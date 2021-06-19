【東南亞週報】菲美部隊訪問協定三度展延｜星開放民眾購買快篩試劑｜泰總理宣佈120天內重啟國門

編譯：荊柏鈞、鍾依吟、柯昀伶、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第123期，為讀者挑選2021年6月12日至6月18日期間，有關菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、印尼與泰國的六則東協區域大事。

菲律賓｜菲美部隊訪問協定，第三度展延

菲美兩國簽署的「部隊訪問協定」（Visiting Forces Agreement，VFA）將在今年8月失效，雙方自2月開始重新議約，日前已完成新條文協商，但菲律賓本週再次通知美方展延6個月效期至2022年2月。

先前美國以「帶領違反人權的掃毒行動」為由，拒發簽證給菲國總統杜特蒂盟友、前警察局長與參議員德拉羅薩（Ronald “Bato” dela Rosa），杜特蒂憤而在去年2月終止雙邊於1998年簽訂的VFA。菲國2020年兩度發出外交照會暫緩終止，並於今年2月開始與美方協商修約。

菲駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）6月初受訪表示，VFA修約條文協商告一段落，新條文已呈報總統府，對於馬尼拉延續協定具有相當信心。然菲國外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）6月14日宣布菲國決定再次要求展延，他表示杜特蒂總統仍需時間研議部分有疑慮的內容。

美國國防部發言人John Kirby指出，對於菲國決議展延的決定表示歡迎，但雙邊夥伴關係不只牽涉兩國的國家安全，也關乎印太地區國家的福祉。美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）海事安全議題專家Greg Poling認為，條約內容其實並無重大議題，菲國官員原本對於續約勝券在握；他分析除了杜特蒂之外，菲國上下都想續約，但考量選舉在即，杜特蒂選擇展延。

Photo Credit： Cpl. Michael A. Bianco 美國海軍陸戰隊參加由菲律賓海軍陸戰隊教官教授的武術課。照片攝於2010年

柬埔寨｜訪雲壤基地受阻，美駐柬武官要求重新安排

美國駐柬埔寨大使館國防武官費拉拉（Marcus M. Ferrara）6月11日應邀造訪雲壤海軍基地（Ream Naval Base），卻因柬埔寨拒絕給予「完整訪問權限」，旋即結束訪問並要求盡快重新安排完整再訪的行程。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）1日到訪柬埔寨會見總理洪森（Hun Sen）時，除談及柬國未事先通知即拆除美國在雲壤海軍基地資助興建的兩座軍事設施一事，亦對中國在該基地的軍事部署表達嚴正關切。會後洪森同意讓美國使館官員定期造訪該基地，盼消除美方疑慮，國防武官費拉拉即在邀請之列。

然而，根據美國駐柬大使館釋出的聲明，柬埔寨軍方拒絕給予完整訪問權限，並非所有設施及地點均開放參觀，「當費拉拉意會到無法取得充分權限，旋即結束本次訪問，並要求柬埔寨軍方盡快重新安排完整再訪的行程。」聲明亦強調，允許美國及外國官員定期且頻繁造訪該基地，將是提高透明度並促進互信的關鍵。

柬埔寨國防部12日透過聲明反駁，稱行程係依美國事前提出的訪問計畫進行安排，但美方官員當天卻要求參訪不在既定行程的範圍，有違柬埔寨國家主權。柬國國防部更批評美國大使館的聲明「製造事端且扭曲事實」，不利兩國的國防關係。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為駐紮在雲壤海軍基地的柬埔寨海軍。

新加坡｜星開放三家藥局販售COVID-19居家快篩試劑

新加坡6月16日起開放民眾自購新冠肺炎居家快篩試劑，共有四款自助抗原檢測劑通過星國衛生科學局批准，並透過三家藥局共156家店面販售，分別是屈臣氏（Watsons）、佳寧（Guardian）與仁益（Unity）藥局。自助快篩試劑能在20分鐘內得到結果，雖然有偽陽性或偽陰性的可能，但仍可作為抗疫有效工具。

這四款自助快篩劑分別為雅培新冠抗原自助篩檢劑（Abbott PanBio COVID-19 Antigen Self-test）、QuickVue家用非處方新冠篩檢劑（QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test），以及SD Biosensor 生產的新冠抗原自助鼻腔篩檢劑（SD Biosensor SARS-CoV-2 Antigen Self-Test Nasal）與標準Q新冠抗原家用篩檢劑（SD Biosensor Standard Q COVID-19 Ag Home Test）。根據新加坡聯合早報記者實際走訪，三家藥局目前僅販售前兩種快篩試劑，至於SD生產的兩款產品預計下週開始販售。

售價部分，雅培快篩試劑一支約為新幣13元（約新台幣270元），QuickVue則為兩支新幣21元（約新台幣435元）左右。民眾可以向上述三家藥局的藥劑師詢問購買，每人限購最多10支快篩試劑，以確保有需要的人都能買到。此外，藥劑師會評估民眾是否適合自行檢測，並說明快篩試劑使用的正確方法。如果藥劑師認為該民眾不適合自助居家篩檢，會建議到指定的檢測中心由專業醫護人員幫忙篩檢。

居家快篩呈陽性的民眾，根據政府規定必須到公共衛生防範所做PCR（聚合酶鏈鎖反應）核酸篩檢確認是否感染，等待PCR的結果期間需自主隔離。

Photo Credit: 中央社 新加坡自16日起開放民眾到藥局購買DIY快速抗原檢測 試劑組，圖為2款已開賣的試劑組。

馬來西亞｜大馬元首諭令速開國會，首相允依法辦理

馬來西亞國家元首阿布都拉（Abdullah Ri’ayatuddin）6月16日諭令政府盡速召開國會會議，商討緊急狀態與國家復甦計畫等議程，首相辦公室回應將遵從元首意見，依法採取後續行動。

國家元首阿布都拉16日主持馬來統治者理事會特別會議，會後以文告方式指出政府應盡速召開國會會議，讓國會議員就緊急狀態與國家復甦計畫等議程展開討論，同時也表明目前的緊急狀態令8月1日期滿後無延長之必要。此外，阿布都拉強調，接種疫苗是新冠肺炎疫情「唯一的退場策略」，政府應簡化繁文縟節並加速疫苗接種，以早日壓平疫情曲線。

對此，馬來統治者除支持國家元首諭令，亦認為各州議會一樣應盡速召開。首相辦公室17日則透過聲明回應，政府將遵從元首意見，根據聯邦憲法及相關法律採取後續行動。首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）日前的電視談話曾提及，國會開議期程有望落在第三階段國家復甦計畫，即9月或10月。

為因應新冠肺炎疫情，馬來西亞1月12日宣布全國實施緊急狀態，期間國會會議停止召開。近日朝野就國會開議期程爭論不休，希望聯盟（Pakatan Harapan，簡稱PH）及巫統（United Malays National Organization，簡稱UMNO）領袖盼立即召開。

印尼｜電商獨角獸Bukalapak傳8月公開發行

路透社報導，印尼電商獨角獸Bukalapak擬在8月於印尼公開發行（IPO），目標籌資8億美金。

Bukalapak成立於2010年，平台擁有1200萬多家中小型賣家以及1億以上的用戶，平均每月有超過200萬筆交易，是印尼第四大電商，與Tokopedia、蝦皮、Lazada等平台競爭。根據統計，印尼在2020年電商的總交易額超過400億美金（約新台幣1.1億元），其中Bukalapak市占約7%。

除了印尼市場之外，Bukalapak日前也推出新功能「BukaGlobal」，服務印尼境外的消費者；去年更宣布成立一家新的金融科技與共同基金銷售公司Buka Investasi Bersama（BIB），目標在2021年將50萬用戶轉為基金投資人。

早在上個月即傳出Bukalapak擬公開發行的消息，當時Bukalapak目標為至少籌得2.5億美金。在印尼另兩大新創公司Gojek和Tokopedia於5月合併為「GoTo」後，Bukalapak面臨更大的競爭。本週路透社報導，熟悉此項交易的人員指出，Bukalapak上市後擬出售10％至15%股份，籌募資金額介於5億到8億美金，目前已向印尼證交所提交招股說明書，而Bukalapak目前對此並未回應。

Bukalapak在今年4月的募資，獲得微軟、新加坡主權財富基金GIC和印尼媒體集團Emtek支持，募集2.34億美元；微軟更與Bukalapak形成合作戰略關係，例如微軟將協助Bukalapak訓練員工與平台賣家，而Bukalapak將採用微軟Azure雲端平台提供服務。

印尼電商市場前景蓬勃，據JP Morgan 2020年報告指出，2019年至2023年電商規模年均複合成長率為20.3%，尤其在新冠肺炎疫情影響下，讓更多人的消費模式轉為網路購物。

泰國｜泰總理宣佈120天內重啟國門迎海外遊客救經濟

根據曼谷郵報報導，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）6月16日晚間發表直播談話，向全泰國民眾表示政府計畫在120日內重啟國門迎接海外旅客。帕拉育表示，完成新冠肺炎疫苗接種的海外旅客，將能在未來抵泰時免除隔離或任何帶來不便的其他限制措施，而完成接種的泰國民眾赴海外旅遊返泰後也可以免除隔離。

帕拉育指出，盡速重啟國門是大幅降低經濟衝擊的重要方式，疫情已經讓許多依靠旅遊業維生的工作者失去收入來源。他理解即便在擁有完善的抗疫措施之下，重啟國門依然伴隨感染人數上升的風險，不過考量泰國經濟和人民的需求，現在就是值得泰國冒險的時間點。此外，帕拉育也呼籲，希望其他國家能夠在未來120天內盡快解除對國民的旅遊限制，為泰國帶來更多的海外旅客。

根據泰國政府目前的計畫，8月前將能夠完成1000萬人次新冠肺炎疫苗接種，並在10月初時完成5000萬人次以上的接種。泰國政府現已經預訂1.55億劑疫苗，並預計在2022年時尋找管道購買更多疫苗。

據統計，2020年泰國旅遊業收益減少約500億泰銖（約新台幣441.56億元），和2019年相比下跌82%。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年4月，泰國普吉島（Phuket） 在疫情中顯得冷清，當地人在沙灘上行走。

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒