《死亡與生命手記》：多年來陪伴與死亡焦慮搏鬥的病人，如今輪到我自己了

文：歐文．亞隆（Irvin D. Yalom, MD）、瑪莉蓮．亞隆（Marilyn Yalom PhD）

重溫《凝視太陽》

為了瑪莉蓮的治療，我們和腫瘤科醫師M做了一次重要的會面。化療的副作用太過於嚴重，瑪莉蓮無法承受，M醫師先是表示同意，但實驗結果顯示，劑量太低就沒有效果。因此，她建議另闢蹊徑，採取免疫球蛋白療法，每星期注射一次，直接攻擊癌細胞。對此她提出了重要的數據：注射結果，百分之四十的病人有明顯副作用，包括呼吸困難及出疹子，但多數可以用強效抗組織胺應付。這當中，三分之二的病人熬過了副作用，獲得重大改善。她的話令我十分不安，換句話說，如果瑪莉蓮是在另外那三分之一的病人內，這種療法對她無效，那也就沒有希望了。

瑪莉蓮同意免疫球蛋白療法，但問了一個勇敢的問題，字字清晰，毫不含糊：「如果這條路證明無法令人忍受或無效，您會同意我跟安寧照護醫師討論醫助自殺嗎？」

M醫師聞言一驚，遲疑了幾秒鐘，但還是同意了瑪莉蓮的要求，並向我們推薦安寧照護科主任S醫師。幾天後，我們和S醫師見面，一位沉穩、明快、親切的女醫師，針對瑪莉蓮所用藥物的副作用，一一說明了她的部門所能提供的緩解之道。瑪莉蓮耐心聽完，最後問道：「如果不舒服到了極點，想要結束生命，安寧療護可以扮演什麼角色？」

猶疑了一下，S醫師回答說，只要有兩位醫師簽字同意，他們便會協助她結束生命。聽聞此言，瑪莉蓮看來十分平靜，同意開始做一個月的免疫球蛋白治療。

我整個人呆在當場，心神恍惚，但同時又佩服瑪莉蓮的果決無畏。我們的選項愈來愈少，如今，瑪莉蓮結束自己生命的事，我們居然就這樣敞開來談，彷彿聊家常一樣。看診離去，我茫茫然，腦筋一片空白。

那天，剩下來的時間裡，我寸步不離瑪莉蓮：心裡只有一個念頭，不讓她離開我的視線，跟在她身邊，拉著她的手，生怕她走掉。七十三年前，我愛上她，今年，我們剛歡度了六十五周年結婚紀念。愛慕一個人，如此之深，如此之久，我知道，這絕不尋常。即便到了今日，只要她走進屋裡，我就心神一亮。她的一切，我無不愛慕——她的優雅、美麗、親切、智慧。

儘管知識背景各異，我們都熱愛文學與戲劇。科學領域之外，她學問淵博。任何時候，任何有關人文的問題，我遇到不懂的地方，她幾乎都能於我有所啟迪。我們的關係並非永遠和諧，我們有歧見，有爭執，有自以為是，但我們彼此永遠坦白誠實，永遠，永遠，把我們的關係擺在第一位。

這一輩子，我們幾乎都是一起度過，但如今，她得了多發性骨髓瘤，迫使我思考沒有她的日子。生平第一次，她的死亡不僅真實，而且近在眼前。一個沒有瑪莉蓮的世界，想起來都覺得可怕，心裡不禁掠過隨她同去的念頭。過去幾個星期，我跟幾個親近的醫師朋友談起這事。其中一人說，他也想過，妻子若死去，他就隨之結束自己。一些朋友也想過，如果面對嚴重失智，那還不如一死了之。我們甚至談過方法，諸如大劑量嗎啡、某種抗憂鬱藥物、氦氣，或毒芹會（Hemlock Society）所建議的其他辦法。

在我的小說《斯賓諾莎問題》（The Spinoza Problem）中，寫到赫曼．戈林（Hermann Gorings）在紐倫堡的最後幾日，他吞服一小瓶藏身的氰化物，躲過了絞刑劊子手的毒手。所有納粹高層都分配有氰化物膠囊，許多人（希特勒、戈培爾〔Goebbels〕、希姆勒〔Himmler〕、鮑曼〔Bormann〕）都是以同樣方式結束生命。那已經是七十五年前的事了！現在呢？這樣的氰化物藥劑，要到哪裡才弄得到呢？

但一想到我若是自殺，對孩子們及整個朋友圈所造成的衝擊定然難以想像，我馬上就丟掉了這個念頭。還有就是我的病人。那麼多年來，無論是個人或團體治療，我看過許多失去配偶的男男女女，我總是使出渾身解數，陪著他們走過悲痛欲絕的一年，有時候是兩年。不知有多少回，眼看他們逐漸改善，重拾人生，我感動歡喜。我若因此就結束自己的生命，豈不是辜負了他們的及我們的努力。我幫助他們度過了悲痛，自己面對他們的情況卻選擇逃避。不，我不能這樣。幫助病人乃是我的人生核心，是我不能、也不願意背離的。

自從與那位蘇格蘭病人見面，儘管已經決定立即從治療師的崗位上退下來，但好幾個星期過去，我仍然繼續在做單次諮商，一個星期或許四、五個病人，但不再接受長期的病人。對我來說，這是極大的失落：做了那麼久的治療師，這一來，生活重心頓失，我得為自己的生活找出一條路子來。所幸我仍能寫作，此一和瑪莉蓮合作的計畫就是一劑生命的靈藥，對她如此，對我亦然。為了尋找靈感，我翻出了成堆名之為「寫作筆記」的舊檔案，其中許多構思都是過去數十年草草記下的。

檔案中，故事俯拾皆是，都是來自我與病人所做的治療。一路讀來，對於這種教導後進治療師的上好材料，越讀興致越高。我極度在乎病人的隱私，一向不用病人的真實姓名，所以這些檔案只有我才看得懂。但也因此，越是往下讀，我越是糊塗。這些許久以前治療過的人都是些什麼人呢？看來隱藏病人的身分，我做得實在太成功，連他們的容貌都記不起來了。

此外，由於我一直對自己的記憶力很有信心，因此更糟糕的是，在已出版的書中曾經用過的素材我全都沒刪掉。要是早知道自己到了八十多歲重讀這些檔案時，會是個什麼都不記得的老糊塗，我一定會簡單記下：「此處用於一九××或二○××某書」。少了這樣的記載，一個頭痛的問題來了：哪些病人的故事是已經寫過的？寫在哪本書裡？我簡直快把自己給搞癱了。

毫無疑問，該重讀某些自己寫的書了，那麼多年下來，根本連翻都不曾翻過它們。轉身到專放自己著作的書架，《凝視太陽》（Staring at the Sun）亮黃的書套抓住了我的目光。這書算是比較晚近的作品，大約寫於十五年前，時當七十歲出頭。書的主題是，在病人的生活中，死亡焦慮所佔的分量重於一般人的認知。

如今，自己的人生已經快到盡頭，妻子面對致命疾病，同時在思忖主動結束生命的課題，我不禁想，這書現在對自己會有多少的影響。那麼多年來，面對與死亡焦慮搏鬥的病人，我用盡一切辦法安慰他們。如今，輪到自己了。《凝視太陽》可以幫助我嗎？我可以在自己的作品中找到出路嗎？

書的開頭有一段話吸引了我，是米蘭．昆德拉（Milos Kundera），我最愛的作家說的：「死亡最可怕的不是失去未來，而是失去過去。事實上，遺忘本身便是一種不斷在生命中上演的死亡形式。」

此一說法當前就得到了印證。我越來越注意到，過去許多重要的事情正大塊大塊從我記憶中剝落，這話聽起來何等真切。在這方面，瑪莉蓮憑著她驚人的記性成了我的後盾。但她不在身邊時，記憶的坑洞可就把我弄得跌跌撞撞。我明白，一旦她走了，我大部分的過去也將隨她而去。幾天前，她整理一些要放到史丹佛檔案館去的材料，翻到一份課程大綱，一九七三年我們在史丹佛合開的一門課：「生命與文學中的死亡」。她興致勃勃追憶著這門課，但我卻像個局外人似的，腦海裡完全沒有任何印象，記不得我們講過的課，也記不得任何學生的容貌。

所以說，沒錯，昆德拉一語中的：「遺忘本身便是一種不斷在生命中上演的死亡形式。」

想到自己的過去就此消逝，一陣悲傷湧起。好多人都不在人世了，我是唯一記得他們的人：父親、母親、姊姊，許多玩伴、朋友及許久以前的病人，如今都只存在我神經系統一閃而逝的脈衝中。獨我一人紀念他們。

在我心裡，我見父親有如生時。一個星期天上午，一如往常，我們在家裡的紅色皮桌上玩棋。他是個美男子，一頭烏黑長髮，不分邊往後梳。我學他的髮式，直到進初中，母親及姊姊都反對才停止。記憶中，下棋多數都是我贏，但即使到了今天，還不知道是不是父親故意讓我。想著想著，父親慈祥的面容浮現，不一會兒，漸漸消退隱沒。想到自己一旦死去，他也將永遠消失，不禁悲從中來。世上不再有人記得他的容貌。世事無常，念頭升起，令我顫慄。

記得有一次，跟羅洛．梅（Rollo May），我的治療師，談起和父親下棋的往事。羅洛．梅說，他希望我用同樣方式紀念他，如他在世一般。他表示，多數的焦慮都是源起於害怕被人遺忘，「虛幻的焦慮會變成實質的焦慮」。換句話說，虛幻的焦慮，其為焦慮，很快就會依附到具體實在的東西上去。

讀者寄來的電郵說道，讀我的書，備受感動，也深受影響，令我心滿意足。但我心卻了然，一切一切——記憶云云，影響云云，都是一時的。一代過去，頂多兩代，我的書不再有人閱讀，我，也不再有人想起。當然啦，作為一堆資料，又有誰會記得我呢？若不懂得這一點，不承認存在之幻滅，便是活在自欺之中。

在《凝視太陽》中，前面有一章探討了「覺察經驗」，亦即一種對人必有一死的覺察。其中寫到狄更斯《小氣財神》中「未來聖誕精靈」拜訪史庫吉（Scrooge）的那一段，我很花了一些筆墨。精靈讓史庫吉提前看到他自己的死亡，並清楚讓他知道，對他的死亡，所有認識他的人其實都漠不關心。活了一輩子，一貫自私、唯我的史庫吉就此覺悟，在人格上起了重大的正面變化。

覺察經驗另一個有名的例子，是托爾斯泰的伊凡．伊里奇（Ivan Ilyich）：臨終前，伊里奇幡然醒悟，自己之所以死得如此一無是處，是因為自己一輩子活得一無是處。一旦想通了，縱使只剩下最後一口氣，重大的改變水到渠成。

書籍介紹

本文摘錄自《死亡與生命手記：關於愛、失落、存在的意義》，心靈工坊出版

作者：歐文．亞隆（Irvin D. Yalom, MD）、瑪莉蓮．亞隆（Marilyn Yalom PhD）

譯者：鄧伯宸

我始終守著她，數到她的最後一口呼吸。還有那最後一吻，

在她冰冷的頰上——那才是真正道別的時刻。

悲傷，是我們為敢愛所付出的代價

當結縭超過六十載的伴侶將離你而去時，你怎麼辦？

歐文．亞隆，存在心理治療大師，以治療死亡焦慮著稱，卻在得知愛妻瑪莉蓮罹患癌症、來日不多的當下，也一時無法承受，萌生隨她而去的念頭。

「我們應該合寫一本書。」瑪莉蓮鄭重其事地對丈夫說：「把我們所面對的困難記錄下來，對其他遇到類似狀況的人來說，或許會有點用處。」

在歐文．亞隆的治療經驗中，人活得越充實，面對死亡就越坦然。但末期病痛日復一日的折磨、丟下伴侶的錐心之痛，不論是要走的人，或留下的人，都難以釋懷。最後瑪莉蓮選擇合法輔助自殺，他更是震驚又害怕，不願放手。

當治療師成了當事人，該如何與絕望相抗？又該如何有意義地活至最後一刻？

本書是亞隆夫妻獻給對方的最後禮物，是大師親身示範喪偶、孤獨和哀悼的心路歷程，更是對芸芸眾生的終極關懷——希望以真摯的記錄和覺察，為受苦的人們帶來一絲撫慰。

本書特色

以夫妻雙人、雙重視角觀點，探討失去親密伴侶的悲傷，以及自身不可避免的死亡，是一部以創新手法探討死亡與悲傷的作品。

存在心理治療大師及哀傷輔導權威卸下面具，以最誠實的聲音，向大眾陳述面臨伴侶死亡的心路歷程，震撼而感人。任何擁有親密伴侶者，以及安寧療護、哀傷輔導、心理治療專業助人者，此書皆為必讀經典。

Photo Credit: 心靈工坊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航