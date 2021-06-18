郭台銘捐疫苗卡關，行政院將授權台積電與鴻海洽談購買各500萬劑BNT疫苗

針對鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘上午發表聲明表示，疫苗關鍵問題若要突破，期盼政府（受贈方）明確表達立場，他希望能會見總統蔡英文，因為「沒有蔡總統的明確裁示，疫苗的採購永遠不能真正的開始」，行政院發言人羅秉成中午召開記者會表示，政府將發函授權台積電與鴻海永齡基金會代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗。

郭台銘早上的聲明中表示，疫苗問題若要突破，政府（受贈方）要明確表達立場，讓這個捐贈的購買可以擁有「代表政府的採購權」，另外政府也要同意永齡基金會所提出的捐贈合約以及採購合約的架構，進入實質討論；他希望能會見總統蔡英文，因為「沒有蔡總統的明確裁示，疫苗的採購永遠不能真正的開始」。

對此總統府表示樂意安排，郭台銘辦公室發言人劉宥彤則強調，「那今天下午就可以談」，她也強調，政府不能光說「協助」這樣太過空泛；政府是否願意負起自己的責任角色、需不需要他們捐疫苗、針對目前他們擬定的合約內容到底是否核准、有沒有立場問題這些爭議，希望能盡快和蔡英文面對面釐清。

羅秉成：緊急授權給鴻海和台積電「採購代表權」

對於郭台銘稍早的聲明引起軒然大波；羅秉成中午召開記者會，表示6月16日時，郭台銘傳來訊息，表示他們從BNT原廠得到的訊息是BNT只會賣疫苗給政府，不會賣給政府以外的團體，包括民間或企業；羅秉成說，這和稍早大家都知道的，各個國際疫苗大廠在跟政府洽談疫苗的採購買賣時，都是以政府為窗口跟對象，所以郭台銘或許已經在洽購上碰到困難，他們沒辦法以民間團體的身份去做洽談。

羅秉成也表示，在今天郭台銘的聲明中有特別指出需要政府協助的事項，也就是政府要明確表示，讓捐贈的購買者，擁有一個「政府採購代表權」，這樣郭台銘才能用捐贈者角色，代表政府購買疫苗。對此，羅秉成表示，政府現在就很快表明態度，也對於台積電與鴻海願意捐贈疫苗，表達感謝，因此採取緊急授權，請鴻海與台積電代表政府洽談購買，直接送給政府，解決郭台銘買疫苗時遭遇的問題。

羅秉成說明，目前有台積電、鴻海永齡兩單位提出要各捐贈500萬劑BNT原廠疫苗的提案，為了能夠順利推動捐贈案和解決民間企業團體採購的困難跟問題，將進行特殊採購安排，第一將發函授權台積電跟永齡代表洽談，直接將疫苗送抵台灣捐贈給政府，這1000萬疫苗交貨期將配合國內採購跟產能共同商定。

至於台積電跟永齡捐贈給政府的疫苗，將循日本日前捐贈台灣124萬劑AZ疫苗前例，以及國際採購合約作法，會在捐贈契約中，給製造商免責，政府也會承擔進口之後，後續的疫苗處理工作。羅秉成強調，另外政府自己也不會放棄採購，未來會在德國政府協助下，持續跟BNT及其代理商由政府採購。

羅秉成解釋，之前郭台銘要捐BNT的問題是緊急授權許可（EUA），這個已經由食藥署在有附帶條件之下通過，只要提供原廠出貨證明就可以進口；但從6月1日，鴻海跟永齡委託台康申請，就是申請EUA許可，直到昨天為止，都沒有收到台康或是永齡，說要申請政府授權給他做代表去洽商疫苗，所以今天才比較明確知道郭台銘在洽購疫苗上少了一個政府的角色，因此在特別緊急狀況上，做這樣的安排。

羅秉成也強調，郭台銘可能有點誤解，對於民間團體想要買疫苗來捐贈，政府一直都是站在積極推動、幫忙的態度，現在情況緊急，民間要捐疫苗政府感謝都來不及，「何來阻撓之說」。

羅秉成指出，台積電約是在6月10日送件，提出購買的數量是500萬劑BNT原廠製造的疫苗。台積電的規劃是由政府與台積電先簽訂相關的意向書，再往下執行，並預定若完成購買500萬劑疫苗，將直接送到台灣。至於有媒體詢問，是不是政府鼓勵台積電捐疫苗？羅秉成表示，不是政府去找、鼓勵台積電來捐疫苗，企業都是自動自發，包括鴻海永齡也是自動自發，政府都很感謝。

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核稿編輯：翁世航