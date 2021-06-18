金宇彬出席積家 首爾「THE SOUND MAKER」展覽 呈現豐富傳承的鳴響腕錶及瑞士藝術家 ZIMOUN 的特別委託作品

積家「The Sound Maker」展覽於 6 月 15 日（星期二）在首爾東大門設計廣場揭幕，品牌摯友金宇彬先生亦到場出席開幕典禮。

「The Sound Maker」展覽引領觀眾沉浸於積家的創意與文化世界中，探索大工坊在鳴響腕錶領域的深 厚歷史傳統，同時頌揚其起源地瑞士汝山谷（Vallée de Joux）的自然之聲。

Photo Credit：積家 The Sound Maker

是次展覽精選了積家最早期和歷史悠久的鳴響傑作，以及數十份珍貴文件和歷史檔案資料——當中許多 資料更是首次公開展出。展覽旅程從一件獨特的歷史遺產展開：由品牌創始人安東尼．勒考特 （Antoine LeCoultre）和其父親所製作的音樂盒，標誌著積家大工坊鳴響時計之旅掀開序幕。訪客在參 觀展覽時，可以欣賞到從懷錶到三問報時腕錶和 Memovox 響鬧腕錶的技術和藝術表現的演變，以及來 自 Atelier des Métiers Rares®（珍稀工藝工坊）的特別作品。

在展廳中央，積家委託瑞士當代藝術家 Zimoun 製作的「聲音雕塑」裝置在韓國首次亮相。Zimoun 將大工坊及其四周自然環境的聲音融入此迷人的作品之中，這些自然之聲正是積家的靈感泉源。

Photo Credit：積家 The Sound Maker

Zimoun 採用簡單的原材料並回收重用工業零件，包括製作積家腕錶的小型直流馬達、細金屬絲、MDF 板和金屬圓片。此過程中顛覆了有關雕塑、機芯和聲音的傳統意念，引領觀眾步入別開生面的感官體驗之旅。

新品牌摯友兼著名演員金宇彬出席展覽開幕儀式並與傳媒見面。他在欣賞展品後表示：「參觀展覽時，我以一種全新方式感受和體驗積家的歷史傳承，其精美的時計讓我驚歎不已。」

積家「The Sound Maker」展覽現正接受公眾預約，地點位於首爾的設計和時尚中心——東大門設計廣場。門票可於網站預訂：http://www.thesoundmakerseoul.com。每個展區均設有導賞人員解答有關展覽的疑問，參觀者更可於網上申請完整的導覽服務。展覽將舉行至 7 月 4 日；開放時間為上午 10 時至 晚上 7 時。