」並同意疫苗採購合約

鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘盼購買500萬劑BNT疫苗，相關程序進行中，今（18）日早郭台銘發表聲明，表示疫苗問題若要突破，期盼政府（受贈方）明確表達立場，讓這個捐贈的購買可以擁有「代表政府的採購權」，另外政府也要同意永齡基金會所提出的捐贈合約以及採購合約的架構，進入實質討論；他希望能會見總統蔡英文，因為「沒有蔡總統的明確裁示，疫苗的採購永遠不能真正的開始」。

對此總統府表示樂意安排，郭台銘辦公室發言人劉宥彤則表示，「那今天下午就可以談」，她也強調，政府不能光說「協助」這樣太過空泛；政府是否願意負起自己的責任角色、需不需要他們捐疫苗、針對目前他們擬定的合約內容到底是否核准、有沒有立場問題這些爭議，郭台銘希望能盡快和蔡英文面對面釐清。

郭台銘8點聲明：盼與蔡英文見面，政府授權他買疫苗

郭台銘今天上午在臉書貼文，表示從5月23日起就經由各種方式，希望與政府洽談，突破限制，購買疫苗捐贈與政府；6月1日依主管機關要求送件後，遲遲未獲得主管機關正式回覆，6月10日行文給衛福部部長陳時中，2天後取得部分進展。6月13日和主管機關開會，晚間又接獲陳時中來電，表達會協助本案。

不過郭台銘表示，在端午連假結束後，又有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，巧合的是又有媒體出現無法查證訊息來源的不實報導，各種看不見的力量開始對此案產生技術性拖延。他每日憂慮，在17日凌晨發表3點聲明後，受到包括來自蔡英文及許多民意代表發言認同，可惜的是「關鍵問題」若無法突破，只是在原地繞圈圈而已。

郭台銘建議，政府應該先公開表示接受永齡基金會的捐贈，讓這個捐贈的購買可以擁有「代表政府的採購權」（永齡基金會可正式發中英文新聞稿，對外表示即日起可以用捐贈者的角色代表政府向疫苗原廠接洽）。郭台銘認為，既然都在國際上公開了，也不會擔心假貨的問題，官民合作的關係需要正式授權，為國際洽商營造有利的條件。

其次郭台銘建議「同意我方提出的捐贈合約，進入實質細節的討論，也同意我方對於採購德國BNT（上海復星製藥代理），由德國製造出貨的疫苗，所提出的合約架構圖，並給予相應於合約的進口許可相關法律文件」。疫苗捐贈因為標的物涉及相關法律責任，和一般物品的捐贈不同，需要政府（受贈方）先明確表達立場，再讓願意捐贈方去洽談疫苗供貨的數量及時間。

郭台銘表示，目前國際上認證的疫苗雖是賣方市場，但若蔡總統和台灣人民願意讓他有個機會，用他數十年的國際人脈與商業經驗為大家服務，應該能有所突破。郭台銘認為，對政府來說，這是新增一個可能的管道，並不排擠原有的疫苗採購，就算永齡最後沒有成功，對政府也沒有任何損失，希望蔡總統能接受建言。

郭台銘並表示他想和蔡英文會面並稱，

我相信您才是疫苗政策的決策者、我希望當面報告、取得您的同意、或是拒絕，這樣才不會讓國人誤以為永齡基金會已經取得政府的真正承諾、及具體的政府公權力的協助處理相關問題。沒有總統明確裁示、疫苗的採購永遠不能真正的開始。

總統府：樂意安排見面

總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文始終樂意與鴻海創辦人郭台銘見面會談，對於郭台銘的提議，也會進行後續安排。

張惇涵說，對於郭台銘提案洽購疫苗的事務，近期各界有許多不實傳聞，或許導致郭台銘有所誤解。但期待郭台銘不要受到未經證實的傳聞所影響。

張惇涵說，政府的立場不變，也正盡力促成這項計畫。期盼政府與民間通力合作，為台灣取得更多疫苗供應，讓合法、安全、有效的疫苗有更充裕的供應來源，確保國人健康安全。

對此，郭台銘辦公室發言人劉宥彤回應，郭台銘希望跟總統碰面了解，當面跟蔡英文報告，如果政府可以協助，就可以進行盡快進到實質的討論、看要如何改進，也希望盡快把時間定下來，若可以見面的話郭董隨時都可以，「郭董準備好了，今天下午也可以」，希望快跟蔡英文見面。

目前郭台銘的疫苗購買和捐贈可能卡在哪？

郭台銘透過鴻海教育基金會、永齡基金會在6月初向衛福部食品藥物管理署遞交採購輝瑞BNT疫苗申請資料，由台康生技協助進口疫苗申請及相關技術事宜。

指揮中心收到郭台銘的相關文件後，原本要求引進BNT疫苗須出具德國原廠授權書。指揮中心日前解釋，要求的是「原廠出貨證明」，才能申請EUA；陳時中指出，食藥署日前已經以「有條件通過」的方式，給予BNT疫苗緊急授權，幫助鴻海交涉更加方便，現在只要有原廠證明，就能進口BNT疫苗。

陳時中昨天在立法院備詢時則表示，購買疫苗在這個時段非常困難，指揮中心持續跟各大廠商都有往來，也感謝郭台銘等民間團體都非常努力想一起來做，政府會盡量公私協力，但他也表示，「這都是非常困難的事情，因為目前國際上現貨或相關預定時程都非常不穩定，而且大部分的大疫苗廠基本上還是跟國家往來」，如何互相合作需要密切討論。

這可能也是郭台銘今天更進一步明確要求蔡英文表態的原因之一，讓他可以「代表政府」去買BNT疫苗，並且由政府負責處理後續到貨和進口相關的程序。

劉宥彤稍早在國父紀念館受訪時也強調，緊急授權疫苗有很多法律責任需要跟政府承擔，現在有非常多不同在執行的案例，像是政府和民間企業的合作，最重要的是政府要如何保障疫苗安全性、以及提供給民眾須承擔的相關事項，政府還是扮演最重要的角色和責任。

劉宥彤也說，從6月10日發公文給陳時中，內容就是希望政府給答案，「是需要還是不需要」，若不需要也給個說明，「我們沒有不跟政府合作的意思，這本來就要捐給政府的」，但目前並不清楚政府真正的態度，如果有立場的問題，也在合約結構裡面提出想法，但到底可不可以核准這些結構和細節，都是需要實質性的討論，而不是只是說「協助」，這個字眼太空泛。

劉宥彤強調，「協助」要有實質行為，畢竟在國際上的採購政府是需要公開表態，不是在國內說說而已，在國際上要有個說法，例如政府有沒有同意民間購買，以及德國進口之後到海關就由衛福部處理相關細節。

另外除了EUA規範問題解決，或仍有政治問題待解。上海復星近日表態，台灣不論官方或民間採購BNT疫苗都須透過上海復星代理，是否會需要「自我矮化」才能買到疫苗的疑慮也備受注意，郭台銘則在臉書上表示，絕對不會用「中國台灣」的名義購買，到時候可以出示合約上的署名以茲證明。

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核稿編輯：翁世航