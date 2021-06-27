《直覺行銷》：臉部表情是透露他人感受的信號，光是傷心的臉龐就足以讓捐款成果翻倍

文：馬修．威爾克斯（Matthew Willcox）

他人經驗是指標：標註熱門餐點的點餐率提升二○％

他人發出的信號常是我們行為的指引。

他人發出的信號對我們的選擇有深遠影響，我們自己通常不會察覺，而就算意識到，也不太願意承認。參考別人的經驗來做決定是很好的決策捷徑，一直以來幫助人類良多。不只人類大腦演化出這種行為策略，整個動物界都有這種習慣。這條捷徑不只是人性，而是自然界的法則。

如果你曾經慢慢靠近一大群水鳥，那大概會有類似的經驗：朝鳥兒踏出第一、二步的時候，有幾隻比較緊張的會先飛走，其他鳥仍留在原地不動。你更接近些，又有幾隻飛走。幾秒後，整群鳥都振翅離去。你（威脅）並不是鳥群飛離的直接原因，牠們是看到其他鳥兒飛走，把這種行為當作危險的信號，因此做出同樣反應。幾乎所有動物（包括人類）都會把其他個體的行為當作參考指標，藉此判斷眼前出現的是威脅還是機會。

與威脅完全相反的例子，我相信你曾經在公園長椅上吃三明治時，無意間引來一大群鴿子或海鷗。一開始只有一兩隻，幾分鐘之內你就被團團包圍。最先到來的幾隻鳥是直接受食物吸引而來，而牠們的身影被其他鳥兒視作機會的信號。由此可知，追隨市場是人類天生的衝動。

臉部表情足以讓捐款成果翻倍

就和其他動物一樣，我們人類也會關注其他人的行為。在各種線索中，其他人類的行為，是我們行事最有利的指引。不過這些信號及線索，通常比鳥類起飛等明顯的肢體動作更隱微。臉部肌肉轉瞬即逝的細微動作透露對方的感受，也是我們做出何種反應的依據。

一九八七年BBC電視台播出米高．肯恩（Michael Caine）講授的表演大師班，肯恩談及影劇表演中臉部表情的重要性。舞台表演偏重以肢體動作及聲音變化來傳達角色感受，不過電影可以錄下非常細微的臉部動作，並將這份資訊傳遞給觀眾。細微的揚眉、短暫的撇嘴，都能表現出對白難以表達的情緒。在電影中，奇異、甚至不可能的事看起來都像真的，像是怪獸肆虐曼哈頓、小行星撞上地球。不過比起這些令人瞠目結舌的情節，我常在想，電影歷久不衰的吸引力或許在於，電影能夠忠實記錄並傳達臉部肌肉細微而簡單的動作，使觀眾立即領會這些飽含情緒及意義的臉部表情。

廣告及行銷常忘了非語言線索的力量。非語言溝通專家艾伯特．麥拉賓（Albert Mehrabian）的實驗指出，我們是否喜歡某人，五五％是由對方的臉部及肢體語言決定，語調佔了影響因素的三八％，他們實際所用的文字只有七％的影響力。雖然「九三％非文字」的結論常被斷章取義誤用，不過在許多情況下，除了實際說出口的文字，其他動作及表情也對訊息的接收，有重要影響。行銷及廣告界經常把重點放在文字上，將臉部表情交給片場導演，不過對觀眾來說，表情能傳達的訊息比文字更豐富深遠。影片廣告的非文字層面可為客戶創下銷售佳績，也能幫廣告公司贏得坎城國際創意節金獎。

《原力》（The Force）或《小小達斯維達》（Mini Darth）是過去十年來深受愛戴的一部美國廣告，由福斯汽車（Volkswagen）委託製作。廣告中的小男孩穿著達斯維達的服裝，試圖對家中物品施展「原力」。不過一次次失敗後，小男孩越來越沮喪。爸爸回家時，把福斯Passat停在車道上，小男孩再次對車子施展原力，這時汽車突然啟動，他又驚又喜。同時鏡頭切回室內，男孩的爸媽並肩站在廚房，爸爸按下車子遙控鑰匙，發動汽車。

這部廣告中沒有對話，只在不到一秒的鏡頭內，我們看到爸爸抬了抬眉毛，用眼神示意太太，於是我們完全可以瞭解劇情。應用神經科學公司Sands Research分析觀眾對二○○八年至二○一三年美式足球超級盃每則廣告的神經生理反應。福斯汽車的《原力》廣告於二○一一年比賽期間播出，在此公司的神經互動分數（Neuro Engagement Score，簡稱NES）中，獲得數一數二的高分。范．普拉特在著作《無意識品牌宣傳》中提出許多言之成理的原因，說明這部廣告何以吸引目光、令人會心一笑，但個人認為，雖然揚眉的動作細微、轉瞬即逝，但時機抓得非常完美，這個表情的效果絕對不容低估。

另一則研究檢視慈善廣告的臉部情緒表情，讓我們對廣告表情的影響有更深入認識。除了傳達無言的訊息外，表情也能傳遞感受，這就是所謂的情緒傳染（emotional contagion）。傷心的臉龐會使參與者難過，也能使他們捐更多錢。看到廣告中傷心的表情時，參與者平均捐出二．四九美元，看到快樂的臉平均捐出一．三七美元，若廣告人物面無表情，參與者平均捐贈一．三八美元。

判斷與對方的距離時，他人臉上的表情也會影響我們的判斷。南韓一項研究發現，近距離（二公尺以內）時，我們會低估對方的臉與自己的距離。而如果對方表現出安全或威脅的表情，比起面無表情，我們會更加覺得彼此的距離比實際還近。所以若你覺得對方近在眼前，也許實際上並沒有那麼接近。

運用表情是與生俱來的能力

過去三十年來，臉部表情相關的研究相當豐富，研究顯示，人類大腦堪稱臉部偵測器，而處理臉部資訊與情緒生成相關。神經科學研究發現腦部的梭狀臉孔腦區（fusiform face area，簡稱FFA）只會對臉部產生反應，且人類大腦辨識臉部的速度極快，可在兩百毫秒之內辨認臉部。達特茅斯學院（Dartmouth College）透過fMRI掃描儀發現，人類觀看不同臉部表情，會出現相對應的腦部活動，且在不同參與者身上，皆出現一致的結果。

情緒反應牽涉到杏仁核這個區域，研究者也發現杏仁核活動會根據臉部表情的不同而有所差異（前言有提到，要觀察眼部才能辨識各種表情）。健全的杏仁核接收恐懼及生氣的表情時，反應尤其明顯。即便只觀看眼白的部分，杏仁核也能分辨生氣及恐懼表情的差異。

有力證據顯示，做出臉部表情是天生的能力，而非後天學習而來。神經科學家大衛．松本（David Matsumoto）教授是兩個大相逕庭領域的專家：他是舊金山州立大學教授，研究臉部表情、非語言行為及微表情等主題，同時他也是柔道七段黑帶選手，於加州瑟利托（El Cerrito, California）開設東灣柔道學院（East Bay Judo Institute）並擔任院長。

松本在一篇精彩萬分的研究中結合他的兩項興趣，比較二○○四年雅典奧運一般柔道選手及同年殘障奧運失明柔道選手的差異。奧運及殘奧的比賽場地相同，後者比賽時間約晚一個月，松本觀察選手在獎牌賽及賽後頒獎典禮上的表情。

研究人員在三個時間點拍攝選手的表情：比賽結束當下、領獎、與其他得獎者站在講台上拍照留念。松本研究視力正常、非先天失明、先天失明三種選手的臉部表情（殘障奧運將失明選手分為先天及非先天失明兩種）。

松本及另一位研究員威林翰（Willingham）發現，視力正常及失明選手的臉部表情幾無差別。先天及後天失明選手的表情也沒有差異，強烈顯示做表情是與生俱來的能力。

研究中另一項驚人的發現是，天生失明的選手贏得金牌時，自然地顯現「杜氏微笑」（Duchenne Smiles，表現發自內心真實快樂的笑容，除了嘴巴，這種笑容也會牽動眼部周圍的肌肉，難以作假），此外，即便與金牌失之交臂，只贏得銀牌，他們也會展現出社交上不失禮貌的「泛美空服員」微笑（Pan Am smile，泛美航空是一家已倒閉的航空公司，這種笑容得名自該公司空服員瞬間消失的招牌微笑）。人類天生不僅能夠透過臉部表情傳達真實情緒，表現世故的社交信號似乎也是與生俱來的能力。

臉部表情是透露他人感受的信號，而此信號是我們行事反應的依據，除此之外，他人目光注視的焦點，也會直接指引我們看向該處。

我們從小就會不自覺看向其他人的目光焦點所在。共享式注意力（Joint Attention）領域的研究顯示，成人可以透過觀看某個物品，使嬰兒將注意力放到該物品上。眼動追蹤研究顯示成年人也保有這種習慣。一項研究測試兩種版本廣告的效果，兩種廣告中都有模特兒臉部及頭髮的照片，前景放著一瓶洗髮精。第一個版本的模特兒直直看向鏡頭；另一個版本以眼角瞄向洗髮精。在第一個版本中，人們注視位置的「熱點」落在標題及模特兒臉部附近。第二個版本中，觀看者注視位置的熱點則落在標題、模特兒眼睛及洗髮精上。

在另一項類似實驗中，澳洲可用性測試暨使用者經驗專家詹姆士．布里茲（James Breeze）曾對兩則廣告進行實驗，廣告中都有一位小嬰兒，旁邊放著一疊尿布。第一則廣告中，小嬰兒面對鏡頭；第二則廣告呈現小嬰兒的側面，他看著斜上方廣告標題的位置。第一則廣告的眼動追蹤熱區是小嬰兒的臉；第二則廣告的熱區則是小嬰兒注視的標題，令人驚訝的是，標題下方的廣告正文也是觀看者注視的熱點位置。

飯店讓房客重複使用浴巾的機率高出二六％

社會規範是大眾對於合宜行為的期待，而浪潮效應等社會偏誤，則是他人行為對自身行為的影響，兩者都可能強化既有行為，也是瞭解如何改變行為的關鍵。現實生活中多個關於能源行為的實驗，顯示浪潮效應的影響。其中一項實驗比較兩種資訊所產生的效果：第一種資訊顯示個人與鄰居的能源消耗量比較結果，這類資訊稱作敘述性社會規範（descriptive social norm）；第二種資訊是告知個人的能源消耗量是否值得稱許，這類資訊稱作指示性規範（injunctive social norm），這項研究使用簡單而有效的符號來表現：笑臉表示值得讚賞，皺眉臉表示有待改進。

如果只告知敘述性社會規範，能源消耗量高於平均的家戶，會降低消耗量，不過原本低於平均的家戶則會增加消耗。但是加入指示性規範（笑臉或皺眉臉）後，能源消耗量低於平均的家戶，會繼續維持原本的使用量。另一項研究檢視浪潮效應對於調節用水量的影響，顯示效果相當短暫。隨著時間過去，行為逐漸恢復原狀，而極端值（指消耗最多資源的家戶）恢復原本行為的現象最為明顯。

研究能源消耗的科學家也檢視飯店房客使用浴巾後的處置方式，提供另一項關於人性的洞察。

美國飯店、汽車旅館等住宿場所消耗大量水資源， 根據美國環境保護署（Environmental Protection Agency）的估計，這些單位的用水量約為商業及社會機構總用水量的一五％。這個數字約等於美國公用水系統供水量的二．五％，這對水系統及飯店營運都是很大的負擔。而飯店用水第二高的項目為洗衣（含寢具及浴巾），佔了飯店用水的一七％。

可想而知，飯店把減少用水當作節省成本的重點項目，因此幾乎每家飯店的浴室都放告示牌，請房客重複使用浴巾。告示牌上的訊息也都大同小異：飯店清洗床單浴巾所消耗的水資源及燃料對地球造成負擔，因此懇請房客「盡一己之力」，希望透過個人賦權（personal empowerment）鼓勵房客將浴巾留在架上，而非扔在浴室地板上。整體來說，個人賦權是相當有效的做法，多數房客在住宿期間，會選擇重複使用浴巾至少一次。

不過研究指出，有其他方法可能比個人賦權更有效。與其呼籲房客為環保盡一份心力，拯救地球，研究者測試另一種訊息的效果：告知其他房客的做法，提供敘述性社會規範。照理來說，環保訴求較具說服力，將浴巾掛回毛巾架的行為不需要多花錢，也費不了多少力氣，而且從理性來想，別的房客怎麼做關我什麼事呢？

在實驗中，飯店中一半客房放置訴諸環境意識的標準紙卡，這是實驗的對照組；另一半房間的紙卡寫著這間飯店的多數房客，在住宿期間會至少重複使用浴巾一次。主要研究者之一諾亞．葛斯坦（Noah Goldstein）在其部落格「今日心理學」（Psychology Today）中寫道：

比起一般環保訊息，房客如果知道其他多數房客會重複使用浴巾，那他們重複使用浴巾的機率高出二六％。

在第二次實驗中，研究者更進一步的用紙卡告訴房客，多數住宿同一間客房的房客，住宿期間至少重複使用浴巾一次。訊息文字的細微調整，使房客重複使用浴巾的機率提升三三％（此數據是和訴諸環保的對照組相比）。

這項飯店浴巾研究是社會科學領域的經典研究，原始實驗於二○○八年進行，之後又出現數篇類似研究。有些研究結果顯示效應微弱，也有研究發現社會規範訊息可將浴巾的重複使用率提升七五％；貝氏分析（Bayesian analysis）指出，整體來看，使用社會規範的訊息，的確能帶來顯著影響。這項研究與行銷息息相關，最重要的是，社會認同（social proof）具有強大威力，且人們感覺與目標行為越接近，效果就越好（即便這種接近感只是間接的）。

書籍介紹

本文摘錄自《直覺行銷：運用11種人性直覺，讓人不用多想就掏錢的商業巧思》，商周出版

作者：馬修．威爾克斯（Matthew Willcox）

譯者：林怡婷

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航