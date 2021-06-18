斯里蘭卡史上最大海洋浩劫：貨輪起火導致化學製品落海燃燒，數以噸計的塑膠顆粒沖上海岸

編譯：吳宗宜

火燒船引來斯里蘭卡史上最嚴重的海洋汙染

5月15日，新加坡籍的化學貨輪珍珠號（MV X-Press），從印度古吉拉特邦前往斯里蘭卡可倫坡（Colombo）的途中，在斯里蘭卡內貢博海岸（Negombo）10公里處因不明原因起火，船上1500個貨櫃落海，這些貨櫃裝有卡達等國運出來的25噸硝酸、氫氧化鈉、潤滑劑和其他化學製品，傾倒後在海上混合並燃燒殆盡，火勢一直持續到5月31日才成功撲滅。

數以噸計的塑膠顆粒（用來製作塑膠加工品的「聚乙烯顆粒」）則被沖至著名的旅遊勝地內貢博海岸上，當局也發布禁漁令。因為塑膠顆粒嚴重破壞當地海洋生態，斯里蘭卡稱這是該國史上最嚴重的海洋災難。

斯里蘭卡警方將對該船的25名船員進行偵訊，警方發言人羅哈納（Ajith Rohana）告訴《法新社》：「船長和船員目前正進行隔離檢疫，但衛生局告訴我們可以提訊；另外我們已將船隻的碎片殘骸和受污染的海水樣本送驗。」

斯國警方認為火災的起因，是5月11日船上裝載的硝酸貨櫃不明外洩所引起的，而船員很可能早已知道此事卻沒有通報。

擁有這艘船的新加坡公司「X-Press Shipping」，證實船員確實知道有化學物質洩漏，但表示在大火發生前，卡達或印度都拒絕允許他們入境。

斯里蘭卡海事環境保護局（Marine Environment Protection Authority）局長拉罕達伯拉（Dharshani Lahandapura）表示，如果當初船員們在進入斯里蘭卡水域之前卸下漏液的箱子，或是掉頭回港，便能避免今天的情況。火災發生時，這艘船載有278噸船用燃油和50噸船用柴油，現在這些油汙隨著季風的吹拂已經飄到了內貢博海岸，而且現在珍珠號的部分船身還漂流在海上，如果油箱破裂，船油可能會流出。

拉罕達伯拉說，「考量目前強烈的季風和波濤洶湧的海面，我們不可能在船舶周圍放置圍欄來控制油洩漏，我們只能清理海灘，而清理工作需要幾週甚至幾個月的時間才會結束。」

火勢被控制住後，該船留下了長達40公里長的漏油，數十億計的塑膠粒也被沖上海灘。

拉罕達伯拉說他的團隊在前一日幾乎已把海灘淨空，但隔日就迅速又被塑膠粒所覆蓋。「這就像COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情看不到盡頭。我們清除了所有塑膠粒，結果一夜之間更多的塑膠粒被海浪沖上岸。」

一名領導淨灘的官員說，許多塑料和燒焦的碎片有60公分長，內貢博海岸從未發生如此慘烈的情況。2004年12月的南亞大海嘯摧毀了該島的大部分海岸線，估計造成3萬1000人死亡，但也僅有部分沿海基礎設施損壞，這次意外帶來的損失可能更勝海嘯。

斯里蘭卡海洋保護局表示，這艘船隻燃燒的塑膠垃圾，可能是斯里蘭卡歷史上最嚴重的海灘與海洋污染，造成多年的生態破壞。環保主義者培拉（Ajantha Perera）博士告訴《BBC》，沉船是最糟糕的情況，會讓所有的危險化學物品、硝酸和船上的油沉到海底，摧毀整個海底生態。

當局已宣布禁止漁民進入內貢博方圓80公里的海域，該區域目前都覆滿了聚乙烯顆粒。區域漁業聯盟負責人警告，該事件可能對漁業造成致命打擊。「我們不能出海，這意味著我們無法謀生。」

該地區的羅馬天主教神父阿斯卡洛（Sujeewa Athukorale）告訴《法新社》，他教區大多數的民眾都是漁民，他們很有可能陷入貧困，並希望政府補助這些受牽連的災民：「他們迫切的需要被允許重返大海，僅在我的教區就有4500個依賴漁業維生的家庭。」由於海洋大幅被汙染，人們對海鮮的需求可能會減少，進一步衝擊漁民的生計。

對此，斯里蘭卡漁業部長維熱色克拉（Kanchana Wijesekera）表示，政府將賠償漁民的預期損失，並向新加坡公司求償1700萬美元。

斯里蘭卡海灘遍布塑膠顆粒｜Photo Credit: AP / 達志影像

汙染禍害延年

海灘上的油汙不是最致命的，眼下最嚴重的問題是數十億的塑膠粒被沖進海洋，以及斯里蘭卡西部其他城鎮的海岸；還有數百噸目前仍密封在將沉沒的船體中的船用燃油，也可能洩漏。

環保主義者古納瓦納德納（Jagath Gunawarnadena）教授告訴《BBC》，這些塑膠粒的危險在於它們漂浮各處，並終將在海中分解，這意味著將會釋放出大量對海洋生物有害的塑膠微粒，而人們也將藉由吃魚攝取進體內。

當地社區也面臨毀滅性的後果，漁民一夜之間失去了生計，並可能在未來幾年都不會回復。30歲的漁民費南多（Lakshan Fernando）告訴《法新社》，人們擔心塑料垃圾會破壞紅樹林、淺水中的珊瑚等魚群的棲息地。「沒有人能明確預測這些污染帶來的影響會持續多久，這可能需要幾年或幾十年的時間，但與此同時，我們的生計怎麼辦？」

漁民羅德里戈（Denish Rodrigo）也告訴《BBC》，「我們是全職的漁民，我們每天都出海，我們只有出海才能賺點錢，否則我們全家都會餓死。」

雖然政府期待新加坡船東提供賠償和保險金，但當地人對此不太樂觀，漁民協會告訴《BBC》，他們迫切需要幫助，該協會會長、漁民法南多（Densil Fernando）表示，「不僅是我們，其他漁業相關的行業也深受影響，他們提供我們漁網、發動機、船隻、石油，還有船夫及其他數以千計的其他相關工作都和漁業息息相關。」

斯里蘭卡環保運動家、可倫坡環境正義中心的創始人威納奇（Hemantha Withanage）表示，「那艘船上有大約46種不同的化學物質，但迄今為止影響最明顯的是成噸的塑膠顆粒。」

自5月下旬以來，數不清被沖上海岸的魚，腹部都明顯腫脹，因為有無數塑膠粒卡在鰓和體內。

一般來說塑膠可能需要500到1000年的時間才能分解，並且很可能被洋流帶到斯里蘭卡各地的海岸，甚至是距離沉船數百公里的海洋。

而雖然塑膠粒影響深遠，但它還不是最危險的。澳洲海洋與大氣研究中心（CSIRO）的哈德媞絲（Britta Denise Hardesty）告訴《BBC》，「如果這些塑膠粒殘留在魚的身體內，它們通常在魚的消化道中，而我們通常不會吃整條魚（除非是鳳尾魚或沙丁魚）。塑膠汙染通常會引起轟動，但至今沒有強而有力的證據表明，人類食用吃過塑膠的魚會有負面影響。」

因此，影響斯里蘭卡最持久、甚至可能長達數十年的是化學污染。威納奇表示，船上危險的化學物質包括硝酸、二氧化鈉、銅和鉛，這些物質一旦進入水中，就會進入海洋生物的體內，小魚可能會因中毒而迅速死亡，但大魚則不會，而當小魚被大魚吃掉後，毒素就會慢慢在它們體內累積。

「因此，如果幾年後你捕獲了一條鮪魚，它仍然是受到污染的，魚群體內毒素將是一個嚴重的問題。」這意味著來自該地區的魚對人類來說將是相當危險的，不僅是現在，未來幾年皆是。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範