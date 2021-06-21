【專訪】談中共建黨百年：歐美與中國是「師生關係」，但在政治領域他們不想學習

文：德國之聲中文網

受訪對象：凱瑞・布朗（Kerry Brown，英國歷史學家、政治學家，目前擔任倫敦國王學院中國研究所主任。他曾經是英國外交部負責中國事務的外交官，也曾擔任一家歐盟中國問題研究機構的負責人。他寫了24本關於中國的書籍）

德國之聲：中國共產黨很快將迎來建黨百年、建政72年。您如何看待中共與中國民眾、中國社會的關係？這種關係在過去幾十年裡有變化嗎？

布朗：中國有著9000萬共產黨員，相當於7－8％的中國人口，這個數字不少，是值得重視的。我想這種（中共與民眾的）關係，如今類似於一種主僕關係——在一些領域，黨是主人，民眾是僕人；在另一些領域，則是黨是僕人，民眾是主人。

這是因為黨是需要拿出成績的，要保證好的生活水準、保持發展勢頭。如果做不到，就沒有了一種民眾可以接受的信仰體系。因此，需要一直拿出好的表現，一些人稱之為「績效協議」。在之前很長的時間裡，中共可以僅靠意識形態，當時人們可能是信的，然而我認為現在不是這樣了。現在，人們希望黨能夠拿出成績。

我想，只要中共能夠提供物質上的滿足，人們是滿意的。

德國之聲：您在今（2021）年5月接受《參考消息》採訪時，曾對於中共百年發展歷程給予高度評價。您說，「外界需要認識到中國有許多值得學習的地方」。您認為西方對於中國或者說中共存在誤解或者錯判嗎？

布朗：我認為，對於中共究竟是什麼、做什麼，存在誤解，因為（在西方）人們可能將中共視為一個西方意義的政黨、一個只包含有限政治功能的團體。而中共是一個全能的政黨，在中國一切都是由中共負責，這很獨特，只存在於社會主義國家中，而中國是現存最大的。

中共顯然也存在很多問題，例如，歷史問題、過往過失，但我認為不應該對於中共所取得的積極成就，採取完全排斥的態度。雖然中共有很多問題，但其作為政黨一直延續至今，而中國如今比近代史其他時期更富裕、更加強大，顯然也是與之相關的。……很多批評者不願認可中共所取得的任何成就，這和將一切都歸功於中共一樣極端。

德國之聲：您是否認為，這種誤解導致了過去一段時間裡東西方對抗的增加？

布朗：是的。事實上，資本主義世界——這裡指的是歐洲和美國的自由民主國家，正在與一個非常成功的經濟體打交道，這個經濟體目前正變得越來越強大，這個經濟體是共產黨政府執政。這非常獨特，也並不容易理解。

我認為，歐美許多批評中國的人，是在批評（中共執政）這個情況，而不是批評中國在做什麼。他們批評的是中國政治制度、這個令他們不滿的事實。他們有一個意識形態上的理由而對之不滿，他們也許是正確的，然而這仍然是一個意識形態上的理由，而不是因為中共具體在哪些方面做了什麼事情。

德國之聲：您在接受《參考消息》採訪時還提到，中共的「一個獨特的長期優勢是中共一直是執政黨」。您這裡具體指的是什麼，可以展開講一講嗎？

布朗：我的意思是中共可以管控很多事情，而西方政黨可能做不到這一點，這和中共無需面對選舉的不確定性有關。當然，選舉可以改善政治治理、讓人們適應變化，而也是因為沒有選舉，一些非常重要的事情可能沒有得到處理，沒有做到其在有選舉情況下能做到的最好。

不過，截至目前，其已經設法相對成功地處理了疫情。中國的經濟增長正在增加，看起來將會很好。在取得成功的同時，中共能夠說，你看，這是因為我們在以我們的方式治理。

當然問題是，如果出現一個嚴重問題，如果有一個中共解決不了的大挑戰時，一切會顛倒過來。我的意思是，這是一個高風險的遊戲。當成功時、運轉良好時，一些安好。但是也存在很多問題，很多中共可能會無法控制的問題，而沒有其他選項。最大風險即為這個黨是唯一的選擇。有一天，對其他選項的需求可能會到來，而黨和國家不會允許。

德國之聲：那麼您之前所講的「世界在很多方面可以向中國學習」具體指的是什麼呢？既然不是指一黨專政的模式……

布朗：我指的是，中國在過去40年非常成功地發展了經濟，從印度到非洲、到中東都可以借鑑這種經驗，很多已經在借鑑了，「一帶一路」是一個學習的機會。中國成功地建造了大量的基礎設施、高速列車等等，這些都是重大的成就，也開始發展自己的技術和科學。在所有這些領域，中國實際上正在做世界可以學習的事情。

而且，我認為不應再是歐洲、美國這些國家是「老師」，中國是「學生」。我想在一些領域，中國人可以教給西方很多東西。我認為我們應該承認這一點，這裡的中國並不一定是政府，可能是中國人或中國機構、中國組織。中國不應該一直被視為學生，而絕對已經有能力教很多東西。

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德國之聲：但這種學習顯然不是「單行線」，中國也有很多需要向西方學習，對嗎？

布朗：是的。事實上，中國學習的可能比其教授的更多。從1978年開始，（中國）關注西方和其他發達經濟體……，瞭解其經濟模式，從中學到了很多東西。我認為，其證明了能夠以一種特殊的方式學習。

在政治領域，他們不想學習，但這個應該是後來的事情。在一開始，也許也這樣做了，但感覺找不到答案。然而在經濟模式方面，有明顯跡象顯示，這個國家通過參考其他國家學習了很多東西，比如參考日本、新加坡這樣的以出口為導向的、更發達的經濟體。

布朗：這個題目是由編輯起的，我認為這是為了引人注意……，我當然不同意這樣的描述。我不認為我在為中國政府辯護。中國政府可以為自己辯護。但是，我也不認為，不斷攻擊中國政府是我的工作。我不是政客，而是學者。

正如我之前所說的，中國所做的一些事情是成功的，是值得關注的。中國也存在很多大問題，我在Quartz的採訪中也談到了那些問題，比如香港，比如習近平領導下的中國，對言論自由和學術工作非常非常嚴重的限制。不能否認，這些都是很大的問題。

中國與世界相處的方式並不好，世界與中國相處的方式也不好。我認為，各方都有問題。我不認同中國是敵人的看法。事實上，在氣候變化、全球疫情和可持續增長等很多領域，中國與歐洲、美國等相當地相似，我們應當記住我們擁有共同利益和共同目標的領域，而不是總在糾結那些有分歧的領域。

德國之聲：您也曾經提到中國問題的複雜性以及媒體報導時過於簡單、過於淺層的呈現。這實際上是當今時代的一個普遍問題，並不僅限於中國問題。您認為，應該怎樣解決這個問題呢？

布朗：我認為這方面是可以發生變化的。一個是中國政府應該在溝通方面做得更好。他們可能已意識到了這一點。習近平前兩天發表了一個關於如何能更好地與世界相處的講話。

另一個是歐洲和美國媒體的報導，應該更加細致入微。目前總是兩類故事：要麼是說中國是一個很大的經濟體，我們在經濟上都仰仗中國；要麼是說中國是一個非常可怕的地方，每天都在發生侵犯人權的行為。這兩種描述都不是事實，歐洲人和美國人必須要更多瞭解中國，以更現代的眼光看待中國，而不是如此自滿……。

德國之聲：但是中國媒體同樣也存在過於簡單、過於臉譜化描述的問題，不是嗎？比如官媒的政治宣傳。

布朗：是的，而且最近情況變得更糟了。我認為中國目前屬於一種防衛的狀態，在對外界對其使用的語言作出反應。其中部分原因是，中國往往是被動反應而不是主動決定，類似於「我們知道我們是誰，我們要迴避一些針對我們的負面內容。」可以肯定的是，中國有大量過於簡化的報導和大量的政治宣傳。

不過，人們至少對外部世界有所瞭解，我有時懷疑，在歐美，人們是否（對中國）有最基本的常識。……很多人對中國漠不關心，或者只有一個想法——這可能比漠不關心更糟。我們都需要更瞭解對方，這是肯定的，這永遠沒有止境。而我認為，在某種程度上，中國做得可能仍然比西方略好。

德國之聲：中共即將走過百年，您認為未來將會怎樣發展？雖然我們都沒有水晶球，不過還是希望您能分享一下對未來可能走向的看法。

布朗：中國很可能會迎來一種政治改革。我認為，中國目前的模式只是針對一個非常具體的時間段，也就是中國成為世界最大經濟體這個過程。……一旦中國更加富裕、真正成為世界第一，我認為中國會經歷政治改革，但不是外界預期的那種。這可能是自己發展出來的獨特體制，可能有更強的代表性，但仍然不允許多黨民主。

我的意思的是，在成為一個民主國家之前，中國還有很多其他發展方向。我認為會有政治改革，但不是傳統的那種、外界預期的政治自由化。我認為未來會有很多很多挑戰。

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