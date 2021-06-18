拜登會普亭相敬如「冰」，美俄關係止跌但能否回溫仍在未知數

編譯：王國仲

6月16日，美國總統拜登（Joe Biden）和俄國總統普亭（Vladimir Putin）在瑞士日內瓦舉行美俄峰會。這是美俄最高領導人自2018年來的第一次會談。儘管雙方相敬如賓、未有過多互動，但他們對峰會結果皆持正面態度。

拜登、普亭相敬如「冰」，會談未取得太多實質進展

本次會談長約3小時。雙方在會後發布聯合聲明指出，儘管關係仍舊緊張，美、俄仍有能力在共同目標上取得進展、確保戰略層面的可預測性，並減少軍事衝突風險。

聲明中也提及，雙方於今（2021）年2月展延《新戰略武器裁減條約》（New START Treaty），證明了共同控制核武的決心。兩國也認知到必須永遠避免核子戰爭，一旦爆發，沒有任何人會是贏家。

為達成上述目標，美、俄將建立堅實的戰略穩定對話（Strategic Stability Dialogue）機制，替日後縮減軍事協商和降低雙方風險鋪路。

這是拜登上任後，首度與俄國元首會晤；政壇老將普亭則將第5位美國總統的名片收入口袋（自柯林頓〔Bill Clinton〕以來的美國總統他全都見過）。一同與會者還包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）；俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）、俄國駐烏克蘭與敘利亞特使，以及雙方大使。

1985年冷戰期間，時任美國總統的雷根（Ronald Reagan）與蘇聯總書記戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）也曾在日內瓦舉行雙方第一次峰會。和30餘年前相比，本次會談相對平淡，兩方亦未能取得太多進展——討論時間不長（比預計時間早1至2小時結束），總統們無太多實質互動，甚至連記者會都是個別召開。

美國智庫：雙邊關係已止跌，能否回升有待觀察

不過，部分觀察家則認為，峰會能順利舉辦，本身就是美、俄關係往前邁進的一大證明。

近年來，美、俄互動屢創新冰點。自2014年併吞（俄方稱解放或回歸）克里米亞後，俄羅斯便遭美國為首的西方國家制裁；2016年，俄國更遭指控以假新聞、煽動性言論等介入美國總統大選。

儘管川普（Donald Trump）上任後雙邊關係一度好轉，但2018與2020年，又分別發生俄國雙面間諜斯克里帕（Sergei Skripal）在英國遭暗殺，和著名反普亭政治家納瓦尼（Alexei Navalny）疑似遭到俄方「下毒」，從德國結束治療回到俄國後，又立刻遭捕入獄事件，導致美（以及歐盟數國）、俄互相驅逐外交人員，雙邊關係再次探底。

據信，就連美、俄政府本身，都未對峰會抱持太大期待。在今年5月下旬舉辦的第12屆北極峰會中，雙方高層都還無法確定總統對談能否成行；專家們也預估，本次會面只會討論到未來互動方向，頂多加上是否派回大使（雙方在會議中的確同意了這點），不會有什麼實質進展。

美國智庫Kennan Institute執行長羅詹司基（Matthew Rojansky）認為：「美、俄從4月開始安排峰會，現在圓滿落幕。這是雙方關係稍微穩定、甚至可以預測未來動向的訊號，也是拜登訂下的目標。此標準看似很低，但過去2個月中發生了很多事，都極有可能讓面談失敗收場。」

美國另一間智庫蘭德公司（Rand Corporation）的資深政治科學家查拉普（Samuel Charap）則表示，美方希望的是穩定的美、俄關係：「拜登還有更大尾的魚等著料理，現在讓俄國挑起新問題、造成場面失控並非其所願。兩國關係從2014年開始便處在混亂狀態，（美國）希望這就是下限，情況不會再變得更糟。」

網路安全、人權等重要議題未有共識，雙方至少踏出正常關係第一步

除了建立對話機制、抑制核武外，雙方未在會議上達成其他重要共識。針對網路安全議題，普亭宣稱俄方和針對美國的網路攻擊毫無關聯，有許多攻擊源頭甚至來自美國境內；拜登列出16項重要設施（包括水利、能源等）清單，表示若俄國敢對這些基礎設施下手，美國絕對會展開回應。

兩人也就人權議題展開激烈交鋒。普亭表示若違反俄國法令，回國遭到逮捕是天經地義，納瓦尼自己也心知肚明；拜登則警告普亭，若納瓦尼在獄中身亡，俄國將面臨「毀滅性後果」。

在談到雙方未來的合作基礎時，兩強仍然不甘示弱。拜登在會談結束後接受記者訪問，表示俄國現在處境艱難：「莫斯科的影響力正遭到中國強力排擠。他們迫切希望保有國際霸權地位，因此願意與美國展開合作。」普亭稍後則指出，儘管俄國經濟規模稍小於美國，但仍然坐擁核武，並在國際舞台上扮演舉足輕重的角色，因此，美國才是有求於人的一方。

此外，作為會晤的看點之一，拜登致贈普亭一副客製飛行墨鏡，以及一尊美洲野牛的水晶塑像。目前無法確認普亭是否準備回禮（上次在芬蘭赫爾辛基的會談，普亭送給前總統川普一顆世足賽紀念球）。

拜登與普亭都將本次會談視為在彼此歧見中正常對話的第一步，但同時也清楚表明這不代表美、俄關係能夠順利重啟。普亭表示拜登並未藉此機會，邀請他造訪白宮；拜登則提到，自己「不信任」俄國能大幅度修正現有態度。

美、俄能否藉本次峰會破冰並逐漸正常化，或許還有待觀察。但至少我們可以從雙方領導人對彼此的稱呼略窺端倪——拜登今年3月接受訪問時，曾指普亭是「殺人兇手」，峰會後改稱他為「可敬的對手」；普亭對拜登的稱呼則從過往的「野心家」轉為「有著共同語言的政治家」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範