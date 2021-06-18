本土新增187例、21例死亡，指揮中心：疫苗接種後死亡人數未較他國高

中央流行疫情指揮中心今（18）日下午召開記者會，公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土新增187例、1例境外移入。確診個案中新增21例死亡。

指揮中心也宣布，第二批莫德納（Moderna）疫苗24萬劑預計於今日下午3時50分抵達桃園機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。有關近日高齡長者接種疫苗後傳出死亡個案的數量比較多，陳時中也在記者會上與南韓75歲以上施打疫苗後死亡的情形相比較，表示台灣目前的死亡情形並沒有特別嚴重。

本土新增187例、21例死亡，成立「重症個案臨床處置專家諮詢小組」

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增188例COVID-19確定病例，分別為187例本土個案及1例境外移入；確診個案中新增21例死亡。

指揮中心表示，今日新增之187例本土病例，為83例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月29日至6月17日。個案分佈以新北市76例最多，其次為台北市71例，苗栗縣26例，桃園市6例，基隆市4例，台中市2例，花蓮縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增21例死亡個案，為男性12位、女性9位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月6日至6月13日，確診日介於5月19日至6月15日，死亡日介於6月10日至6月16日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月16日累計公布1萬2210位確診個案中，已有6,873人解除隔離，解隔離人數達確診人數56.3%。

指揮官陳時中表示，近幾日死亡個案比較多，主要還是與前一段時間病例數較多有關。陳時中表示，解隔離的個案也持續增加，也是與前陣子的確診數比較多，這段時間也漸漸解隔離。

指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案（案13801），為印度籍30多歲男性船員，3月5日自印度來台工作，4月3日登船出海工作，期間並無症狀，6月16日返回我國港口，因出境需要，於同日採檢，並於今日確診；個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

因應近期本土確診病例疫情嚴峻，為利醫療院所照護重症個案、降低死亡，指揮中心也宣布將成立「COVID-19重症個案臨床處置專家諮詢小組」，由台大醫院新竹台大分院余忠仁院長擔任召集人，邀集全國22位重症個案臨床處置專家擔任諮詢委員，建立COVID-19重症個案處置諮詢平台，並自6月21日（星期一）起，定期於星期一至星期五，每日晚間6時至8時，召開COVID-19線上重症病例諮詢會議，每日由3至5位諮詢委員，提供各醫療院所臨床重症個案處置意見，預定每次會議時間約為2小時。

指揮中心表示，前已函請地方政府衛生局與相關學會轉知所屬醫療院所及會員，若醫療院所於診治COVID-19個案，有相關重症個案臨床處置諮詢需求，請於會議當日中午12時前，以電子郵件提交討論病例簡報、報告人姓名與聯繫資料至指揮中心醫療應變組公務信箱，以利會議討論。

指揮中心說明，為降低重症個案死亡率，將「經鼻高流量濕化氧氣治療（Humidified high flow nasal cannula oxygen therapy, HFNCOT）」及「俯臥通氣治療（Prone positioning ventilation therapy）」，納入COVID-19確診個案公費給付項目，並回溯自5月1日起適用。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，先前提及運用複合單株抗體藥物治療尚未進到重症的病人，此款藥物目前已進到國內。張上淳表示，除了先前指引提及的年齡大於65歲，或是年齡大於55歲但有潛伏疾病者，在還沒有使用氧氣治療前都適合使用。

張上淳表示，複合單株抗體藥物很快就會到各醫院，醫院若有個案符合需要也可向疾管署申請，以利病人使用。

第二批莫德納疫苗近下午4時抵台

指揮中心也宣布，第二批莫德納疫苗24萬劑，已於歐洲時間6月17日下午6時自盧森堡啟運，預定今日下午3時50分抵達桃園國際機場。本批疫苗為供應商承諾供應之一部分，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

有關近日高齡長者接種疫苗後傳出死亡個案的數量比較多，陳時中也在記者會上提供阿斯特捷利康（AstraZeneca）和輝瑞／BNT疫苗在各國接種後的死亡情形。陳時中表示，以每百萬人次的死亡人數來說，台灣目前的情形與其他國家相比大約是在中間。

陳時中也進一步以南韓75歲以上施打疫苗後死亡的情形相比較，南韓目前的比率為每萬人次1.42、台灣則為每萬人次0.87。

發言人莊人祥表示，昨日通報25例接種疫苗後的死亡個案，當中85歲以上有14位、75-84歲有6位、65歲以上有3位、65歲以下有2位。莊人祥表示，25位當中有5位居住在長照機構、4位有洗腎的病史。

莊人祥表示25位當中22位有慢性病史，3位正在調查中。目前已解剖了5位，其中3位的結果已出爐：2位罹患動脈硬化心血管疾病，今日新增的1位則是主動脈瘤破裂。

至於目前有媒體報導雙北兩市殯儀館火化遺體的數量較去年增加，可能與因COVID-19死亡的人數有關。副指揮官陳宗彥對此回應，今（2021）年能統計的遺體數量為1-5月份，雙北在2019年此時期的遺體數量為1萬7800多具、2020年則是1萬8600多具。

陳宗彥表示，今年同時期雙北遺體的數量為1萬9400多具。陳宗彥表示，台灣因為近年高齡化速度偏快的關係，每年死亡人數也都逐步增加。陳宗彥表示，每一具遺體要進到殯儀館都需要死亡證明書，才能進行火化。戶政機關要除戶，也都要檢附死亡證明書才能進行。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範