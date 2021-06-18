2021/06/18,
生活

金宇彬出席積家 首爾「THE SOUND MAKER」展覽 呈現豐富傳承的鳴響腕錶及瑞士藝術家 ZIMOUN 的特別委託作品

金宇彬出席積家 首爾「THE SOUND MAKER」展覽 呈現豐富傳承的鳴響腕錶及瑞士藝術家 ZIMOUN 的特別委託作品
Photo Credit：積家 The Sound Maker

我們想讓你知道的是

「The Sound Maker」展覽引領觀眾沉浸於積家的創意與文化世界中，探索大工坊在鳴響腕錶領域的深 厚歷史傳統，同時頌揚其起源地瑞士汝山谷（Vallée de Joux）的自然之聲。

積家「The Sound Maker」展覽於 6 月 15 日（星期二）在首爾東大門設計廣場揭幕，品牌摯友金宇彬先生亦到場出席開幕典禮。

「The Sound Maker」展覽引領觀眾沉浸於積家的創意與文化世界中，探索大工坊在鳴響腕錶領域的深 厚歷史傳統，同時頌揚其起源地瑞士汝山谷（Vallée de Joux）的自然之聲。

jaeger-lecoultresoundmakerexhibitioninse
Photo Credit：積家 The Sound Maker

是次展覽精選了積家最早期和歷史悠久的鳴響傑作，以及數十份珍貴文件和歷史檔案資料——當中許多 資料更是首次公開展出。展覽旅程從一件獨特的歷史遺產展開：由品牌創始人安東尼．勒考特 （Antoine LeCoultre）和其父親所製作的音樂盒，標誌著積家大工坊鳴響時計之旅掀開序幕。訪客在參 觀展覽時，可以欣賞到從懷錶到三問報時腕錶和 Memovox 響鬧腕錶的技術和藝術表現的演變，以及來 自 Atelier des Métiers Rares®（珍稀工藝工坊）的特別作品。

在展廳中央，積家委託瑞士當代藝術家 Zimoun 製作的「聲音雕塑」裝置在韓國首次亮相。Zimoun 將大工坊及其四周自然環境的聲音融入此迷人的作品之中，這些自然之聲正是積家的靈感泉源。

jaeger-lecoultresoundmakerexhibitioninse
Photo Credit：積家 The Sound Maker

Zimoun 採用簡單的原材料並回收重用工業零件，包括製作積家腕錶的小型直流馬達、細金屬絲、MDF 板和金屬圓片。此過程中顛覆了有關雕塑、機芯和聲音的傳統意念，引領觀眾步入別開生面的感官體驗之旅。

新品牌摯友兼著名演員金宇彬出席展覽開幕儀式並與傳媒見面。他在欣賞展品後表示：「參觀展覽時，我以一種全新方式感受和體驗積家的歷史傳承，其精美的時計讓我驚歎不已。」

積家「The Sound Maker」展覽現正接受公眾預約，地點位於首爾的設計和時尚中心——東大門設計廣場。門票可於網站預訂：http://www.thesoundmakerseoul.com。每個展區均設有導賞人員解答有關展覽的疑問，參觀者更可於網上申請完整的導覽服務。展覽將舉行至 7 月 4 日；開放時間為上午 10 時至 晚上 7 時。


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。