【司法院線上影展】《捍衛民主：反送中的最後戰役》：我是香港人，請珍惜你的選票，我們只示範一次

文：詹氏

「試問誰還未發聲？都捨我其誰衛我城，天生有權還有心可作主，誰要認命噤聲？試問誰能未覺醒？聽真那自由在奏鳴，激起再難違背的那份良知和應。為何美夢仍是個夢，還想等恩賜泡影？為這黑與白這非與是，真與偽來做證。為這世代有未來，要及時擦亮眼睛。無人有權沉默，看著萬家燈火變了色，問我心再用我手，去為選我命途力拼，人既是人，有責任有自由決定遠景。」

以粵語重新詮釋音樂劇《悲慘世界》中著名曲〈Do You Hear the People Sing?〉，響徹2019年8月23日的香港維多利亞港，這一天，香港人致敬冷戰時期波羅的海三小國為抗蘇聯極權的人鏈「波羅的海之路」，串起綿延44公里長的人鏈「香港之路」，為反送中運動近300天的抗爭，增添一抹難得的寧靜景象。

反送中運動從香港男子陳同佳在台灣犯下情殺案逃回香港開始，因港台之間無司法互助與移交協議，使得台灣無法辦理犯案者，而掀起台、港、中對於罪犯引渡條例的討論。其後，港府欲修訂《逃犯條例》中引渡條例不適用於「中華人民共和國或其他部分（包含澳門和台灣）的限制」，引發港人質疑修法後恐「被送中」，進而控訴港府背後的中共當局妨礙香港司法獨立、藐視一國兩制五十年不變的承諾。

紀錄反送中

紀錄片《捍衛民主：反送中的最後戰役》，為長期關注亞洲人權問題的澳州記者Sophie McNeill，針對反送中運動親自上前線所做的新聞紀實報導。

綜觀整起運動從「首次331反送中遊行」，經歷一觸即發的「七一佔領立法會」、黑幫血腥「元朗無差別攻擊市民」、不合作抗爭「全港大三罷」、臥底危機四伏的「香港機場捉鬼衝突」、震驚國際彈擊爆眼「811血色鎮壓」、運動領袖黃之鋒被捕的「830大搜捕」等大事件，從中看到香港從2014年為爭取真普選的佔領中環「雨傘運動」後，「無大台」（意指沒有特定領袖、去中心化的社會運動），以及崇敬李小龍「Be Water」哲學（抗爭者像水一般流動，知進知退、能聚能散的游擊式抗爭）的顛覆傳統革命策略，是如何從和平抗爭、武裝起義，終至以卵擊石般地疲弱。

本片屬新聞紀實，能以大方向脈絡看待整起運動，然而反送中運動正如其「無大台」的特性，每個運動下的個體都有著無可替代的重要性，他們的故事與行為非常值得觀眾深思與同理。

Photo Credit: Giloo紀實影音提供

若想更深入了解運動中「勇武派」與「和理非」矛盾與辯論，可觀賞入圍金馬57最佳紀錄片的《佔領立法會》，抗爭者「齊上齊下」共進退、不割席的態度令人動容；想窺探深陷於運動中，是否放棄還是繼續抗爭的內心掙扎，可參考獲得2020年荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片電影節最佳剪接的《理大圍城》，了解囚困於大學校城內，在抗衡警察攻堅時學生們心態轉變的12天記錄；針對未能站在抗爭者一方的其餘港人的旁觀心態，可見入圍金馬57最佳劇情短片的《夜更》，從計程車司機視角來看這群「製造混亂」、影響自己生計的黑衣年輕人。

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香港認同：從冷漠到狂熱

《捍衛民主：反送中的最後戰役》另一未深入說明的，則為港人的政治態度轉變：「616反送中大遊行」超過兩百萬港人上街和平示威，昔日對政治冷漠的港人團結的舉動讓國際訝然。

自1949年中華人民共和國立國後，許多不願生活在共產主義下，並急於逃離飢荒與戰亂的中國人逃難到香港。除了溫飽、過著穩定生活，不願再受政治與戰爭支配的這群移民者，逐漸形成「功利家庭主義」的物質至上群體，加上港英時期「行政吸納政治」的殖民策略，讓政治權力集中於英國政府與少數菁英與權貴華人。一般平民則被隔閡於外，塑造出「非政治」的穩定社會，不沾染政治的習慣自殖民時期便深植於港人的思維中。

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1970年代港英政府因「六七暴動」一改管治香港的政策，推動全民義務教育並普及基礎建設，同時積極發展金融業，快速提升香港經濟實力；1990年代「香港機場核心計劃」加速增長香港國際金融中心的地位，港府以大型基礎建設與資本主意來穩定九七回歸後來港人對「八九學運」（又稱「六四天安門事件」）中共當局的政治陰霾，穩定港人對於「香港特別行政自治區」未來的信心。飛快的金融與航空地位提升，讓港人沈溺於金錢遊戲，而對政治更加漠然。

內地移民潮、港英殖民時期、回歸中國的經歷，讓香港人普遍有著身份認同的困境，從香港作家西西的《我城》中，可以看到港人對此的混亂：

你的國籍呢？有人就問了，因為他們覺得很奇怪。你於是說，啊，啊，這個，這個，國籍嗎。你把身分證明書看了又看，你原來是一個只有城籍的人。

究竟從何時開始，香港人不再視自身為一個「只有城籍的人」，而是個認同香港這片土地的人？究竟從何時開始，香港人不再政治冷漠？是從願意上街參與呼籲要真普選的「雨傘革命」；由和理非轉為勇武派的「魚蛋革命」；或是怒火沖天近300天的「反送中」運動開始？

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三部電影，香港人的三個處境

百萬港人參與反送中運動不是一時的憤怒與激情，對政治的不安長期潛藏於電影中。綜觀香港電影史，自九七回歸後不論商業或獨立藝術電影，時常能觀察到港人對區域自治政治的不信任與悲觀的前景預測。我們可從以下三部作品瞭解港人的三階段處境：

一、《細路祥》（陳果，2000）：當英國人還是中國人？

藉由兒童視角穿梭在以商業與經濟為重心的香港庶民階層生活，人與人的相遇由錢而起也與之掛勾；以不同背景的家庭帶出九七前港人間相異的國族認同，藉由孩童身邊不同代親人的死亡，表現出港人對殖民文化的依戀和嚮往脫離的矛盾心態，而九七倒數過後庶民對於自身的根源仍感到迷惘與混亂。

二、《在浮城的角落唱首歌》（麥海珊，2012）：房子都比人更有存在價值

影像紀錄三組年輕獨立樂團，在任何事物都能待價而沽、唯獨藝術沒有價值的香港，因回歸後大量湧入的中國資金流入地產，而面臨生存空間與公共空間受擠壓的困境；在困境中回憶童年香港，感嘆香港文化風行華人圈的時光已不再，僅能年年站上尖東文化中心旁的廣場演唱當「自由戰士」，希望能自由地使用香港這片土地。

三、《本地蛋》（伍嘉良，2015）：文化與自由的全然崩壞

來自於短片集合《十年》中的《本地蛋》運用簡單的雜貨店場合，演繹出思想控制無孔不入的監控環境，宛如文革再起。骨肉相殘、親友反目、師生互鬥，罪刑沒有統一標準，唯有文字獄的迫害。認命接受便以為不受大環境的蠶食，卻在習慣中逐漸被去本地化，面臨日益嚴重的獨裁政治壓迫而失去文化與自由。

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小結

我是香港人，請珍惜你的選票，我們只示範一次。

香港地鐵站女示威者舉著紙箱做成的立牌，告誡著台灣人。受到台灣「太陽花運動」鼓舞的香港年輕人，相繼投入雨傘革命與反送中運動。而這回，在面對中共勢力動彈不得的情況下，即使付諸於「和平運動」、「流血革命」，仍無法推翻運動後期全國人大通過《國安法》的結局，任何示威活動都可能被視為「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結外國或境外勢力」四類罪名，被判處最高刑罰為終身監禁。

《捍衛民主：反送中的最後戰役》等紀錄片不僅僅是新聞紀實，同時是香港人向台灣人發出警訊，當心極權主義侵擾自由民主的血淚證明。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航