美方加碼捐250萬劑疫苗，學者：限縮北京操作兩岸關係的空間

美國在台協會（AIT）昨（19）日晚間透過臉書發文證實，美方要捐助台灣250萬劑莫德納疫苗將在今天由華航貨機載運抵台，19日上午已從田納西州的曼菲斯機場起飛。數量包含了6月6日美國參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。並稱台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子。

學者及相關人士分析，美方持續關注台灣狀況，發現台灣在全球市場獲取疫苗時，遭到了不公平挑戰，而且有特定境外勢力在政治操作的痕跡、扭曲社會氛圍；而台灣在疫情升溫時陷入短缺疫苗危機，也導致政府受到不少責難，除了疫苗以外都無法解套，因此決定加碼捐贈，解決政府的燃眉之急，並減緩民眾對政府的抨擊力道。另外數量雖有限，但仍可限縮北京在台灣疫苗短缺之際、操作兩岸關係的空間，並避免台灣半導體產業受疫情影響。

加上預計今天運抵的250萬劑，台灣COVID-19疫苗累計到貨量將達到485萬劑，其中398萬劑是在6月送達。

美方捐疫苗背後，考慮中台關係

（中央社）美國政府一名高層官員告訴《路透社》，美國今天將運送250萬劑疫苗給台灣，為原先承諾捐贈數量75萬劑的3倍多。他指出，這項捐贈沒有附加條件，並說美國認為，中國基於政治目的企圖阻撓台灣採購疫苗，應受譴責。

這名美國官員表示，台灣華航班機昨天早上將載運美方捐贈的這250萬劑莫德納疫苗自田納西州曼菲斯市起飛，並在今天傍晚抵達台北。這名官員透露，這批疫苗能迅速交運，是因為美台雙方專家解決了監管方面的問題。

這名官員表示：

「我們配送和交運這些疫苗並非基於政治或經濟考量，純粹只是為了要拯救生命。」「我們捐贈疫苗並沒有附加條件」，並說台灣在「全球市場獲取疫苗時，遭到了不公平挑戰」。「我們認為，中國基於政治目的企圖阻撓（台灣）採購疫苗，應受譴責。」

美國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）17 日曾指出，中國一直「十分積極地利用疫苗捐贈作為手段，來誘使更多台灣邦交國改變承認對象」。

國際關係學者分析，美國贈台疫苗並無附帶條件，數量雖有限，但仍可限縮北京在台灣疫苗短缺之際、操作兩岸關係的空間，並避免台灣半導體產業受疫情影響。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正晚間接受《中央社》訪問時指出，美國援助台灣疫苗的時機具特殊意義，一是台灣此際陷入短缺疫苗危機，美國見到台灣政府受到不少責難，而這些責難除了疫苗以外都無法解套，因此加碼、捐贈台灣250萬劑疫苗，解政府的燃眉之急，並減緩民眾對政府的抨擊力道。

黃介正說，美國援台的疫苗雖然比日本疫苗晚抵達，但就數量還有品牌來看，可能提高台灣民眾對美國的感激度。此外，美國援台疫苗並無附帶條件，數量雖有限，但仍可限縮北京在台灣疫苗短缺之際、操作兩岸關係的空間。

不過，黃介正也提醒，一個被病毒弱化的台灣不符美國利益，美國當然會出手，讓台灣不至倒下。

政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範表示，美國贈台疫苗，顯示美國在台協會（AIT）高度掌握台灣政情及需要，近日密集向華府發布報告，通知華府台灣疫情若不見緩解的政治後果；此外，美國也可能憂心疫情將影響台灣的半導體產業。

丁樹範還指出，中國國家主席習近平成立「應對疫情工作領導小組」，卻僅納入中宣部長及公關部長等，衛生部長不在成員之列，代表習近平有意積極對外鼓吹中國防疫成效，對外大打疫苗外交，這也讓美國必須穩住台灣疫情，避免台灣向北京傾斜。

《ETtoday》報導，涉外高層指出，這段期間美方持續關注國內政治輿情，發現特定境外勢力操作的鑿痕很深，而在野黨也有不少操作疫苗的政治動作，刻意散播與建立台灣政府不買特定品牌疫苗或買不到疫苗的印象，扭曲整體社會氛圍。美方非常憂心台灣近期的政治氛圍；尤其在操作下，台灣內部看起來好像全世界只剩下BNT和科興疫苗，其中BNT還只能透過中國來買，不然就是各種「擋疫苗」的議論。

疫苗捐贈後，藍綠反應速度

蔡英文第一時間在臉書上感謝拜登總統（Joe Biden）領導的美國政府，對台灣人民的大力支持，其中來自美國國會跨黨派及各界好朋友的力挺，更讓台灣在面對疫情考驗的此刻加倍感到溫暖。在民主的陣線上，台灣和理念相近的國家，一直都能緊密互動，不論是對於區域的和平穩定，還是人類共同的對手病毒，也將會繼續秉持共同的理念攜手合作。

她進一步表示，這段時間，台灣內部對於疫苗的討論很多，不實的言論也不少。但最重要的，不是互相攻擊，而是共同努力。蔡英文也呼籲在野黨的朋友們，疫苗會持續進來，此時此刻，請和政府一起鼓勵民眾積極施打疫苗，一起杜絕關於疫苗的種種謠言。配合指揮中心和專家們的建議，有疫苗就打，提升國民整體的防護力，才是當前最重要的目標。

藍綠陣營這段時間從中央到地方，對疫苗數量、產地、品牌攻防未曾停歇，兩次疫苗捐贈包括日本125萬劑AZ和美國250萬劑莫德納都如同及時雨。昨天一確定疫苗要來，就可看到多數綠營立委、縣市首長紛紛轉貼或是留言AIT的臉書發文，不過一直高喊「台灣要疫苗」藍營則沒有聲音；稍晚才在國民黨主席江啟臣率先發文感謝後，黨中央也發出新聞稿，才見藍營政治人物也紛紛跳出來發「感謝文」。

為加速取得，台灣自行派機取貨

駐美代表蕭美琴透露，為了加速取得疫苗，台灣方面多次與美方洽商，最後是以自行派機取貨方式取得，並在昨天凌晨2時30分開始交接疫苗。

美國政府今天正式交付250萬劑COVID-19疫苗給台灣，由華航貨機運送，預計台北時間20日晚間抵達台灣。這批莫德納疫苗由蕭美琴在田納西州曼菲斯（Memphis）機場代表政府接收。

蕭美琴表示，為了加速取得疫苗，多次與美方洽商，以自行派機取貨的方式辦理。她今天凌晨2時30分開始代表台灣政府在機場接受捐贈並接收疫苗後，直接由已在機場待命的華航貨機運回。

據瞭解，這架華航波音777貨機原本就執飛桃園與洛杉磯之間的航班，今天是特別加飛到曼菲斯戴運疫苗。

至於這次美方加碼到250萬劑疫苗，是否會影響美方後續疫苗捐贈的評估，蕭美琴表示，美方向各國捐贈疫苗會依照各國疫情和取得疫苗的狀況做動態的評估。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範