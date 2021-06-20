【專訪】早安財經發行人沈雲驄：一趟與如何存錢、賺錢與安心地工作有關的財經閱讀之旅

文：犁客

「早安財經」四個字開宗明義宣告：這是一家以趨勢、經濟、商管及理財相關作品為出版重點的出版社，而多年以來，早安財經的確也將許多重要的商業著作引介到國內市場。 不過，熟悉早安財經出版品的讀者，大多也不難發現：早安財經的選書與其他商管書籍出版社相較，明顯有自己的獨門品味：易讀但立論扎實，焦點準確切合時勢，有些專業書籍讀起來幾乎像是小說那樣流暢，而且，這公司還真的出版過幾本相當經典的文學作品。 出版社的特色，來自經營它的出版人。Readmoo讀墨電子書邀請早安財經發行人、來自馬來西亞的沈雲驄擔任2021年6月店長，以下是我們對他的專訪。

問：您在廣播裡常提及一些來自國外媒體的資訊，請問您慣常閱讀的媒體（不分形式）有哪些？以哪種標準選擇？如果要您在其中選一個推薦給大眾，您會選擇哪一個？為什麼？

答：過去受限於傳播科技，各媒體之間壁壘分明，廣播、報紙、電視、周刊、月刊、其他期刊、書籍，分別提供不同類型的服務。現在，地球是平的，媒體是通的，各媒體之間的隔間被打破。

我相信，國際媒體間的語言隔閡將被科技克服，我們將可以直接以母語閱讀國外媒體。眼前我建議：一，除了台灣主流媒體，多關注台灣以外的中文媒體與作家，例如香港、新馬都有素質很高的文章。二，很多外文媒體如今都有中文版，例如《紐約時報》、《金融時報》、《華爾街日報》、BBC等。無論角度與廣度，都能帶來不同於閱讀台灣媒體的體驗。

問：馬來西亞有許多不同種族，華語閱讀在其中並非大宗。您的閱讀習慣是從小培養的嗎？記得是怎麼開始的嗎？記得您第一次意識到自己喜歡閱讀時，讀的是哪部作品或哪位作者嗎？

答：記得非常清楚。我在閱讀世界「轉大人」的第一本書，是媽媽遞給我的《愛的教育》（夏丏尊譯本）。前幾年暑假整理家中舊書，發現家裡還保留著兩部珍藏版本，分別屬於已經過世的爸爸與媽媽，都是他們學生時代的讀物。

對我而言，閱讀習慣是被環境養成，並不是有意識地走進去的。環境之一，是家庭。這要歸功於我那對愛閱讀的父母，家裡的書架上，總是她們所買的滿滿書。在我家，書的存在就像現代家庭裡的三C螢幕那麼自然。所以就像現代從小對螢幕不陌生不排斥的孩子，當年的我覺得讀書是件再平凡、再普通、再理所當然不過的事情。

環境之二，是同儕。我中學時期交了幾位好友，碰巧（嗯，或許也未必是碰巧的）也來自愛閱讀的家庭。我們混在一起時除了鬼扯，常會玩唐詩宋詞元曲接龍、作家與作品連連看的遊戲，或是拿章回小說與武俠小說裡的橋段胡說八道比手畫腳。別的同學都覺得我們幾人怪得可以。

問：您在中廣工作過，而後成功地經營了「早安財經」這個品牌。當初為什麼選擇媒體行業、原來打算做什麼、後來又為什麼離開呢？開出版社之前，有否考慮過其他行業？為什麼會選擇開出版社呢？

答：我是念新聞系的，很早就決定了要從事財經傳播這一行。網路誕生後，有一度讓我覺得很暈，決定暫時退回岸上。後來漸漸覺得，相較於傳統媒體，或許「書」受網路的衝擊較小（至少在當時是如此），所以就轉進出版業試試看。同樣是財經內容，但嘗試以「書」的形式（而不是我過去從事的「雜誌」），選擇較適合「書」（而不適合網路媒體）的題材。

我兒子也問過我「為什麼要開出版社」、為什麼不找家出版社上班就好？我說，因為不想害別人賠錢XD。這是真的。我當時對於想做的書，有一些模糊想像，卻實在沒有一定會怎樣的把握。萬一搞砸了，害人家老闆賠錢，我也不好意思。所以就想說，那我自己來開一家試試看，失敗了算自己活該，心裡比較沒負擔。

答：忘了誰說過（好像是詹宏志還是老郭還是材俊），當編輯之前，要先當讀者。對我來說，這話很準。早安出版的大都是我自己會讀的書。多年來我一直維持閱讀外文書的習慣，開始從事出版後，當我讀到很喜歡的書，就會去問一下版權， 如果已經賣掉，很棒；如果沒，我就來評估要不要試試看。（※編注：「老郭」指的是共和國發行人郭重興；「材俊」指的是作家、臉譜出版社前總編輯、筆名「唐諾」的謝材俊）

我是雜讀者，出版的書之所以財經類較多，主要是因為力有未逮，出不了太多，只好決定先專注於一兩種類型（原本計畫中的「先」，沒想到一轉眼已經過了二十年）。有時候有些書，實在太愛不釋手，就算與財經沒關係也還是會出。《電影的魔力》就是，太愛Howard Suber這位老先生了。

至於「早安財經」想藉由出版來完什麼事？還滿簡單的，同事們都知道，就是：介紹好內容。順便，也透過我們選的書提醒讀者：金融市場是個大賭場，踏進去要小心。

問：印象中聽您提過使用電子載具（如電腦或平板電腦）閱讀國外電子書或雜誌的經驗，您認為電子書的優點或缺點是什麼呢？有沒有使用國內電子書的經驗呢？

答：以前不習慣，現在一半以上的外文書都在載具上看了。至於中文書只要時間許可，我還是喜歡逛書店。

答：我希望陪大家，走一趟我自己走過、讓我獲利良多的財經閱讀之旅。這趟旅程與如何存錢、賺錢與安心地工作有關。

首先是關於理財這件事。長期薪資停滯，讓很多自覺加薪無望的年輕人，轉而從金融理財世界裡找機會。未來的世界，認識投資市場是必須具備的基本能力。我非常推薦多位老投資家──如巴菲特、約翰伯格、查理蒙格、菲力普費雪等──的作品，別看這些書很多已經出版了好幾十年，文氣也稍嫌老派，但仔細讀你一定會有收穫，就算最終未必能滾出什麼億萬財富大雪球，我相信能助你免於在投資上白忙一場。

其次，是關於賺錢。無論你選擇上班或創業，賺錢的本質都是一樣的，也就是：為世界創造值得掏腰包的產品與服務。從這個起點出發去閱讀，你會越來越強大。彼得杜拉克、鮑柏林罕等許多創業家、管理學者的作品，都非常值得閱讀。這次書單中我選了泰勒柯文的兩本好書《大停滯》與《再見，平庸世代》，還有政大EMBA執行長黃國峯教授的《搞砸無畏》、赫曼西蒙的《隱形冠軍》等作品，希望能幫助你理解經濟停滯與未來經濟的面貌之外，對於創業經營能有不一樣的領悟。

第三類是關於工作與生活。我自己是渾渾噩噩踏入職場的，上班是什麼概念、如何與同事相處、時間如何安排、壓力如何化解，都是邊做邊學。幸好一路上遇到好人超多，才沒有誤入歧途（還是已經在歧途上自己不知道？XD）。如果你覺得自己充滿負能量很不開心，推薦你讀讀行為心理學，讀讀康納曼的新書《雜訊》、原本就暢銷的《快思慢想》，或是麥可．路易士的《橡皮擦計畫》、塞勒的《不當行為》，你會發現大家都有共同的煩惱，然後就⋯⋯被療癒了（咦）。

若要我選一本貫穿整趟旅程、最有代表性的一本書，我想是林茂昌先生所寫的《我的職業是股東》。對於投資理財，這本書提供的是一種「沉悶」，但能讓你存到錢的方法；對於賺錢，本書也能啟發你「從股東角度思考」的習慣；對於工作，作者自己就是很好的典範。

問：早安財經出版過少數小說，《阿特拉斯聳聳肩》是其中的經典作品。未來還有文學類型書籍的出版計劃嗎？

答：《阿特拉斯聳聳肩》是我很早讀過的小說，但從來沒想過出版。這書要歸功柳淑惠的膽識，若加上後來她在共和國出《源泉》，艾茵蘭德的代表作才終於有了繁體中文版。蘭德的自由主義精神對美英兩國影響既深且遠，要探索當代棘手的貧富差距惡化、薪資停滯等經濟難題解決之道，我認為可以從走進艾茵蘭德的小說世界起步。

至於文學類，手癢很久了，但暫時算了，讓更厲害的人來做吧，我欣賞就好。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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核稿編輯：丁肇九