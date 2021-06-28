這顆牙齒不必抽神經？活髓治療大解密

文：吳健恒醫師

當醫生跟患者說要「根管治療」（俗稱抽神經），對許多人來說就像幫牙齒判了死刑，很多患者不想失去牙齒活性而遲遲不治療。現在除了做根管治療外，有一種叫做「活髓治療」的方式可以保存牙髓神經的活性。若醫師評估條件適合，發炎還未到不可逆程度的深度齲齒，可以做此項治療。但到不可逆程度，還是需要做根管治療，避免繼續惡化成蜂窩性組織炎。

牙髓治療包括根管治療和活髓治療

牙髓治療是什麼？

Photo Credit：品味牙醫師心底話 牙髓腔內有許多神經血管組織。

牙髓治療是指當牙髓有病變，比如受蛀牙侵犯、外力傷害導致不可逆發炎（不可自癒的發炎）、感染，以及壞死時需要作的治療。

牙髓治療包含了根管治療和活髓治療這兩種方式。

以前只能做根管治療的牙齒，現在多了活髓治療的選擇

Photo Credit：品味牙醫師心底話

以往，在成人需要做到的牙髓治療，因為醫療材料的限制，幾乎只有做根管治療（root canal therapy）一途，也就是所謂的抽神經。所以當醫師說：「喔這一顆牙齒有嚴重蛀牙，蛀到神經了。」時往往只剩下「抽神經」的選擇。

但由於材質及技術進步，以往只能做根管治療的牙齒，現今有些在足夠條件下的牙齒是可以做活髓治療，又稱為「活髓保存術」，能將寶貴的神經保留下來的。

為什麼常說「抽神經後牙齒就死了」？

Photo Credit：品味牙醫師心底話 保存牙髓活性／無牙髓活性

很多人聽到根管治療就害怕拖著不去治療，根管治療簡單來說就是將感染的牙髓清除。（延伸閱讀：根管治療 好麻煩，蛀牙一定要看牙醫嗎？）

至今，不可逆牙髓炎到現在仍只能以根管治療處理。適合活髓治療的是那些已引起牙髓炎，但發炎被判斷未到不可逆程度的深度齲齒（深度蛀牙）。

根管治療的侵犯性

作為最後手段，根管治療的侵犯性相較活髓治療要來的大不少。首先根管治療需要開一個洞（open access），也就是要在咬合面打開一個足夠放入器械跟足夠清楚視野的窩洞，然後去除感染牙髓時也會被削除部分牙根壁。

根管治療這種不得已的齒質犧牲，牙齒因而較易碎裂而減少預期使用壽命。這也是為何根管治療後的牙齒常常都被強烈建議作後續保護。關於後續保護可轉做假牙齒雕。

根管治療是保住牙齒的最後一道防線

但請不要誤會根管治療不好，根管治療是很高技術、高難度的、牙髓治療中的最終手段。也就是如果這顆牙齒的牙髓問題若無法以根管治療處理（比如說根管難症，連根管專科醫師以顯微鏡都無法治療的案例），就只能把牙齒拔掉了。

保存牙齒活性

活髓治療的低侵犯性

能避免根管治療，有更低的侵犯性及最大程度保存原生組織，就是活髓治療最大的好處。

活髓治療比根管治療移除齒質更少，且能保留牙髓活性，牙髓存活很有機會能幫助病人因為會有感覺而察覺中末期蛀牙而提早來診等優點。

治療中，牙醫師會視狀況局部麻醉，並以高倍放大設備完整清除患部，並在消毒後以特殊生醫材料（生物陶瓷）將牙髓覆蓋後密封與復形。

Photo Credit：品味牙醫師心底話 第一小臼齒活髓治療術前。案例提供：吳健恒醫師。

Photo Credit：品味牙醫師心底話 第一小臼齒活髓治療術後 將受感染部分移除，並用生物陶瓷填補根管。案例提供：吳健恒醫師。

我適合做活髓治療嗎？

要能做活髓治療的牙齒，所需要符合的條件會比根管治療來得更多，所以不能把活髓治療看成根管治療的替代方案喔。不是所有需要治療的蛀牙，都適合作活髓治療。

能做活髓治療牙齒的三個條件

簡單來說，接受活髓治療的牙齒需要這三個條件：

牙髓是活的。 牙髓是足夠健康的。（需要顯微設備放大協助判斷） 能有足夠空間放入填補及生物材料。（比如足夠厚度的生物陶瓷，達成夠安心的填補密合性）

尤其第二第三點的考慮比較需要專業的知識跟技術作判斷，文章中可能無法更好的闡述。但請放心，只要找信任的牙醫師都應該能作清楚的評估及判斷，醫師會以病人的利益為考量，並提供治療選擇給病人的。

在符合足夠條件下醫師才會幫忙安排活髓治療，不符合條件也會盡量幫忙安排做根管治療，盡力保住患者的牙齒。

做完活髓治療就一定不用做根管治療嗎？

活髓治療是醫療項目，有著人體的不確定性，自然不是百分百成功的。但作為醫療選項，活髓治療是具有高預期性的選項。研究發現，在適合的案例下成功率高達近八成。

為什麼深度蛀牙不能直接用樹脂填補？一定要做牙髓治療？

Photo Credit：品味牙醫師心底話

填補物易刺激牙髓組織

牙髓本身是很纖細的組織，很容易因刺激而過度發炎反應，造成後續壞死（即不可逆牙髓炎），而進一步感染根尖組織。若此後仍無適時處理就會發展成齒源性的蜂窩性組織炎。

以往，在有可靠的生物陶瓷填補物面世以前，一般診所的牙醫師在遇到深度蛀牙時常常需要直接選擇根管治療。這是因為深度蛀牙若直接用傳統的合成樹脂填補會刺激牙髓神經，術後疼痛的機會很高。

依研究發現深度蛀牙若不做根管治療，用合成樹脂填補後就算短期內恢復不痛（症狀消失），仍有很高機會在不久的未來發長成延遲性牙髓炎而必須根管治療。

合成樹脂填補易刺激牙髓壞死

為何直接填補那麼不適合深度蛀牙呢？這是因為直接填補所用的材料為合成樹脂，雖然合成樹脂是醫料材料，但對於纖細的牙髓組織，本身就可以是種刺激源了。

在深度蛀牙時，若採直接填補，合成樹脂會非常接近甚至直接觸碰牙髓，牙髓就會如上面所說的，在縱使已清創乾淨沒有感染的狀況下，單單因為填補深而過度反應，造成後續壞死。

生物陶瓷填補保護牙髓神經

幸而近年來發展出高生物相容性的生物陶瓷，甚至可以直接放在外露的健康牙髓上也幾乎不太引起牙髓的不良反應。生物陶瓷的出現，使活髓治療比起過去有著更高的成功率，也因此這治療選擇就變的更普及了。

結語

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活髓治療非百分百成功

活髓治療是醫療項目，自然不是百分百成功的。

也就是，我們提供牙髓最理想的存活環境，並期待敏感的牙髓組織能自癒穩定下來：要點包括完全的齲齒移除、消毒抑菌、在隔絕濕氣的環境下置放已知對牙髓生物相容性最高的生物陶瓷。

但即使在最謹慎仔細的操作下，仍會有部份案例，牙髓因為過往長期的齲齒／外傷所受到的刺激、感染而無法自癒，而後續感染壞死。如果發生這種狀況，我們就只能採傳統的根管治療避免進一步後續感染以保留牙齒。

避免二次蛀牙，牙髓治療術後好好保養

活髓治療是具有高預期性的治療選項，在活髓治療成功的案例裡，後續再有適當的保護減少咬裂的機會（例如牙套齒雕），加上良好的清潔跟回診檢查的習慣避免二次蛀牙，就會有很好的長期成功率了。

參考資料

本文經品味牙醫師心底話授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航