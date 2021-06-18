立院三讀「紓困4.0」追加2600億，染疫死亡補助喪葬費10萬，成立「3+11」決策調查小組

今（18）日是立法院本會期臨時會最後1天，立法院這近日召開朝野黨團協商，討論紓困4.0特別預算案；昨（17）日歷經約13小時的馬拉松協商處理了542項提案，今早繼續討論昨天保留的約72案，最後仍有27案未獲共識，包括國民黨所提「普發每位國民1萬元紓困現金」、「立即成立『新冠肺炎傷亡國賠專責小組』」等案，最後送交表決，最後預算數為2594億9900萬元，目前紓困預算已達近5200億。

行政院會於6月3日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（2021年1月15日至2022年6月30日）」預算案2600億元，依法最高可追加到8400億。民進黨團6月4日提案，提請立法院於7日至18日召開臨時會處理「紓困4.0」追加預算案。

全案經立法院臨時會財政等6委員會聯席會議於6月10日、11日及15日審議，完成初審並決議交由黨團協商，再請提報院會討論；立法院長游錫堃6月16日、17日及今天召集黨團協商，並於今天院會完成三讀程序。行政院長蘇貞昌傍晚也到立院感謝朝野黨團快速通過紓困預算，政院就可以對受疫情衝擊的個人企業幫助。政院會跟各方滾動檢討紓困內容，具體完整方案會在下周四（24日）政院院會做更精進的措施。

因COVID-19死亡者，1人補助喪葬費10萬

本來國民黨要求賠償確診者1人慰助金加上賠償金280萬，不過行政院日前已表示還要評估；協商期間立委林奕華就提案，有鑑於這次疫情，國人感染人數超過預期，死亡人數也逐日攀升等，許多國人不幸離世，甚至是離世後才確診的狀況，顯示國家醫療資源並沒有機會照顧到相關病患，因此要求衛福部提供因本土新冠肺炎死亡的國人，每人10萬元的喪葬費補貼，以表示國家對亡者及其家人的歉意。

民進黨團原本對此決議持保留態度，不過後來民進黨團總召柯建銘對此提案簽字，並改為共同提案。

1922實聯制簡訊費用刪減5億

行政院5月19日推出「簡訊實聯制」，由民眾手機掃描店家的QRCode後，直接發送簡訊到1922完成實聯制，不需額外填寫資料。國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥15日指出，從上路到目前為止，民眾大概已使用3.5億則，並強調預算編列8億元是「最低維護成本」，電信業者不會向民眾收費。

不過對此立委賴士葆表示，行政院先前還宣布「簡訊實聯制、不收費、不留個資，並感謝五大電信商，不會收取簡訊費用」，NCC編列8億元在疫情防治的簡訊實聯制是「趁火打劫」，會嚴加把關且刪除這類預算，以免債留子孫。最後對於NCC編列新台幣8億元用於辦理疫情防治簡訊實聯制，朝野黨團達成共識刪減5億元。

成立「3+11」決策調查小組

國民黨立委費鴻泰等人提案，要求行政院就「3+11」決策釐清過程，3個月內成立調查小組，提出書面調查報告予立法院。

「3+11」是日前國籍航空機組員的隔離檢疫期，經常往返國門的航空公司機組人員是染疫風險較高的族群，但是一直以來，卻採取較一般人更低度的管制措施，無法做到「入境居家檢疫14天」。因為一旦嚴守一般的檢疫規定，航空公司將很快地沒有人可派，嚴重影響運能，也會讓機組員不是在飛行就是在檢疫，嚴重影響身心健康。

本來機組人員防疫規定是「5天居家檢疫+9天自主健康管理」，後來在4月15日改為「3天居家檢疫+11天自主健康管理」措施，接著華航諾富特飯店爆發群聚感染，各界開始追究責任，認為這波疫情破口就是始於措施的放寬，曾參與協調會的范雲更成為眾矢之的。

關於開放「3+11」政策，陳時中日前表示參與會議的是副指揮官陳宗彥，後來又稱決策負責人是自己，由於在野黨一直要求公開會議紀錄未果，讓指揮中心備受質疑。國民黨團批評，如此離譜的決策過程，到底是陳時中、鄭文燦、范雲、或交通部觀光局，還是諾富特飯店公然說謊，必須在公開透明的調查機制下釐清，相關事證必須對全民公開。

民生住宅夏季電價減免，將研議由台電吸收

國民黨立委江啟臣等人提案，建請行政院暫緩今年夏月電價，全減輕民眾因防疫而帶來的各種生活壓力；國民黨立委蔣萬安等人提案，建請經濟部體恤民眾在家防疫的辛苦，紓困方案能給予民眾水、電費的優惠或減免措施，並取消夏月電價費率，減少民眾的經濟負擔，並將研議結果以書面提出報告。

民進黨立委柯建銘、劉世芳、羅致政等人也提案建請經濟部責成台電公司研議住宅用電6月不實施夏月電價的可行性，並對受疫情影響的服務業、農業動力用電，研議5月至7月電費減免事宜。

經在場立委與官員討論後，在相關提案上加入「研議」等文字下通過。不過經濟部次長陳正祺表示，因這次紓困特別預算沒有編補助電費的經費，捼果要減免，必須要由台電吸收相關費用，因此得花約1個月時間計算，若可行會回溯到6月開始。

普發現金1萬、國產疫苗需過三期等提案未通過

另外還通過的包括台灣民眾黨立委高虹安、民進黨立委莊瑞雄等人分別所提，請內政部及相關部會針對受疫情影響的租屋者提供租屋紓困補助等；民進黨立委劉櫂豪等人所提，請勞動部會同財政部盡速研議，將109年度收入降低的亟需紓困民眾納入「紓困4.0」方案內。

院會也通過民進黨立委郭國文等人所提，要求勞動部針對應屆畢業青年，研擬求職津貼等紓困方案；時代力量立委王婉諭等人所提，要求勞動部研議修正安心即時上工計畫相關規定，適度放寬資格限制，納入未投保勞工保險的實際從事勞動者。

國民黨和時代力量、民眾黨也提出「行政院編列紓困預算，全台人民普發現金1萬」、「國產疫苗須通過三期試驗才能讓國人施打」、「高端EUA審查過程全公開」、「公開疫苗採購價格」、「公開EUA審查標準」等提案，不過協商時沒共識結論，最後在院會表決時未能通過。

Photo Credit:中央社

另外國民黨立委下午審查預算時，也逐一將白色菊花放在立法院議場發言台前，表達對亡者致意之外，也要追究政府錯誤政策的責任，並以白布條「來不及說再見，只因等不到疫苗」作為抗議口號。立委鄭麗文激動痛批，台灣要的就是疫苗，民進黨讓大家打不到疫苗；國民黨團也在紓困4.0案通過後去總統府前抗議。

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核稿編輯：翁世航