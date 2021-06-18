蔡英文會見郭台銘，高度共識「疫苗原廠直送、越快越好」，國台辦批「刻意迴避上海復星」

鴻海創辦人郭台銘以及台積電有意購買500萬劑BNT疫苗捐贈給政府，不過因為BNT也如同多數國際藥廠一樣只願意和政府洽購導致郭台銘的採購卡關；稍早行政院表示將授權給郭台銘的永齡基金會和台積電代表政府購買，總統蔡英文今天下午4時在總統府會見郭台銘和台積電董事長劉德音，會中對疫苗交貨期程有高度共識，就是越快越好，且必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣。

不過國台辦對此回應，指稱民進黨這種做法，是刻意迴避復星在BNT疫苗上，擁有獨家商業權益的事實，奉勸民進黨不要在疫苗問題上，繼續進行政治操弄。而郭台銘一開始就表示自己將會買德國原廠直送的BNT疫苗，食藥署發給BNT的緊急授權許可（EUA）也是要求必須附上「原廠出貨證明」，所以接下來郭台銘是否能在政府給予「代表權」的狀況下買到德國原廠的疫苗，將是關注重點。

蔡英文：交貨越快越好

郭台銘今天一早就表示希望能和蔡英文「面對面談」，因為他意圖購買捐贈的BNT疫苗，在採購進行上需要政府更明確的表態，總統府也隨即反應表示願意談，而行政院則在中午由發言人羅秉成召開記者會，說明為了讓郭台銘可以順利採購疫苗，將緊急授權給永齡基金會和也有意購買疫苗的台積電代表政府洽購BNT德國原廠疫苗捐贈給政府。交貨期則將配合台灣國際疫苗採購交貨情形與原廠產能商定。

為商討疫苗轉贈事宜，總統蔡英文下午會見台積電董事長劉德音與鴻海集團創辦人郭台銘。多方會面約1個半小時，從下午16點到17時30分。

總統府發言人張惇涵於18時40分會後透過線上記者會轉述，今天與會者除了蔡總統、2位董事長外，還有總統府祕書長李大維、衛福部長陳時中、行政院政務委員兼發言人羅秉承、永齡基金會執行長劉宥彤、台積電副總經理兼法務長方淑華，會談時間約1個半小時。張惇涵說，會談氣氛非常融洽，與會者均有高度共識與使命感，期望政府、民間團結合作，為台灣共同努力。

張惇涵強調，會中也對疫苗交貨期程有高度共識，就是越快越好，且必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣，投入疫苗大規模施打計劃。

張惇涵說，蔡英文在會面時當面誠懇感謝劉德音與郭台銘，謝謝他們熱心義舉，而政府會窮盡一切努力獲取疫苗，並指示行政院與相關部會提供全力協助，要在最短時間內將授權文件等相關程序完成，讓台積電與永齡基金會各爭取500萬劑原廠疫苗。

張惇涵表示，台灣對於BNT疫苗的洽購就是多管齊下、多多益善，後續台灣政府會在德國政府協助下，採購今年與未來的疫苗。

張惇涵補充，會談中大家都認知到疫苗洽購相當複雜繁瑣，涉及到各國公共衛生政策及國際商務談判，但不分政府民間均會努力克服困難，尤其會中郭台銘提到「全島一命」、劉德音也說「團結合力」，針對各界不實謠言，造成不必要誤會，對當事人傷害，透過見面，不實謠言也該適可而止了。

也出席這場會面的永齡基金會執行長劉宥彤則表示，蔡總統與鴻海郭台銘創辦人、台積電董事長劉德音會面，針對專案申請BNT 疫苗輸入一事進行會商，席間已對關鍵問題達成共識，三方以全島一命、團結同心、越快越好的想法一起努力，讓德製BNT疫苗可以成為國人施打疫苗的選擇之一。郭台銘表示，「任重道遠、盡力而為」

羅秉成中午召開臨時記者會宣布，為協助解決民間企業在採購疫苗的困難，政府將進行特殊採購安排，發函授權台積電及鴻海永齡基金會，代表政府洽談購買各500萬劑德國BNT原廠疫苗，並直接送抵台灣捐給政府，政府將循日本政府捐贈疫苗的前例，並參考國際採購合約的作法，在契約中給予製造商免責的聲明，並承擔後續的處理工作。

國台辦：民進黨刻意迴避上海復星的獨家商業權

不過雖然一直強調「德國原廠」，真正握有大中華區疫苗商業權利的上海復星，日前就曾在股東大會上對外強調，德國BNT疫苗的台灣代理權在復星，不管是台灣民間還是官方採購，都必須透過上海復星。

《ETtoday》報導，中國國台辦晚間也對於郭台銘、台積電和和蔡英文會談，發出長達2頁的「發言人表態」，指稱民進黨的說法，是在刻意迴避上海復星在BNT疫苗上擁有獨家商業權益的事實，奉勸民進黨不要在疫苗問題上，繼續進行政治操弄。

國台辦發言人馬曉光表示，我們（中國大陸）在島內（台灣）疫情暴發之初就明確表示，願盡最大努力協助廣大台同胞儘快應對疫情，多次表示願向台灣同胞提供安全高效的疫苗。一個多月來，一些政黨、縣市、團體和人士積極聯繫洽購，並不斷呼籲民進黨開放引進大陸疫苗或購買上海復星代理的BNT疫苗，然而民進黨當局無視台灣民眾施打疫苗急需，不但拒絕引進大陸疫苗，而且對設定障礙。

馬曉光重申，上海復星醫藥集團參與研發並擁有BNT疫苗在中國大陸和港澳台地區的獨家商業權益。該公司早就明確表示願意將疫苗服務於台灣同胞，陸方希望台灣縣市、民間各方與複星公司依照正常商業規則早日達成疫苗洽購協定。而現在民進黨的說法「刻意迴避上述事實」，甚至謊稱所謂「國際採購合約」等等，「意欲何為？」

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核稿編輯：翁世航