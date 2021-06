《謬誤與真相》：第三世界因為「人口過剩」而導致貧困，真是這樣嗎？

文:湯瑪斯・索威爾(Thomas Sowell)

第7章 第三世界的事實與謬論

法律與秩序

繁榮的時代與地方有個共通點,就是法律與秩序。換句話說,難以建立法律與秩序的時代和地方,很少會繁榮起來。有時地理位置是問題所在。山區往往是法外之地,因為在與世隔絕、人煙稀少的地區提供警力或軍事控制的成本,往往比在低地平原建立及維持治安的成本高上許多。無論哪個政府是因為什麼原因而崩解的(例如羅馬帝國崩潰後的西歐),威權一旦崩解,經濟的停滯、甚至倒退往往隨之而至。據估計,羅馬帝國崩潰一千年後,歐洲的生活水準才恢復至羅馬時代的水準。

美國的黑人聚居區也發生過同樣的情況,只是規模比較小。一九六○年代發生的暴動不僅摧毀了當地的事業,也使許多新的事業不敢進駐當地,長達一個世代以上。即便是成吉思汗或鄂圖曼帝國時期的專制法律,也促進了經濟繁榮;只要執法持正不阿,敕命不朝令夕改,官員不貪贓枉法,對經濟發展就會有所助益。許多第三世界國家明明有不錯的經濟發展前景(例如擁有天然資源或其他有利的地理因素),卻難以富強起來,他們往往執法不力或官場腐敗,政策反復無常。

例如,奈及利亞的石油蘊藏量及航道比多數撒哈拉以南非洲的國家來得好,卻經常被評為全球最腐敗的國家之一。撒哈拉以南非洲的地理破碎化直接阻礙了非洲的經濟發展;廣袤的地區難以建立法律與秩序,也間接阻礙了經濟的發展。一項探索文化對經濟發展之影響的研究指出:

如果你想找個貪求無度、政府無能的社會,去撒哈拉以南的非洲準沒錯⋯⋯

這些國家的「政府」是腐敗的事業,與其說是公僕,不如說是黑手黨。

無論是今日的阿富汗,還是幾世紀以前蘇格蘭高地的部族首領——在地方軍閥專制統治下四分五裂的國家,一樣都深陷貧困之中。法律與秩序所涉及的不單單只是極其重要的人身安全而已,對於需要進行一段時間的經濟活動來說,產權是先決條件。有了產權,從事農業或投資事業的人才能確保他們努力的成果。即使是沒有財產的人,如果他們要就業,產權也攸關他們的自身利益,因為產權的存在才能確保經濟蓬勃發展。或許了解產權最簡單的方法,就是看缺乏產權會發生什麼狀況。

即使在產權尚未正式廢除的國家,依法確認房屋、農場或企業所有權的成本也非常昂貴。這是第三世界國家常見的現象。《經濟學人》估計,在非洲,僅一○%的勞工在合法認可的企業裡工作,或住在有合法產權的房子裡。在埃及,估計有四百七十萬戶的房屋是非法建造的。據估計,秘魯沒有產權的房地產總值,是該國有史以來所有外國直接投資的十幾倍以上。類似的情況在其他第三世界國家普遍存在,經濟資產普遍未獲當地法律的承認。

缺乏法律承認不單只是形式上的。對那些想要脫貧致富的個人或國家而言,得不到法律承認是一種障礙。世界上有許多卓越企業在草創時期非常簡陋陽春,例如,惠普公司(HP)是從租來的車庫起家的;潘尼百貨(J.C. Penney)的創辦人貧寒出身,他的成長環境比當今許多靠著社會福利過活的人還要困苦;NBC電視台的創辦人年少時曾在街頭賣報謀生。這種例子數不勝數。但這些曾經貧困的企業家活在一個可以安心賺錢的社會裡,因為法律制度保障產權,確保有創業才華但沒錢的人可以從有錢的人身上賺錢。

在第三世界,終身靠著街頭販售來維生的小販隨處可見。但在美國,梅西百貨(Macy’s)、布魯明戴爾百貨(Blooming-dale’s)、牛仔褲品牌Levi’s等企業都是由小販創辦的。對於一般企業來說,無論企業規模是大是小,能夠從他人的身上賺取錢財非常重要。如果沒有產權,放款人不會願意把錢貸放給還不起的人,因為法律並未認定他們的住宅或其他資產歸他們所有,所以當借款人違約時,那些資產不能做為抵押品,轉移給放款人。

從小規模壯大起來的企業,很少在事業發展有成之前就靠發行股票及債券起步。在缺乏資金的情況下,企業很難發展出興盛的事業。許多第三世界的小商販和小企業主只能從狹小的親友圈獲得資金,但要發展一家大企業,則需要來自成千上萬名陌生人的資金,打從一開始就經由銀行或其他金融機構貸款間接取得。缺乏產權,就等於切斷了這種資金來源。

問題不單只是第三世界中,一些本來可以成為企業領導者的人,因社會缺乏產權保障而失去機會。更根本、重要的事實在於,如果社會有很多大型企業,就可以為消費者提供更多商品,為勞工提供更多的就業機會,為政府提供更多的稅收,整個社會都能因為這些企業的存在而受益。

正式的法律體系不是法律與秩序的唯一面向。人民的誠信、合作、道德水準不僅會影響社會,也攸關經濟發展。舉例來說:

馬達加斯加的穀物交易商會親自檢查每批糧食,因為他們不信任員工。三分之一的交易商說,他們不雇用更多的員工,因為怕員工監守自盜。這限制了穀物交易公司的規模,也縮限了交易商的盈收。在許多國家,公司往往是家族企業,因為家族成員是唯一可信任的對象。因此,公司的規模受到家族規模的限制。

經濟學家伊斯特利所謂的「信任範圍」,因團體與國家的不同而差別很大。在印度的馬瓦里人(Marwaris)、東南亞的華人,或在紐約開鑽石店的哈西迪派猶太人(Hasidic Jews)等團體中,即使交易涉及鉅款,也可以在沒有書面協議或無法律追索權下進行,所以他們享有社會中其他團體所沒有的競爭優勢,可以用比較低的成本進行交易。同理,不同國家的誠信水準也各不相同。在東京,自行車停在路邊不上鎖也不會遭竊,但是在許多國家,幾乎一定會被偷走。

人口

兩百多年來,無論是第三世界還是其他地方,大家最常用來解釋貧窮的因素之一是「人口過剩」。但這個詞很少以任何有意義的方式來定義,也就是說,這個詞的定義向來跟廢話沒什麼兩樣。如果這個詞指的是人與土地的比例,只要粗略查一下資料,就會發現那是錯的。

阿根廷每平方英里的人口比美國少,但人均實質所得只有美國的一小部分。印度每平方英里的人口是阿根廷的好幾倍,也是美國的好幾倍,但比日本少,可是日本的人均實質所得遠高於印度。撒哈拉以南的非洲很窮,但人口密度只有日本的一小部分。你也可以找到一些人口密度比富國還高貧國,但人口密度與實質所得之間並沒有一致的關係。同樣地,要是你觀察長期的資料,也會發現沒有證據可以佐證「人口過剩」導致貧困。誠如二十世紀一位頂尖的發展經濟學家所言:

在一八九○年代與一九三○年代之間,馬來西亞從一個只有小村莊與小漁村的人口稀少地區,變成有大城市的國家。農業、礦業與商業都很發達。人口也從一百五十萬增至近六百萬;馬來人從約一百萬增至約兩百五十萬。人口增加了,物質水準也提高了,人民的壽命也比一八九○年代人口稀少時還長。一九五○年代以來,本來就地狹人稠的香港與新加坡人口迅速增加,實質所得與薪酬也跟著大幅成長。十八世紀中葉以來,西方世界的人口翻了四倍多;據估計,人均實質所得成長了五倍或更多。

儘管主張「人口過剩」理論的人認為,人口成長可能造成更多的貧困,但幾乎沒有人能舉例說明哪個國家的人口縮減一半時,生活水準變得更高。從馬爾薩斯(注:Thomas Robert Malthus,英國人口學家,他一七八九年發表的著作《人口論》〔An Essay on the Principle of Population〕是社會、政治、經濟學的經典之作,至今仍有爭論,但影響深遠)的時代至今,那些主張「人口過剩」理論的人就在想盡辦法挽救「人口過剩」理論了。

有些人說,重點不在土地,而是可耕地。然而,把衡量標準改成可耕地只會導致情況變得更加複雜,並不會改變結果。此外,把衡量標準從土地改為天然資源,結果也大同小異。誠如前述,烏拉圭與委內瑞拉人均天然資源的價值是瑞士或日本的好幾倍,但瑞士或日本的人均實質所得是烏拉圭或委內瑞拉的好幾倍。有些人認為,不該比較人口與原始的天然資源,而是要比較人口與已開發的資源,才能判斷是否人口過剩。

然而,已開發資源只是財富的另一種說法。所以,說「更多人口相對於已開發資源」其實指的是「人均財富減少」——不過是一種換句話說的廢話罷了。這種廢話的危險在於,因為這種定義無可辯駁,它的無可辯駁性也讓它影射的事情有了虛假的可信度。

如第2章所述,在人口稀少的地區,人均供水、供電、排汙線、電話線、醫院以及提供許多昂貴東西的成本都比較高。撒哈拉以南非洲每平方英里人口稀少,是阻礙經濟發展的諸多障礙之時,生活水準變得更高。從馬爾薩斯(注:Thomas Robert Malthus,英國人口學家,他一七八九年發表的著作《人口論》〔An Essay on the Principle of Population〕是社會、政治、經濟學的經典之作,至今仍有爭論,但影響深遠)的時代至今,那些主張「人口過剩」理論的人就在想盡辦法挽救「人口過剩」理論了。

有些人說,重點不在土地,而是可耕地。然而,把衡量標準改成可耕地只會導致情況變得更加複雜,並不會改變結果。此外,把衡量標準從土地改為天然資源,結果也大同小異。誠如前述,烏拉圭與委內瑞拉人均天然資源的價值是瑞士或日本的好幾倍,但瑞士或日本的人均實質所得是烏拉圭或委內瑞拉的好幾倍。有些人認為,不該比較人口與原始的天然資源,而是要比較人口與已開發的資源,才能判斷是否人口過剩。

然而,已開發資源只是財富的另一種說法。所以,說「更多人口相對於已開發資源」其實指的是「人均財富減少」——不過是一種換句話說的廢話罷了。這種廢話的危險在於,因為這種定義無可辯駁,它的無可辯駁性也讓它影射的事情有了虛假的可信度。

如第2章所述,在人口稀少的地區,人均供水、供電、排汙線、電話線、醫院以及提供許多昂貴東西的成本都比較高。撒哈拉以南非洲每平方英里人口稀少,是阻礙經濟發展的諸多障礙之一。無論以「人口過剩」理論來解釋貧窮有多少缺陷,幾個世紀以來,這種說法一直在政壇上暢行無阻。許多第三世界國家的政府已經實施節育政策,其中以中國的一胎化政策最為嚴格。人民只要生育超過政府規定的數量(通常每對夫妻只能生育一個孩子),就會遭到嚴厲的懲罰。

文化

雖然產權、地理等外部因素可能會影響國家的經濟發展,但文化價值觀等內部因素往往對國家的經濟發展也有同樣的重要性,甚至更為重要。我們常看到,一些文化不同的外來分子進入某個社會,他們一開始的經濟狀況不如當地居民,但久而久之慢慢超越了在地人,儘管所有人生活的外部條件都相同。移民到阿根廷的義大利人、移民到西非的黎巴嫩人、移民到斐濟的印度人、移民到美國的猶太人、移民到俄國的德國人,以及移民到東南亞一些國家的華人都是這種現象的實例。這些移民中,很多人(即使不是大多數)剛到移民國家時經濟都很拮据,而且通常沒受過良好的教育,甚至根本未受教育。他們唯一擁有的是異於在地人的文化。

來自不同文化的移民,有時甚至可以開創出一整個行業或產業。例如,儘管阿根廷以前進口過小麥,但在德國移民定居阿根廷後,阿根廷成了全世界最大的小麥出口國之一。阿根廷的土地以及栽種小麥的能力並未改變,改變的是生活在那片土地上的人群。有時新產業不是移民創造的,而是由那些來自其他國家的旅居者導入的。例如,英國人曾在世界各處修建鐵路,從印度到非洲,再到澳洲與阿根廷。

近幾個世紀以來,世界各地的移民促使不同種族與文化的人在遠離祖先的起源地互動。他們往往會在移民的國家複製家鄉的模式。例如,採礦是威爾斯經濟發展史的一大部分,也是威爾斯人移民到美國與澳洲的歷史的一大部分。在中世紀的西班牙,猶太人在服飾生產業居主導地位。當他們移民至鄂圖曼帝國、美國與南美洲後,也在那些地方的服飾業中舉足輕重。

天然資源豐富的地區,即使達到了繁榮盛景,要是該區的制度與文化環境無法維持一套可靠的法律與秩序架構,榮景也難以持續。阿根廷就是個典型的例子,一些拉丁美洲國家也出現過類似的情況。

阿根廷曾是「全球天然資源最豐富的國家之一」,擁有「全球最肥沃的土壤」和「豐富的石油與天然氣蘊藏量」。在二十世紀初,它曾是全球最富有的十個國家之一。然而,它的現代化發展大多不是內部產生的,而是外國人來建設的(主要是英國)。民族主義與政治意識形態的興起,尤其在充滿群眾魅力的獨裁者胡安.裴隆(Juan Perón)的領導下,阿根廷的外國投資占總投資的比例從一九一三年的四八%,降至一九五○年代的五%。

阿根廷的國內政治與經濟政策非但沒有促進經濟發展,反而導致經濟惡化,使阿根廷脫離富國之列。誠如一項研究所示:「二十世紀初,那些經濟狀況與阿根廷同屬一類的國家,人均國民生產毛額已經達到阿根廷的四至五倍,而且這些國家幾乎都是民主國家。」二十世紀末,阿根廷的經濟與貨幣體系崩解了,導致以物易物在全國普遍盛行。二十一世紀初,阿根廷的經濟稍有回升,但人均國內生產毛額僅有美國的十分之一。

由於達到西歐、北美、日本等國榮景的國家在全球仍算少數,因此該解釋的應是如何將有利於經濟發展的多種因素結合起來、一起發揮效用,而不是為何多數國家無法創造榮景。事實上,許多富裕的國家花了好幾百年的時間,才把所有的因素結合在一起,可見這種成就很罕見。

像美國、加拿大、澳洲那種把歐洲文化移植到海外的社會,是帶著有利經濟發展的舊文化到新的土地上展開生活,他們不必花好幾百年培養自己的文化。中國與鄂圖曼帝國早期在經濟與其他領域是領先的佼佼者,後來卻失去了領導地位,遠遠落後新興的領導者。這也顯示經濟發展需要結合各種有利的條件——要是有利條件組合中的關鍵要素消失了,經濟繁榮也會隨之而逝。

很多人拒絕承認個人、群體或國家之間的差異是由內部原因所致。這種拒絕的態度不僅普遍、頑強,也錯誤百出。例如,一位學者指出,猶太人之所以主導服飾業,是因為他們抵達美國時,適逢美國服飾業即將起飛之際。這種說法完全忽視了一種可能性:正是因為猶太人的到來,才促成了美國服飾業的興起。他們移民至其他國家時也是如此。

這種否定「內部因素」的說法非常普遍,很多人常把內部因素貶抑為「刻板印象」。如果是討論個人或國家陷入貧困的原因,他們就說貶抑內部因素是在「檢討被害人」。他們的觀點非常強烈,甚至毫不猶豫屏棄第一手觀察的結果,只支持志同道合者所提出的一般假設,即使他們根本沒見過、也沒研究過那些群體。這種態度不僅影響了大家如何看待過去,也影響了未來的政策主張,尤其是外援第三世界國家的計劃。由於二戰後馬歇爾計劃(Marshall Plan)所展開的外援在西歐非常成功,許多人因此認為那種方式在第三世界理應會有類似的效益。

大量的外援未能在多數的第三世界國家創造出經濟發展,但是對那些拒絕重新檢討外援假設的人而言,這並未減損外援在他們心目中的地位。然而,考慮到不同的文化時,那些外援失敗並沒有什麼神祕之處。戰後的西歐滿目瘡痍,但戰爭並未摧毀過去使歐洲工業化、並把世界帶入工業時代的知識與文化。外援拯救了饑餓的西歐人民,幫助他們重建實體環境,但關鍵的知識與文化早就已經存在了。在第三世界的大部分地區,實體環境完好無損,但同樣的知識與文化基礎仍有待建立。

相關書摘 ►《謬誤與真相》:黑人平均收入低於白人的真正主因,真是因為種族歧視嗎?

書籍介紹

本文摘錄自《謬誤與真相:保守派經濟學家如何戳破執政者的美好謊言》,八旗文化出版

作者:湯瑪斯・索威爾(Thomas Sowell)

譯者:洪慧芳

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用)

,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用) 透過以上連結購書,《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

經濟學版《真確》,直指5種謬誤思維

——經濟政策出問題,都是我們自找的!——

看似美好的經濟政策,反而引發災難後果,

本書點明5種經濟上的謬誤與真相,從住房到國際貿易都深受影響;

認清政策利多背後的真相,不再被政客牽著鼻子走!

政府祭出打房政策,反而無助於壓低房價?

社會各階層收入不平等的根源是什麼?

非營利性機構應該追求經濟利潤嗎?

即使在一個絕對平等的經濟環境中,男女間就不存在經濟差異了嗎?

種族間有多少經濟差別可用歧視來解釋?

將窮國的貧困歸罪於富國的經濟「掠奪」正確嗎?

針對以上經濟政策的問題,知名保守派經濟學家索威爾用生動的筆觸逐一進行分析,以過人的勇氣揭露其中存在已久的謬誤,企圖站在一個脫離偏見、成見的角度,公平還原被掩蓋的經濟真相,營造一個認識經濟問題的正確思路!

這些謬誤包括媒體與政客廣泛傳播的許多信念,例如關於城市問題、收入差距、男女經濟差異的謬誤,以及關於學術界、種族、第三世界國家的經濟謬誤。本書提到,謬誤並不僅僅是一些狂熱的觀念,事實上,謬誤的「頭頭是道」為自己贏得深遠的影響力。因此,仔細考察並辨識謬誤的缺陷是必要的素養。

作者索威爾以生動的方式,透過講述日常案例,與讀者共同辨識經濟的真相與荒謬,在不需要先具備任何經濟學的知識下,也能輕鬆理解。是一本專為那些希望理解經濟問題,卻又不希望陷入經濟學的術語、圖表或政治辭藻的讀者「量身定做」的經濟學通俗讀物。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:丁肇九