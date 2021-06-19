《囤物族的不丟東西整理術》：能不能守住「餐桌」這道防線，是家裡日後會不會復亂的關鍵

文：古堅純子

死守「什麼都不放的餐桌」

崩壞就從餐桌開始

若用倒轉影片的方式，看一個家怎麼淪落到雜物多得連地板都看不到，會發現一開始，只是一個「隨手放」的動作。

以廚房為例，買米回家時，心想暫時放在地上一下就好。這隨手一放，就放著不動了。接著，米袋旁又多了幾瓶寶特瓶，然後是一箱罐裝啤酒，再加上大顆高麗菜，最後終於形成廚房裡的「雜物堆」。

隨手一放的東西，會吸引人繼續在旁邊隨手放置其他東西，很快就把那裡變成了一堆雜物，再也無法移動。最容易發生「隨手一放」的地方，莫過於餐桌。

沒有什麼地方比餐桌更適合隨手放置東西。放鑰匙或手機似乎都很自然，廣告傳單、便條紙、眼鏡、筆和錢包……一個不小心就會放在餐桌上的物品多不勝數。

此外，由於餐桌也是用餐的地方，不少人會把醬料瓶、牙籤或筷筒一直放在餐桌上不收。有些家庭甚至連茶壺茶杯及熱水瓶都固定放在餐桌上了。

只要隨手放上一樣東西，周圍隨手放上的東西就會像滾雪球似的愈來愈多，直到滾成一個雜物堆。

明明是餐桌，上面卻不知為何出現與用餐無關的筆筒等文具，甚至有人家中一年到頭把醫藥箱和針線盒放在餐桌上。到了這個地步，已經不能說是隨手一放，根本就是雜物堆。

餐桌上的雜物堆，很快會朝椅子上邁進，然後再侵襲地板及沙發。會在家具上放東西的人，一定也會在家具下放東西。這麼一來，雜物堆就像腫瘤一樣蔓延整個家中。

因此，為了不讓整理乾淨的家故態復萌，餐桌上絕對什麼都不能放！

做好死守餐桌，淨空桌面空間的心理準備！

空無一物的餐桌桌面，象徵乾淨整齊的家。

能不能守住這道防線，是日後會不會復亂的關鍵。

不管怎樣就是忍不住在餐桌上放東西的人，只好寫張紙條「餐桌不是收納東西的地方」，把紙條貼在看得到的地方吧。

餐桌不靠邊放

餐桌放置的方式，也可能讓人忍不住想把東西放在上面，因此，餐桌怎麼擺，也是需要注意的重點。

最容易堆積雜物的，是其中一邊靠牆或靠流理台放的餐桌。只要擋住其中一邊，東西就會從那裡開始累積，形成雜物堆。因為有牆壁擋著，不怕東西掉下去，靠邊放的餐桌儼然雜物溫床，雜物堆就從這裡開始擴大。

為了防止這種情形，必須將餐桌搬離牆邊，獨立放置。以中島方式擺放餐桌時，餐桌四周經常有人走來走去，形成流通的空間，較不容易囤放物品。

再者，餐桌以中島形式擺放，不管東西放在桌面的哪個位置，似乎都很容易掉落，也就不敢隨手放置了。如果你家的餐桌還靠著牆壁或流理台放置，建議先搬離現在的位置。光是這樣，隨手放置物品的情況就會減少許多。

Photo Credit: 墨刻出版 空下餐桌周圍的位置！

Before：餐桌靠牆放，忍不住就會往上堆東西。

After：四周方便走動又不容易堆積雜物的餐桌。

把「只放一下」的東西丟進推車

不過，有些人就是無法不把東西放在餐桌上。

尤其是每天必須服藥的高齡者，除了藥品，熱水瓶和茶杯也總是得放在餐桌上，面紙不可或缺，調味料也不可少……有各種情有可原的需求。

但是，要是這些東西隨時放在餐桌上，可想而知旁邊堆積的雜物將愈來愈多。話雖如此，旁邊也無法再空出「一秒歸位」的固定位置放東西了……這種時候，有個萬不得已的解決方法，那就是在餐桌旁放一台小推車。

推車不能太大，小型推車就好。把想放在餐桌上的東西盡量放在這台推車上。簡單來說，就是在餐桌之外，另行準備一個放東西的地方。

想在餐桌上放什麼時，就往推車上放。只要訂下這個原則，餐桌就能隨時維持空無一物的狀態。

還有，最好準備一台有輪子的小推車。假如使用無法移動的邊桌，邊桌本身很快就會像顆不動如山的岩石，演變成家中的雜物堆。

而有輪子可到處推的小推車，方便東西四處移動流通，更棒的是好打掃，不容易積灰塵。

推車上再亂也沒關係，訂下只能在推車上隨手放置東西的規矩後，就放著它不管吧。

面紙盒和垃圾桶不分開

如上所述，「放東西的地方」與餐桌這類「使用東西的地方」必須劃下明確的分界線，這是很重要的原則。

餐桌上什麼都沒有，就表示我們可以在餐桌上吃飯，也可以在餐桌上看書，想做什麼都可以。全白的空間有無限寬廣的可能。然而，一旦在餐桌上放置物品，能做的事就受到侷限了。

不過，或許有人會說，不管怎樣餐桌上都需要放置面紙盒。也有人認為只放面紙盒應該無妨。

可是，只要容許一個例外，接下來就會「藥也可以放這裡」、「還需要熱水瓶」、「還有茶杯」……像這樣不斷放東西放上去。以我的經驗來說，放了面紙盒的下一步就是放調味料，接著是筷筒和筆筒。

連一個例外都不能允許，這才是防止空間復亂的訣竅。

書籍介紹

本文摘錄自《囤物族的不丟東西整理術：別再叫我斷捨離！只要挪動空間就OK！不復亂的收納魔法》，墨刻出版

作者：古堅純子

譯者：邱香凝

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Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九