【遊戲】當電子遊戲與藝術越走越近，那麼它還會是遊戲嗎？《Gris》就遇到了這樣的難題

文：TSUBAME 田敬暘

電子遊戲的藝術價值

電子遊戲究竟有什麼藝術價值呢？我們可以試著從電子遊戲的內在性質與外在性質著手。

在內在性質的層面上，首先我們可以了解到，電子遊戲對於傳統載體有著很高的包容性，換言之，我們可以很輕易地在遊戲中看到我們過去所習慣的藝術形式，包括繪畫、電影、小說等等這些事物與電子遊戲的匹配度是相當高的。也就是說，這些傳統載體具有的藝術價值，電子遊戲也都能再現出來。

此外，電子遊戲的藝術價值也並非止步於再現而已。遊戲開發者與玩家的關係，其實和作曲家與演奏家的關係類似，不同的演奏家透過「演奏」，對同一首曲子有不同的演繹；而不同的玩家透過「互動」，對同一款遊戲也有不同的詮釋方式。

稍微不一樣的差異在於，玩家非但是演奏家，同時也是觀眾。當我們看著歷史畫、小說、電影，體驗的是別人的經驗，但當我們結束一個遊戲時，所有在遊戲中的互動與選擇將會收束成我們自己的經驗。遊戲不會死去，只要有玩家遊玩它，它便能歷久彌新。

而在外在性質的層面上，當今的藝術世界是否承認了電子遊戲的藝術價值？其實是有的。早在2012年，美國現代美術館（MoMA）便宣布收購14款遊戲作為典藏，透過行為、美學、空間、時間這四大維度進行篩選，後續也有許多遊戲被納入典藏。而英國V&A博物館也在2018年9月舉辦「電子遊戲：設計／遊玩／干擾」特展，探索電子遊戲設計的藝術性及文化影響。

可以發現，電子遊戲被藝術世界認為是藝術也僅僅是近幾年的事，畢竟在過去幾十年來，電子遊戲時常與娛樂產業聯想在一塊，甚至還有認為電子遊戲促進暴力行為的刻板印象，使得電子遊戲在成為藝術這條路上走得顛簸。

2020年疫情爆發，許多美術館、博物館更加思考數位化的重要性，也許電子遊戲搭上這股熱潮，成為館方數位化的利器之一。另外，互動藝術領域中，時常將電子遊戲視為創作的媒材之一，為數不少藝術家透過電子遊戲從事互動藝術。

Photo Credit: 《小精靈》

從內在性質與外在性質來探討，我們可以發現，電子遊戲已經漸漸地被視為一種藝術。不過有趣的是，當遊戲與藝術越走越近，那麼它還會是遊戲嗎？事實上，《Gris》就遇到了這樣的難題。

是遊戲？抑或不是遊戲？

在Steam平台上，《Gris》獲得了96%玩家給予的壓倒性好評，然而在知名電子遊戲評分網站IGN上，《Gris》僅僅獲得6.5分（滿分為10分）。為何有那麼大的差異？其實我們從IGN的評論就能略知一二，首先IGN肯定了《Gris》在畫面與音樂兩方面的價值，同時也認同這些事物給予了玩家美好的沉浸式體驗，然而《Gris》給予的「平台解謎」體驗卻是同類遊戲中表現得相當乏味的，甚至可以說《Gris》的平台解謎可有可無。

在大多數的遊戲設計中，遊戲設計師會希望玩家透過學習進入心流，這種心流多半建立在理性的邏輯思考之上，而《Gris》的問題在於它沒有適當地調配感性上的心流與理性上的心流。從Steam平台的負評中，我們發現，玩家在沉浸於畫面與音樂的當下，可能會因為一些設計不好的解謎造成卡關，打斷了在此之前所建立的體驗。這就有點像是當你沉浸在一場音樂會中時，突然有人發下數學習題要你解答一樣，感性與理性發生了衝突。

因為《Gris》在遊戲性上的不足以及關卡設計不良，所以IGN給予了這樣的分數也是不無道理的。倘若我們仔細閱讀Steam上的評論，也可以發現認為《Gris》畫面好、音樂棒，但遊戲性不足的好評玩家也是存在的。

這就是現在許多遊戲設計師面臨到的挑戰，他們必須讓遊戲的玩法與內容更優雅地結合，同時兼具了理性與感性。這是個非常艱困的挑戰，所幸，一個遊戲開發團隊不會只有遊戲設計師，就像Nomada Studios一樣，會有遊戲美術、程式設計師等，他們來自不同的背景，擁有不一樣的思維與專業能力，但他們能透過溝通交流慢慢地將遊戲堆砌起來。遊戲，就是理性與感性的結晶。

仍然值得期待

即便《Gris》無法面面俱到，但Nomada Studios仍然是做了一個很棒的嘗試。一個不曾有過遊戲開發經驗的藝術家，也能跨領域參與遊戲的製作，間接地凸顯了遊戲開發的可能。

隨著近幾年獨立遊戲的發展，有許多知名遊戲公司也逐步嘗試更不一樣的實驗性玩法，比如任天堂的《薩爾達傳說：曠野之息》[1]，其開放世界的玩法以及基於現實物理的高互動性，不僅在IGN獲得滿分評價，更在當年度的遊戲大獎（TGA）獲得了年度最佳遊戲（Game of the Year）。

該作品不只在遊戲設計上帶來了變革，甚至讓我們對於遊戲中的互動機制有了更多的啟發。同時隨著硬體技術的發展，我們看見了許多VR、AR遊戲帶來的藝術新氣象，這些都是值得期待的。而且最重要的，它們必須好玩！

備註

[1]由於篇幅的關係，在此不為「薩爾達傳說：曠野之息」多做介紹，不過筆者在這邊分享一篇文章，希冀讀者能更加了解該遊戲，可以的話，也值得一玩。

參考資料

網路資源

圖書資源

Michael Sellers. Advanced Game Design : A Systems Approach. U.S.A.: Addison-Wesley, 2018.

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航