年年傳出森林惡火肆虐，美國人為何仍愛用易燃的木材蓋房子？

編譯：Yi-ching Kuai

加州北部7萬英畝（近3萬公頃）的土地，上面的樹木、灌叢、房屋被大火燒毀，一片焦黑，唯獨西恩・詹寧斯（Sean Jennings）的房子倖免於難，坐落在災後一片狼藉、燒毀車輛和白色灰燼四散的山坡上，房子紅色灰泥牆壁和綠色屋頂看起來乾淨得驚人，屋裡樂高積木和聖誕裝飾品也沒有融化。

詹寧斯說他的房子之所以在2015年的山谷火災中倖存下來，是因為他的房子不是木造的。5年前蓋的時候，詹寧斯使用了一種叫做RSG 3-D板的東西——以鋼網包覆的發泡絕緣塊，固定在一起，外面再用混凝土覆蓋。他說，這種結構更堅固，不容易被白蟻蛀，也比木材更不易燃。

愛用木材由來已久

如今美國西部即將迎來2021年的火災季，今（2021）年天乾物燥的情形更勝以往，比去（2020）年引發破紀錄大規模野火的時候還要乾燥，明明是個棄用木頭的好時機，但美國堅持不放棄使用木材。

根據美國全國房屋建築商協會的數據，美國是全世界為數不多新房建造中使用木材為主要材料的地方，2019年建造的房屋中有90％是木造結構的。儘管科學家們強調，樹木在捕獲碳和減緩氣候變遷方面的重要性，美國使用以森林為原料的產品遠超過其他國家，不僅用於建築，還用於家具、地板和紙張。

木價飆漲，該轉型了

歷經COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐的一年後，建築業崩潰，現在美國各地越來越多人想要改建房屋或建新屋，導致木材短缺，木價飆漲，要建一棟新單戶住宅的成本增加了超過3萬5000美元。木材成本飆升，也讓美國人尋找替代方案的經濟考量越來越多了。

「木材無處不在，但是時候該進化了，」北加州承包商「Gateway Builders」總裁麥特・華生（Matt Watson）說，該公司自1997年以來一直在建造房屋。華生去年開始使用非木材材料，與2020年火災中失去家園的客戶合作，21人中有19個都要求以非木材材料重建家園。

華生旗下的工人得放下槌子釘子，改用能將鋼板固定在一起的工具。不過，轉型可能需要一段時間，他說——積習難改。「這就像要人放棄用化石燃料一樣。」

保護森林才是對抗野火之道

惡火燒毀詹寧斯家住的山坡和美國西部890萬英畝土地，背後成因和全世界對於木材的依賴不無關聯。氣候變遷惡化乾燥程度；保留種在地面上能夠吸收二氧化碳、減少碳排的樹木，是減緩氣候變遷最具成成本效益的辦法。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今年1月發推文表示，他要捐贈1億美元給為最佳碳捕獲技術的獎金時，一位推特用戶回答道：「賀發明森林的那個人獲獎。」

Congratulations to whoever invents forests. https://t.co/r12fI11fQn — Cody Johnston（@drmistercody）January 22, 2021

但根據2015年發表在《自然》雜誌上的一項研究，每年約有150億棵樹木被砍伐，自人類文明出現以來，全球樹木數量下降了46％。雖然現在大部分伐木活動都發生在巴西等發展中國家，開發森林以取得農地，但美國伐木量是世界之冠，每年砍伐數百萬棵樹木，而且伐木週期比以往都短。

「過去他們以60年或80年為週期伐木，」長年宣導木材缺點的建築人員麥克・羅迪（Mike Roddy）說，「後來他們認為以40年為週期更好。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

伐木週期變短，對環境造成衝擊

全美絕大多數砍伐樹木的人都是私人土地所有者。根據全國森林所有者聯盟（National Alliance of Forest Owners）的數據，2019年約有780萬英畝的森林（約3萬平方公里，接近台灣總面積〔3.6萬平方公里〕）被砍伐，土地所有者重新種樹以保持森林欣欣向榮。但縮短的收穫週期——在幾十年前曾經高達120年——對氣候產生了重大影響，因為成熟的老森林比年輕的森林更能吸碳。

奧勒岡州立大學森林生態系統與社會系教授，同時也是美國頂尖的碳研究人員貝弗利・勞爾（Beverly Law）說：「即使他們是採取永續林業的模式，也是以低於森林自然生長最大值的程度在維持永續。」（世界上只有一小部分工作森林有永續認證。）

勞爾將太平洋北部的一個地區稱為「黃金海岸」，那裡的樹木比起同樣單位面積的熱帶森林，能夠儲存更多的碳，但是就連這些古老樹木也不斷遭砍伐。美國前總統川普（Donald Trump）在卸任之前，做的最後一件是就是撤銷了世界上最大的完整溫帶雨林——阿拉斯加通加斯國家森林（Tongass National Forest）的保護。

隨著今年火災季節再次臨近，木材公司試圖說服美國西部各州，增加伐木量以防止森林火災。科學證明恰恰相反——伐木使森林稀疏會留下殘木碎片，從而增加火災強度。「大家想要靠砍伐森林來阻止火災——這是行不通的，」羅迪的合夥人多明尼克・德拉薩拉（Dominick DellaSala）說，他的研究表明，伐木是奧勒岡州碳排的主因。

大環境仍然偏愛木材

不過，林場主人爭辯，大規模棄用木材的話，反而會對環境造成傷害，如果木材市場消失，地主就不再有種樹的動機，甚至可能選擇將林場改為農田或住宅。

根據全國森林所有者聯盟的數據，美國每年種植約10億棵樹木。此外，該聯盟發言人凱特・加托（Kate Gatto）表示，木材用於建築時仍可以儲碳。（關於樹木被砍伐後用於蓋房實際儲存了多少碳，學界仍有爭議；勞爾估計，上個世紀使用的木材，只有約20％仍長期存在，其餘的已經進入大氣層。）

林產工業也爭辯，棄用木材會導致鋸木廠和製造業的工作減少；全美估計有超過100萬個工作與林業習習相關。此外，美國1.23億私營企業工人中，約有700萬人從事（以木材為主要材料的）建築行業。

另一方面，美國擁有世界上最高的房屋保險費率和最高的房屋火災發生率，即使在火災易發地區，房屋保險公司也不會給用鋼或混凝土建造的建築物打折。事實上，他們通常要求屋主在火災後迅速重建以獲得賠償資格，因此用木材建造房屋可能很誘人——因為這是建築商一直在做的事情，有現成的材料和工人供應。許多木材公司甚至為房屋被燒毀的客戶提供折扣。

燒就燒吧

災後的重建潮導致工人短缺，願意接非木工建案的工人更是缺稀。住在奧勒岡州傑克遜縣譚勒市（Talent）附近的凱文・司陶特（Kevin Stout），在目睹去年阿爾梅達大火（Almeda fire）摧毀3000棟建築物之後，想要用鋼或鋁架蓋一棟新房子，但承包商說不蓋木屋的話，就得另外找專門的工人，更何況現在已經工人短缺了。司陶特也擔心用特殊建材的話，可能拿不到房屋貸款。除此之外，他還蠻喜歡用木造房來儲碳的想法。

不久之後，一位朋友傳來一張朋友父親在加州聖羅莎的混凝土房屋在去年火災中被燒毀的照片，讓司陶特開始懷疑，在所有鄰居的木屋包圍下，蓋一棟鋼構房屋的意義何在。

「如果每棟房子都用較不易燃的材料建造，事情會比較合理。」他說，現在他打算用木材重建房屋。「如果發生大火災，我確信我的房子會被燒掉，」他說，「反正再蓋一棟就好了。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航